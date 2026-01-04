從台灣有事、委內瑞拉到半導體：這是中美的新時代博弈

回顧2025年波瀾後前瞻2026年，中美博弈並沒有因特朗普（Donald Trump）再上台、10月「習特會」改頭換面，反而是繼續更加複雜的拉力賽，並且展演更多層次的戰略角力。

其中，從11月開始延燒的「台灣有事」風暴，毫無疑問是傳統地緣政治的復現：在美國武裝第一島鏈圍堵中國、美日軍事同盟升級的背景下，「台灣有事」既牽動懸而未決的兩岸問題、暗流湧動的中日情仇，也嵌合中美對峙的「新冷戰」基調，基本上12月29日的「圍台軍演」，也可以視作事件的延伸與再升溫。

不過作為風暴關鍵的台灣，卻不只乘載位置、水道等傳統地緣符號，而是與新時代的博弈主題相糾纏：半導體供應鏈。眾所周知，在台海局勢升溫的背景下，台積電海外布局、甚至赴美設廠的趨勢都持續升級，美方的背景考量也清晰可見：一旦台海衝突真的爆發，不能讓台積電被北京「整碗端走」。

而這也連動2025年中美貿易戰所觸發的重要戰場：稀土。很大程度上，美國之所以會降溫對華貿易戰，背後原因並不僅是期中選舉考量，更有中國稀土牌打在痛處的現實：半導體供應鏈可能受干擾，後續牽一髮而動全身。基本上，這也是美國後續之所以與日本、澳洲分別簽署稀土協議的關鍵。可以這麼說，當前中美博弈看似聚焦印太，其實鍵結了許多跨越疆域的支點；即使風暴之內的印太國家，也無法自外於沒有邊界的全球競賽。

而類似現象，也出現在1月3日美國對委內瑞拉的政權顛覆上。誠然，美國與委內瑞拉的衝突背景錯綜複雜，除了毒品更有馬杜羅（Nicolás Maduro）政權反美等情境因素。但不可否認的是，委內瑞拉的石油儲量正是美國希望掌握的重要支點，而能源以及附著其上的美元結算機制，又有助美國在大國博弈中掌握主動，因此華盛頓不會坐視反美的馬杜羅政權持續統治委內瑞拉。

路透社1月3日報道，委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas）凌晨時分傳出巨響，當地發生至少7次爆炸，並可聽到低空飛行的飛機聲。爆炸將天空染成紅色。（圖源網絡）

不斷演化的地緣支點

而以上種種現象，其實都傳遞一個訊號：隨著時代推進，地緣支點也正持續演化。

回顧過去大國的地緣政治博弈，第一階段就是所謂海權陸權之爭，基本是從19世紀延續到20世紀中葉，展演了對於水道與「心臟地帶」的爭奪，例如英俄在中亞的大博弈：英國作為海權代表，不僅兩次入侵阿富汗，更介入西藏、干涉奧斯曼帝國事務，目的都是遏止沙俄在中亞的勢力擴張；沙俄則竭力抗阻英國勢力滲透。雖說雙方始終未在中亞爆發全面戰爭，但圍繞勢力範圍的外交博弈、代理人戰爭，始終衝擊著該地區的地緣政治穩定。

第二階段則是冷戰時期的空權制勝，基本是從航空技術的成熟開始，逐步貫穿整個美蘇冷戰，支點型態也在科技演進下發生變化。以美國為例，其首先是在二戰後建立全球範圍的航空運輸系統，空軍基地因此成為投射空權的核心支點；再來是能搭載空中力量進入各熱點海域的航空母艦，同樣成為美國實力的象徵，並在海灣戰爭等危機中扮演重要角色。

接著是作為核威懾支點的中程彈道導彈部署，古巴危機毫無疑問是代表案例：如果蘇聯成功把導彈部署在古巴，將能摧毀美國80%的核武器；且與遠在蘇聯本土的部署相比，古巴導彈的打擊範圍幾乎可以覆蓋整個美國，打擊能力也更快、更精準。

換句話說，導彈基地的靠前部署不僅可以降低對方的預警和反應時間，增強打擊的突然性和有效性，還能大幅擴展火力覆蓋範圍，在洲際導彈儲備有限的情況下也可以保證足夠的戰略威懾。而這毫無疑問是傳統海陸權之爭所缺乏的元素。

