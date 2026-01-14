《經濟學人》感慨：新一代中國企業，闖出來了

就在幾年前，中國品牌要想在美國闖出一片天地，還是一件難以想像的事。



然而今天，曼哈頓的消費者可以隨意走進Urban Revivo一家2800平方米的超大門店，選購這個中國零售品牌的潮流服飾。這些單品正在字節跳動旗下的短視頻平台TikTok上風靡一時。



逛完店後，他們還能買一杯瑞幸咖啡的拿鐵，或是去另一家最近在美國開設門店的蜜雪冰城，買支雪糕解饞。



2025年12月17日，在美國紐約市，人們在一家Mixue冰淇淋茶飲店內等候。 Mixue已成為全球門市數量最多的食品飲料連鎖店。 （REUTERS/Shannon Stapleton）

「新一代中國企業正加速佈局全球市場，它們正走出一條與前輩截然不同的發展路徑。」當地時間1月13日，《經濟學人》以此為題發表長文，詳細介紹中國企業如何掀起新一輪的全球擴張浪潮，以及其海外經營模式正在發生的根本性變革。

文章指出，與以往主要依靠出口廉價產品或發起大規模收購的模式不同，中企這一輪擴張更注重建立海外實體業務、深耕品牌建設與推進本地化運營。尤為值得關注的是，在地緣政治局勢日趨緊張的背景下，中國企業的出海模式正發生深刻轉變，致力於在海外建立更堅實的實體業務根基。

《經濟學人》寫道，近年來，中國企業在海外市場的影響力與日俱增，業務版圖不僅覆蓋發達國家與發展中國家，更在不斷向多元行業延伸。

去年，中國電動汽車製造商比亞迪的銷量超越美國龍頭企業特斯拉，其海外銷量佔比超五分之一，較2024年的十分之一實現翻倍增長；中國研發的人工智能模型也已在全球落地應用，不僅服務於全球南方國家，還被愛彼迎（Airbnb）等西方企業納入應用體系。

2025年5月21日，德國柏林，中國汽車品牌比亞迪舉辦汽車發布會現場，停放着比亞迪旗下海豚衝浪（Dolphin Surf，內地稱為海鷗）電動車。（Reuters）

這一輪全球化浪潮的擴張速度與覆蓋廣度均令人矚目。2024年，中國上市企業海外銷售額達到15萬億元人民幣，較2021年的不足11.6萬億元人民幣大幅躍升；目前，中國企業對外投資額已反超外資在華投資額。

回望來路，中國企業的全球化之路並非一帆風順，而是歷經數輪探索的進階過程。

上世紀90年代起，這一進程逐步啟動，2001年中國加入世界貿易組織（WTO）後更是按下「加速鍵」。彼時，海爾、華為等企業率先出海，將國內生產的低價產品銷往海外，但始終難以擺脫「產品質量低劣」的刻板印象。

到了2010年代中期，又一波出海熱潮來襲。安邦、復星、海航集團等一批中國大型企業集團斥資數百億美元，大舉收購海外銀行、酒店等資產。

然而，這種嘗試同樣是曇花一現：隨着西方國家對中國的警惕情緒日益加劇，相關收購交易頻頻受阻，部分背負巨額債務的收購方隨後陷入破產困境。

相比之下，在2013年中方提出「一帶一路」倡議後，中國國有企業在全球南方國家斬獲了大量港口、鐵路、礦產建設大單，其海外業務拓展更為成功。

新能源船運新能源車。2025年5月15日，「遠海口」輪在廣州南沙汽車口岸首航，駛向希臘、土耳其等「一帶一路」國家，搭載了4,000台中國品牌車輛，其中超過九成是新能源車輛。（網上圖片）

最新一輪出海浪潮則始於疫情後時代的中國經濟重啟，一定程度上受到國內經濟形勢的影響。國內經濟增速放緩，激烈的價格戰屢見不鮮，促使企業轉向海外尋求更高回報。

與此同時，中國企業已實現從「模仿」到「創新」的蛻變，逐步掌握了從工業機械人到醫療設備等各類高端產品的製造技術。如今，大眾汽車等西方車企，都開始主動向快速崛起的中國電動汽車企業取經學習。

