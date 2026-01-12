國共論壇九年後再啟　兩岸交流必須進入新階段

國共論壇停辦九年後，是否真將在一月底於北京重新響起掌聲，至今仍籠罩在刻意保留的政治霧氣之中。國民黨方面反覆以「若有具體進度，將對外說明」作為標準答覆，台媒報道則在「復辦論壇」、「智庫交流」、「行前溝通」之間來回擺盪，甚至將「習鄭會」納入想像空間。這種不確定性本身，其實已經透露出一個事實：在當前的兩岸結構下，任何形式的高層政黨互動，都不再只是交流事件，而是高度政治化的權力動作。



正因如此，若國共論壇真要復辦，它的意義早已不只是「恢復一個中斷的平台」，而是象徵兩岸交流是否、以及如何進入一個全新的政治階段。



回顧國共論壇的歷史，其誕生本就帶有強烈的政治對沖色彩。2005年「胡連會」後，論壇被設計為政黨層級的定期溝通機制，用以在兩岸官方、民共互信不足、甚至中斷的情況下，維持最低限度的政治接觸。早年的國共論壇確實曾留下若干具體成果，也在相當程度上降低了兩岸的敵意門檻。然而隨著時間推移，論壇逐漸儀式化、規模化，政治語言也愈來愈制式，實質影響力反而被稀釋，最終在2016年後隨著台灣政黨輪替而停擺。

九年的空窗，改變的不只是論壇本身，更是整個政治環境。北京在此期間完成了對「九二共識」的進一步定義，將其更緊密地嵌入「一中原則」與「一國兩制台灣方案」的整體敘事。台灣社會則在香港經驗、軍事壓力與國安論述的疊加下，對兩岸任何形式的政治交流都抱持高度懷疑。這意味著，舊時代那種「先見面、再慢慢談」的模式，已難以為繼。

也正是在這樣的背景下，鄭麗文接任國民黨主席後，重新啟動兩岸政黨互動的嘗試，才會同時引發期待與焦慮。期待者看到的是，國民黨終於試圖重新奪回其長期以來自認的優勢戰場，但焦慮者擔心的，是任何政治接觸是否都將只是被北京收編為統一敘事的一環，或被民進黨操作成「賣台證據」。

因此，回應國共論壇2026年翩然駕到，第一個必須說清楚的前提是：國共論壇若復辦，就不能只是復辦，若論壇只是回到過去那套年度例行、公報式表述、象徵大於內容的運作模式，那麼在今天的政治條件下，只會更快地被兩邊敘事節奏吞沒。質言之，一場沒有明確政治定位的論壇，在北京眼中，就只是一場為統一進程的政治背書；在台北眼中，則幾乎必然被解讀為利益交換的前奏。於此，再起的國共論壇若無法提出一個「為何現在要談、談的政治意義是什麼」的清楚答案，其存在本身就會成為爭議，各界也不應以「有談總是好事」來虛應、成就這套故事。

第二，為了對台灣內部釋疑，如見國民黨立委牛煦庭稱「國民黨會守好自身立場」，這句話在政治上當然正確，卻也暴露了國民黨長期以來的一個心理困境：過去多次經驗顯示，國民黨並非沒有意願推動兩岸交流，而是經常陷入一種自我設限的狀態，即過度擔心被貼上標籤，過度在意輿論反彈，最終把「不出錯」當成最高政治原則。這種近乎「守身如玉」的政治心態，並非「守好自身立場」可言，而是使得交流行為本身變得畏首畏尾，既無法對北京形成有效談判力，也無法在台灣社會建立說服力。

輔以，國民黨作為在野黨推動政黨協商，本就先天不利，若再把所有能動性都消耗在防禦姿態上，結果往往是「裡外不是人」。重啟國共論壇，若只是為了證明「我們有溝通」，而不敢清楚界定交流的政治邊界與敘事框架，那麼這樣的溝通注定只會成為對手攻防的素材，而非自身的政治資產。

再來真正困難、也真正關鍵的第三點，在於國共論壇能否跨過「政治正當性」這道門檻。今天台灣社會對兩岸交流的最大疑慮，早已不只是政策內容，而是權力結構與敘事主導權的問題：誰在定義這場交流？誰在替誰背書？誰又能對外界負責？

2016年11月，中共總書記習近平與到訪的國民黨時任主席洪秀柱會談。（新華社）

是以，真正需要被嚴肅提出的，不會是國民黨要「怎麼守立場」的問題，而是國共論壇九年後再啟，兩岸交流究竟要進入怎樣的新階段？這個新階段，不能再是去政治化的技術交流，也不能只是象徵性的善意展示，而必須是一個正視矛盾、處理矛盾、並為未來開路的政治階段。過去的國共論壇，著重於降低摩擦、維持互動，本質上是一種防守型設計。唯當前的兩岸結構，矛盾已高度顯化，北京的統一敘事與民進黨在台灣內部營造的民主認同正面碰撞，這單靠「多交流、少衝突」已不足以回應現實。

當然，謂兩岸新階段的交流，並非企求單一屆國共論壇就該完成，而是重啟的國共溝通機制必須要有企圖、要能回答政治層次的核心問題，如兩岸如何在主權分歧無法短期解決的前提下，建立可預期、可管理的互動框架？如何讓政黨對話不被任何一方單方面定義為歷史進程的一部分，同時又讓台灣社會相信，這樣的交流不是逃避矛盾，而是試圖為未來降低不可逆風險？換言之，新階段不是消除對立，而是管理對立，進而為不共識的現實建立政治秩序。

簡言之，國民黨若想避免再次淪為「被敘事者」，又想兩線收成，就必須在政治層次上先一輪完成自我定義，這不是靠情緒性的口號，而是一套可被檢驗、可被反駁、也可被延續的政治論述。若國民黨重新粉墨登場，只是以「不失言」作為最高原則，那麼每一次交流都將回到過去後期低產出、高風險的操作。

最後，也必須回到現實，當兩岸關係已被推入一個高風險、低互信的結構中，任何幻想用單一論壇「化解對立」的想法，都是不切實際的，但同樣不切實際的，是把所有對話一概視為危險。真正成熟的政治選擇，從來不是在「全面交流」與「全面封堵」之間二選一，而是如何在敘事戰與權力博弈中，保住主導權、降低誤判風險。

總的來說，國共論壇若真能在九年後復辦，掌聲不該只為「恢復」而響，而應該為一個更清醒的政治轉型而響，它是否能走出「政治大拜拜」的舊時代，取決於國民黨能否同時面對台北的選舉敘事，以及北京的統一敘事，並將其轉化成台灣人可以接受與聽得懂的語言，以在夾縫中建立自身的政治語言。這條路更難、風險更高，但若連這一步都不敢踏出，所謂的兩岸交流，終究只會停留在各說各話的原地踏步。