第三階段則是21世紀以來的多領域博弈，支點的型態也因此大幅度擴展。

首先支點價值的擴充，從單一軍事屬性向「軍事-經濟技術」的複合體轉型。以前述的中美印太博弈為例，域內諸國與板塊，不僅可以是控制關鍵通道的交通咽喉，也可以是資源富集為技術中樞的節點，還可以是發揮政治影響力的槓桿點。

例如在日美軍基地，其價值不僅在於軍事層面，還乘載美日軍事同盟升級下，美國對於整個第一島鏈的政治、經濟輻射格局。而為保障軍事基地的有效運行，美國還需要政治與軍事承諾、精心選擇的相互防禦安排、各種形式的軍事和經濟援助、貿易協定與技術援助等配套措施，這就意味著美軍基地已不只是軍事部署，更是鞏固聯盟關係的樞紐。

2025年10月28日，日本橫須賀基地，美國總統特朗普（Donald Trump，右）與日本首相高市早苗（左）在「喬治華盛頓號」航空母艦（USS George Washington）上向軍人做出手勢，同時發表演說。（Reuters）

再來，無形支點的價值也日益凸顯，甚至逐漸超越傳統地理支點。例如遍布全球的海底電纜，由於重要節點主要由美英掌控，資料通道的控制權也就因此成為地緣政治工具，融入大國博弈的一環。無獨有偶，整個「台灣有事」風暴背後，同樣涉及台積電在全球高科技產業鏈的不可替代性，台灣也因此成為技術中樞的無形重要支點。

此外，當代大國博弈除了物理佔領，也逐漸延伸出「規則主導」的戰場。也就是說，在直接軍事衝突成本極高的今天，大國更加傾向通過主導國際規則、技術標準和議程設置，來實現對於戰略支點的控制，建立權力關係，構築市場壁壘，同時限制對手發展威脅性技術、強迫對方接受本國技術體系，從而在國際供應鏈獲取「卡脖子」的權力。

整體來看，在地緣政治支點不斷演進的背景下，當前的大國博弈其實已經超出原有的海陸權之爭，甚至也逐漸溢出軍事領域，開始走向對於不同支點的優勢掌握。

2022年開始的俄烏戰爭就是明顯案例：在這場俄羅斯與北約的總體戰中，俄軍雖然能夠進佔烏克蘭領土，卻無法在北約的對烏軍事挹注下完全掌握戰場主動，只能在深陷烏克蘭之餘看著其他板塊的影響力流失，包括敘利亞、中亞、高加索；而在能源、金融領域，莫斯科明顯困於西方的規則枷鎖，即便政權沒有因為制裁垮台，國家整體經濟卻是不斷扭曲，即便未來戰爭結束，要從戰時經濟轉為民生經濟，也必然經歷漫長陣痛。

顯然，俄羅斯雖有豪賭的勇氣、流血的意志、鏖戰的決心，敢於祭出傳統地緣政治的大戰手段，卻終究無法跨越在支點掌握上弱於西方的現實，並也因此付出高昂代價。

圖為2025年12月29日，俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin）與國防部長別洛烏索夫（Andrei Belousov）、俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）等舉行會議，討論針對烏克蘭的軍事行動。（Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS）

中美的支點之爭

而聚焦當前中美，雙方圍繞稀土、半導體等新領域的複合爭奪，其實也正是對於支點的優勢博弈，且其範圍並非靜態的地理邊界，而是一張動態的全球網絡。

首先是稀土領域，在中國明顯掌握精煉技術優勢的背景下，美國也正在中亞尋求突破。

例如擁有豐富的鉻、軸和稀土儲量的哈薩克，正是因為部分礦產缺乏本土精煉技術，所以高度依賴外部支援，美國由此能夠多管齊下，既向哈薩克政府積極推介美國的技術和投資方案，包括美國國際開發署（USAID）都在該區開展改善投資環境和法律框架的項目，為美國企業的進入鋪平道路，也試圖利用美國在國際金融機構的影響力，引導世界銀行、亞洲開發銀行的資金流向中亞地區的「可持續礦業專案」。

更重要的是，美國也有意通過盟友合作模式介入，例如鼓勵韓國、日本等擁有先進加工技術的盟國企業與哈薩克企業合資生產，建立獨立於中國的加工廠，英國則通過提供市場准入擔保（如簽訂長期承購協議）和政治風險保險來支持相關合作。

