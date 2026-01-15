中國的世紀正在到來嗎？

如果時間回到三四十年前，估計許多人難以想像，自晚清以來積貧積弱的中國竟能如此快速地崛起為世界第二大經濟體和第一大工業國，在諸多關鍵領域日益與世界第一強國美國形成分庭抗禮之勢。



2025年2月7日，中國上海洋山港輪船貨櫃旁邊，有中國國旗飄揚。（Reuters）

同樣讓許多人想不到的是，長期主導二戰後世界秩序並在蘇聯解體後國際聲望達到頂峰的美國，竟日益面臨政治撕裂、民粹主義氾濫、綜合國力優勢持續下降的困境，以至於隨着特朗普（Donald Trump）的上任，美國政府撕破多年以來披在國家政策上面的理想主義外衣，張口閉口皆是利益，回歸早已被時代拋棄的門羅主義，削弱和破壞美國自己參與建立的戰後秩序。

此情此景，讓許多人開始思考中國會否取代美國。去年紐約時報中文網在《一個屬於中國的世紀可能已經到來》的文中表示，「中國最終利用其巨大的經濟和技術潛力超越美國」的那個世紀「可能已經到來」，「特朗普正在大肆破壞美國力量和創新的支柱」，「中國的軌跡截然不同」，「如果兩國都按照目前的軌跡發展下去，中國很可能最終完全主導高端製造業」。在中國內部，不少人認為正在走向復興的中國應當以自身的文明抱負來打破美國霸權結構，積極引領世界發展潮流。

2021年1月6日，數以千計的特朗普支持者衝擊華盛頓國會山。（Getty）

未來世界是否真會這樣？屬於中國的世紀是否真的到來？嚴格來說，改革開放以來中國政策的連續穩定、久久為功和經濟、工業、科技的巨大進步確實讓有着深厚文明傳統的中國具有重塑世界秩序的希望，但能重塑到什麼程度，尚難斷言。原本具有絕對領先優勢的美國不僅國家治理日益面臨既得利益集團、民粹主義相互撕扯的侵蝕，政治極化危機嚴峻，而且國家信譽、軟實力因特朗普政府而被重創。然而世事經常變化無常，「三十年河東，三十年河西」，三十年前的人們難以想象今日中美和世界秩序，今天的人們同樣難以預料未來三十年的中美和世界秩序。

站在中國的角度來說，無論未來三十年中美和世界秩序走向何方，有兩件大事是可以未雨綢繆。第一件大事是保持清醒和理性，戒驕戒躁，踏踏實實發展經濟和科技，提升國家治理的民主、賢能、法治、公平程度，從而確保國家的民族復興和長治久安。第二件大事面對美國的相對衰落與二戰後世界秩序的瓦解風險，怎麼恰當地發揮一個文明古國復興後的國際作用，怎麼推動世界走向公平、和平與發展。

不少關注中國崛起、中美競爭的人容易忽略一個基本真相：中國只有發展自強和長治久安，才能在應對世界百年未有之大變局中處於可持續的有利位置。無論什麼國家，如果缺乏強大的綜合實力，如果不能長治久安，終究在國際競爭中難以持久。

2021年7月5日，美軍撤離位於阿富汗喀布爾（Kabul）北部的空軍基地。（Getty）

日本當年偷襲珍珠港，看似勢不可擋，但因為日本的經濟和工業實力大幅落後於美國，故不可避免地通往失敗。蘇聯在六七十年代一度處於攻勢，與美國同為主導世界秩序的超級大國，但後來因為經濟民生的封閉、落後、僵化，最終在1991年崩潰，不戰而敗。美國在冷戰後獨步全球，但因為過多介入國際事務，尤其是陷入伊拉克和阿富汗的兩場戰爭，讓美國國力被大幅消耗，盛極而衰。特朗普政府大幅調整外交政策，歸根結底正是美國綜合國力下降後的一個政治反彈。作為中東大國的伊朗長時間沉迷於意識形態狂熱、宗教輸出和地緣博弈，一度看似佔據上風，但因為糟糕的內政治理和嚴重的經濟民生問題，日益陷入嚴峻的危機之中。

今天中國處於改革開放的延長線上，綜合國力仍在上升，尤其是工業和科技的進步速度十分驚人，但應該有居安思危的意識，要吸取「滿招損、謙受益」的教訓。中國傳統典籍《周易》有說：「安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘亂。」今天中國人在為國家進步感到振奮的同時要有憂患意識，要直面和化解妨礙國家發展自強和長治久安的問題。因為改革開放以來堅持辦好自己的事情，踏踏實實地發展經濟、工業和科技，才有了今天中國的世界影響力。今後中國只有持續發展經濟，建立強大而先進的經濟、工業和科技基礎，才能延續和提升自身的世界影響力。

中國仍有「6億人每個月的收入也就1000元人民幣」，經濟增速下滑和階層固化的問題日漸突出，大量的民眾對不公平、特權、腐敗、官僚主義的問題十分不滿。2025年以北京協和醫學院董小姐事件為代表的特權、不公傳聞屢屢引爆輿論。這警醒着當下中國為了國家的發展自強和長治久安，應當下大力氣提升國家治理的民主、賢能、法治、公平程度，大幅改善民生，激發國民潛力，促進國民團結。

2025年9月14日，由美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、中國國務院副總理何立峰率領的中美高層官員，在西班牙馬德里舉行經貿會談。（Reuters）

中國置身其中的二戰後建立的世界秩序以聯合國為代表，重視國際規則和現代價值的作用，但不能忽略的現實是今天世界仍舊以主權國家為基本競爭單位，世界處於無政府狀態。正如政府的作用是防止一國和地區之內陷入所有人與所有人的戰爭，當世界處於無政府狀態，意味着不同國家和地區之間的紛爭、戰爭難以避免。

遺憾的是，因為俄烏衝突和特朗普政府回歸門羅主義，本就不牢固的戰後秩序面臨瓦解風險。特朗普政府的大幅戰略收縮、大規模退出國際組織會否造成國際權力的真空？美國非法抓走委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）的先例會否造成今後世界各個區域大國競相劃分勢力範圍？如果美國真的衰落，世界會通向何方？

總而言之，今天世界處於大變局之中，曾經人們所熟悉的規則、理念和秩序正在面臨一波又一波的衝擊，而有着14億人口和深厚文明傳統的中國再次崛起無疑具有世界意義。面對美國的相對衰落和二戰後世界秩序瓦解的風險，中國應該未雨綢繆，審慎應對。但中國發揮的國際作用除了應該考慮國際規則和現代價值之外，最重要是建立在發展自強和長治久安之上。一個安定、繁榮、團結、開放、文明的中國，既可造福於14億國民，又是中國為世界和平發展做貢獻的堅實基礎。