深圳「最低調的富豪村」居民年均分紅幾十萬　揭秘窮鄉變鳳凰之路

深圳最富有的城中村，究竟是哪條村？有人說是毗鄰CBD的皇崗村，有人說是拆遷後的大沖，眾說紛紜，爭論不斷。但在眾多聲音中，你大概率還會聽到一個於一般人而言非常陌生的名字——懷德村。



作為最直接佐證的，是一份在網上廣為流傳的分紅方案：「2023年，懷德村稅後利潤6.34億元（人民幣，下同），2023年未分配利潤5.07億元，發放分紅約4.44億元，每股分24.90元。其中集體股（2714556股）分紅共計約6759萬元，合作股（801人，共15120444股）分紅共計3.765億元。」也就是說，實際有801人分了這3.765億，平均下來就是每人47萬。

方案文件圖片已真假難辨，但空穴來風，我們從公開報道中找到了實證。2018年，澎湃發佈的一篇關於懷德村的報道中就寫道：「2017年，村集體企業總資產51.38億元、利潤4.6億元、人均分紅31萬元。」文中，一位受訪村民也表示：

如今每個作為股東的居民一年分紅幾十萬。

用網友的話說，這是深圳其他村本地人看到也歎為觀止的數字。懷德究竟是一個怎樣的存在？今天，我們一起走進這個低調又神秘的深圳富豪村。

悶聲發大財的懷德村究竟有多富？

+ 4

細看深圳地鐵12號線的站點，你會發現其中一站，站名正是「懷德」。沒錯，這就是懷德村的「懷德」，位於寶安福永，地鐵可直達。對此，甚至還有坊間傳言：

這個地鐵站就是懷德村自己出錢建的。

可見懷德的富，是口口相傳，深入人心。用數據說話更有說服力：根據深圳市國資委2021年統計，深圳全市有近1000家社區股份合作公司，總資產近2500億元。懷德呢？2021年底，社區集體經濟總資產規模達106億元，全市均值的42.4倍，以一村之力，佔比超1/25。2024年，懷德總資產已經攀升至119.34億元。只能感嘆：恐怖如斯！

無論是從地鐵站出來隨意溜達，還是沿着107國道乘車路過，你會發現一個有別於深圳其他城中村（社區）的現象：到處都能看到帶「懷德」二字的建築物名稱招牌。懷德國際大廈、懷德商務大廈、懷德生活廣場、懷德城市花園、懷德翠崗工業園、懷德創客空間……從寫字樓到住宅小區、再到商場和工業園，稱得上琳琅滿目。讓人震驚的是，「懷德」二字並不是單純展示地理座標，這些物業也不僅僅是掛個名，十有八九可實打實都是懷德村的資產。

根據資料介紹，懷德股份合作公司旗下有6家子公司，涵蓋五大業務板塊：

1. 物業出租

2. 房地產開發

3. 資產管理

4. 商業管理

5. 資本投資



早在2022年，股份公司持有的工業園就有足足9個，入駐企業中不乏順豐、法雷奧等名企。去年，懷德也因為「房東」身份火了一把。因為恰逢自帶「爆款」流量的小米su7上市，而小米汽車深圳唯一交付中心正是懷德2023年成功引進的項目，選址空港綠苑寶安機場綜合樓，新車發布後雷軍還親自去現場參觀和打廣告。

商業方面也有不少深圳人耳熟能詳的品牌，如深圳西部第一家益田假日天地、高端酒店希爾頓花園酒店、福朋喜來登酒店，以及寶安首個華潤旗下的「萬象系」商場——懷德萬象匯，將於年底在懷德城開業。107國道一側的深圳最大傢俱市場——福永國際家居村，同樣是懷德的產業。還有一個冷知識，在深圳「村村都有」的深圳農商銀行，大股東正是懷德股份合作公司，持股比例達6.15%‌。早在2016年，懷德就決定投入資金11.8億元入股深圳農村商業銀行股份有限公司。這可是10年前，這是多大的手筆，這需要何等的氣魄和遠見。當然，這筆投入帶來了極為可觀的回報。《人民日報》2022年發布的一篇懷德報道中就有提及：

目前該投資每年可產生投資分紅7190萬元，人均約10萬元。

沒看錯，人均10萬，檸檬樹上檸檬果，檸檬樹下你和我。不過根據村民講述，每年的幾十萬分紅並不是全部分到手上，其中有七成將用來繼續投資的。不得不說，富確實有富的道理。

在懷德的業務版圖中，最值得一提的，還是他們有着深圳唯一的村級房地產——懷德地產。成立於2009年4月29日，由懷德股份合作公司全資控股，是深圳首個由社區（城中村）自主成立並控股的房地產開發企業。當其他城中村跟開發商合作搞舊改時，懷德另闢蹊徑，自己拆遷自己。2010年，懷德自主出資編制了《懷德規劃》，是全市第一個由股份合作公司完全自主出資開展的整體規劃：