顯然，中亞因為巨大的資源潛力、位處大國利益交匯點，而成為美國構建關鍵礦產供應鏈的重點區域，意在開闢繞開中俄的資源獲取管道。除此之外，美國在中亞的戰略也不僅是對經濟利益的爭奪，更牽涉對歐亞大陸的地緣布局，既要削弱俄羅斯對傳統後院的影響力，更要與「一帶一路」倡議一別苗頭。

日本與中亞5國2025年12月20日在東京召開首次首腦會議，日本首相高市早苗與中亞5國總統出席（Pool via REUTERS）

無獨有偶，拉美也在近年面臨美國的規則與市場雙重施壓。以盛產鐵礦、銅礦的智利為例，美國就利用《通貨膨脹削減法案》的稅收減免等方式，激勵和施壓智利構建繞開中國加工環節的鋰供應鏈，否則可能失去美國市場。

在秘魯，由於中國企業已經深度參與採礦與港口等基礎設施建設，美國於是通過加強與秘魯海軍合作、外交施壓，來平衡中國影響力，同時確保美國能夠穩定獲得銅礦等資源，例如對中遠海運集團投資秘魯錢凱港進行「可能被用於軍事」的示警，目的就是借安全化敘事向秘魯政府施壓，要求在未來的基礎設施項目中更加傾向西方投資者。

而委內瑞拉與巴拿馬案例則是另一種形式的變體。兩國雖不直接與稀土之爭相關，卻同樣展演拉美因為特殊支點的「懷璧其罪」：特朗普不能接受中國通過水道（巴拿馬運河）擴大區域影響力，正如他同樣不會坐視中國通過能源支點（石油）掌握對委內瑞拉的政治影響。

眾所周知，石油出口約佔委內瑞拉95%外匯收入，而中國正是委內瑞拉的最大石油買家，早在政權顛覆行動前，美國就在12月31日對總部位於中國內地和香港的公司，以及被指繞過限制的相關油輪實施制裁，這番舉措已在當時被解讀為「向北京方面釋放信號」。後續發展則可以想見：美國應會在委內瑞拉扶植親美政權，從而將能源支點重握在手。

2026年1月2日，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro，右）會見中國拉美事務特別代表邱小琪（左）。（網絡圖片）

再來是作為AI博弈關鍵的半導體。近年，美國持續通過《晶片與科學法案》等措施，一方面大力扶持本土晶片製造業，另一方面聯合日本、荷蘭盟友，在對華出口先進半導體製造設備和技術上祭出嚴格管制，並對台積電等關鍵企業施加巨大影響。簡單來說，《晶片與科學法案》不僅為在美建廠的晶片企業提供高達520億美元的補貼，還附加嚴格的護欄條款，禁止獲補貼企業在未來10年內在前往中國等「受關注國家」，新建或擴建先進製程的晶圓廠。顯然，美國的終極目的，就是要在決定未來科技走向的關鍵支點上，建立絕對的技術代差優勢，構築堅不可摧的技術壁壘。

而從後續發展來看，這種胡蘿蔔加大棒的策略，也正在迫使台積電、三星等晶片巨頭將最先進生產能力轉移至美國本土，而這毫無疑問會牽涉中美對於台灣的爭奪。2025年3月，台積電董事長兼首席執行官魏哲家訪美，特朗普迅速宣布台積電將在美國新增投資1,000億美元，包含新建三座晶圓加工廠，兩座先進封裝設施和一家大型研發中心，台積電的對美投資也因此來到1,650億美元。

當然，台積電對台灣而言，究竟是強大「矽盾」或是懷璧其罪的「矽人質」，這或許是一體兩面的二元並立，對中美恐怕都是如此。但後續發展也正在凸顯，即便台積電可能是「矽人質」，台灣依舊希望在半導體供應鏈上綁定美日等國家。換句話說，「矽盾」的誘因、「矽人質」的恐懼，都正鼓勵台灣加入美國帶頭的「晶三角」，協助供應鏈的「去風險化」。而這當然是美國樂見的發展。

在所謂中美「新冷戰」的當下，軍事雖然是最被津津樂道的博弈場域，但各種新支點的層出不窮，其實也正書寫大國博弈的新篇，不論是「台灣有事」風暴、委內瑞拉變天，又或是稀土與半導體，中美博弈的漫漫長路，還正朝向未來延展。