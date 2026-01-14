中國2025年外貿進出口超45萬億元　創歷史新高

1月14日，國新辦舉行新聞發布會，海關總署副署長王軍介紹，2025年，中國貨物貿易進出口總值超過45萬億元（人民幣，下同），創歷史新高。



王軍在國新辦新聞發布會上介紹2025年中國全年進出口情況。他表示，據海關統計，全年中國外貿進出口45.47萬億元，增長3.8%。其中，出口26.99萬億元，增長6.1%；進口18.48萬億元，增長0.5%。

1月14日，國務院新聞辦公室在北京舉行新聞發布會，海關總署副署長王軍，海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良介紹2025年全年進出口情況。（新華社）

王軍指出，2025年中國進出口有5個特點。第一是全年進出口總值超過45萬億元，創歷史新高，中國將繼續保持全球貨物貿易第一大國地位。

第二是市場更加多元，中國與240多個國家和地區有貿易往來，與190多個國家和地區進出口實現增長。其中對共建「一帶一路」國家進出口23.6萬億元，增長6.3%，佔進出口總值的51.9%。對東盟、拉美、非洲進出口7.55萬億元、3.93萬億元、2.49萬億元，分別增長8%、6.5%和18.4%。

2025年12月5日，一艘大型集裝箱船舶駛入江蘇連雲港港（無人機照片）。（新華社）

第三是出口向新向優。中國高技術產品出口5.25萬億元，增長13.2%。「新三樣」（新能源汽車、鋰電池、光伏產品）、風力發電機組等綠色產品出口分別增長27.1%和48.7%。自主品牌產品出口增長12.9%，佔出口總值的比重提升1.4個百分點。

第四是進口保持增長。在國際市場價格下降的情況下，自二季度開始，中國進口連續3個季度保持增長。全年進口機電產品7.41萬億元，增長5.7%，其中電子元件、電腦零部件進口分別增長9.7%、20%。原油、金屬礦砂等大宗商品進口量分別增加4.4%、5.2%。乾鮮瓜果、食用植物油等消費品進口值分別增長5.6%、16.6%。

2026年1月8日，奇瑞新能源汽車股份有限公司石家莊分公司新能源汽車生產線。（新華社）

第五，中國有進出口記錄的經營主體超過78萬家。其中，民營企業繼續發揮外貿「主引擎」作用，進出口26.04萬億元，增長7.1%，佔進出口總值的比重提升至57.3%。