機遇與挑戰並存，這個時候的中國企業逐漸意識到，要在海外市場站穩腳跟，必須徹底重塑自身的商業模式。

過去，絕大多數中國企業都傾向於將儘可能多的業務環節保留在國內。文章援引數據稱，2024年中國對外直接投資（FDI）存量僅佔國內生產總值（GDP）的17%，且大部分投資集中於發展中國家的基礎設施和資源類項目，而同期美國和日本的這一比例分別達到38%和57%；中國海外FDI存量更是僅佔全球總量的4%，約為荷蘭的一半。

但這一局面正在悄然改變。在國內勞動力成本上升和西方關稅壁壘的雙重驅動下，中國企業正加緊在海外建廠，且多數選址於全球南方國家。

像阿里巴巴這樣的雲服務提供商，其海外客戶群日益壯大，其中不乏其他中國企業的海外分支機構，為此它們也在積極佈局海外數據中心。

中國杭州西溪，阿里巴巴集團企業園區。（阿里巴巴集團官方網站）

為提升品牌國際知名度，中國企業還在不斷加碼海外線下門店佈局。名創優品已經在海外擁有超過3300家門店，遍佈從美國德克薩斯州到泰國等地；小米則計劃在未來五年左右，將海外門店數量拓展至1萬家。

此外，中國企業也在積極構建本土化的分銷與供應鏈體系。美國化妝品零售商Ulta Beauty的常客，現在可以購買到花西子的唇膏。2018年在印尼建廠的蒙牛，其雪糕產品更成為當地最受歡迎的品牌。

蒙牛除了是巴黎奧運全球官方夥伴，也是中國田徑隊官方合作夥伴。（網上圖片）

這一系列轉變，同時推動中國企業革新海外人才招聘策略。不同於以往主要從國內派遣員工的模式，現在開展海外業務的中國公司更多地招聘當地人，擔任銷售、公關甚至管理職務，以減少文化摩擦並增加當地就業。

一家全球諮詢公司的合伙人指出，這種開放姿態的轉變，很大程度上源於中國企業人力資源從業者自身海外經驗的積累，讓他們在管理外籍員工方面也變得更具信心。

在此過程中，一個服務於中國企業出海的專業諮詢生態系統也正在逐步形成。

全球大型專業服務機構多源自西方，且長期以來的業務重心更多放在幫助歐美日企業進入中國市場，而非助力中國企業走向全球。但如今，無論是本土機構還是國際機構，律師事務所、會計師事務所等各類諮詢機構都開始積極為中國企業的全球化進程提供支持。

《經濟學人》也表示，儘管擴張勢頭強勁，中國跨國公司仍面臨複雜的內外壓力。

首當其衝的是西方監管與地緣政治風險，尤其是在敏感行業，中國企業面臨業務強制出售或收購交易被撤銷的風險。為此，一些公司正調整自身業務架構，或通過建立獨立的海外技術平台以規避風險。

此外，中國政府也面臨監管挑戰：部分中國跨國企業的跨境架構過於複雜，導致監管難度加大；還有企業將海外利潤留存境外，未能完全履行納稅義務。

《經濟學人》總結認為，雖然海外投資審批流程依然嚴格，但中國政府在非敏感領域對企業「走出去」持支持態度，堅信打造全球化品牌的重要戰略意義。比如，泡泡瑪特旗下風靡全球的潮流玩具「拉布布」，就被視為中國文化影響力不斷提升的象徵之一。

維港海上大巡遊今日（25日）下午2時起舉行，4個巨型充氣雕塑包括LABUBU、多啦A夢、麥當勞吉祥物滑嘟嘟、KAWS & 芝麻街ELMO。（楊凱力攝）

維港海上大巡遊今日（25日）下午2時起舉行，4個巨型充氣雕塑包括LABUBU、多啦A夢、麥當勞吉祥物滑嘟嘟、KAWS & 芝麻街ELMO。（梁鵬威攝）

諮詢公司Roland Berger的丹尼斯·德普克斯（Denis Depoux）預測稱，中國政府可能會放寬當前較為嚴格的海外投資審批政策。未來，全球消費者有望邂逅更多充滿活力的中國品牌。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