從社區整體角度出發，以15年為發展規劃期，對懷德社區1.5平方公里的土地進行整體規劃開發，打造一個集住宅、商業、酒店、辦公、教育、醫療等功能於一體的懷德城。

2014年開發懷德公元，2015年開發懷德峰景，2017年啟動航港國際商務綜合體、懷德舊村改造等大型項目。

如今走出12號線懷德站，便能望見正在熱火朝天開發中的巨無霸懷德城。據稱地上地下的總建築面積約190萬平方米。建成後的一期、二期總貨值約500億元，利潤更超過200億元。你敢想，深圳的一個村（社區）的家底可以厚實到這個程度嗎？在深圳，很少會用「產業規模龐大」來描述一個城中村的發展。懷德村，就是那個極少數。

至於懷德是不是深圳最富有的城中村，不好下定論，但是作為深圳城中村的佼佼者，富甲一方，毋庸置疑。

越有錢越低調 城中村裏的一股清流

常有人說：

村子越有錢，牌坊越豪華。

正如皇崗與下沙，村口牌坊雕樑畫棟，一眼看去便能知曉村子的實力。懷德村又偏偏與眾不同，逛遍全村也沒有一座牌坊，唯有三座修繕較好的宗祠：

+ 2

從懷德地鐵站出來，步行一小段就能到達懷德舊村。目之所及，大部分是只有二三層的住宅，保留着三四十年前的風格，略顯老舊，完全打破了城中村都是密密麻麻握手高樓的刻板印象，土地利用率之低讓人咋舌。是的，時至今日，懷德舊村仍保持了1.5左右的低容積率，甚至在村中央還騰出一大片空地用來當停車場。不論是原關內還是關外，絕對稱得上是深圳城中村裏的一股清流。

問渠那得清如許？這得從1998年懷德村立的一條新村規說起。彼時，轟轟烈烈的城市化浪潮席捲深圳，大量務工人員湧入，居住需求暴漲。原村民們紛紛「洗腳上岸」，從種地改為種樓，大批「違建樓」「握手樓」拔地而起。懷德村的領導有預感：

如果不嚴格控制違法建築，整個村子也會變得雜亂無章，將來城市更新也會改不動。

於是，懷德頂着巨大壓力，將「不能自行拆建舊房」寫進了《村民自治章程》，以村規民約的形式約束村民堅決不違建。

與此同時，村裏蓋起了統建樓，對於有住房更新需求的村民，舊房以「一對一」置換統建樓。就這樣，改善居民生活水平和推進舊改兩不誤，懷德村成為2004年寶安區啟動城市更新改造工作的首批項目之一。曾經在這裏待過幾年的租客如此形容居住體驗生活便利，很有住家氛圍。街道時常保持乾乾淨淨，村口還有一處帶湖的小公園，屹然一幅歲月靜好的模樣。若要以貌取村，誰能想象一個破破舊舊的小村子能在深圳富甲一方呢？

懷德村的騰飛路 天時、地利與人和

事實上，舊村的「窮酸」模樣，正好是懷德曾經一窮二白的印記。

+ 3

71歲的懷德村老書記潘達良回憶，改革開放前的懷德村，收入水平很低，生活十分困難。1980年逃港潮，很多懷德村的青壯年也紛紛外逃。那麼，從當年的「逃港村」，到如今「富豪村」，懷德做對了什麼？上邊提到的禁止自拆和違建是一項，但遠不止於此。

把時間線拉回到改革開放初期，彼時的寶安福永工業基礎相當匱乏，沿途是土路，水電都缺配套。1987年，懷德村想要建設村裏第一棟廠房，工程總價在20萬元左右。當時村集體資金只有7萬多，找完村民集資，還得找銀行貸款，才最終湊齊。為了建造降低成本，村幹部們甚至親自上山砍樹打樁。艱辛最終贏得回報，廠房還沒建好時已經有港商找上門詢租，一建好就順利租了出去。

發展之路，困難重重，但乘着改革開放的天時，籍着毗鄰香港的地利，總算是起步了。要說命運的齒輪真正轉動，要數1988年。深圳機場動工興建，徵用了懷德村1100畝土地。根據老書記潘達良回憶：

那時候的地，真的很便宜，一畝不到3000塊啊！

懷德村因此獲得了徵地補償款300多萬元，這在80年代絕非小數目。周邊也有不少村子獲得了賠償，並且直接將錢分給了村民。但這筆錢該怎麼用，直接分掉還是用於建設，這個問題在懷德引發了一場激烈的爭論。部分老人贊成把錢分了，覺得年老了，等不到這筆錢產生效益的那一天，還有一些村民擔心村幹部大手大腳，亂花這筆錢。

【延伸閱讀】專訪60歲深圳女工｜每天削上千Labubu 做到腰背手指酸痛日入50元（點圖放大瀏覽）：

+ 6

面對這場爭論，村幹部們頂住壓力，逐戶做解釋，用一個關於「荔枝與豆芽」的故事來講明道理：「你要豆芽還是荔枝？豆芽可能三天就可以上市了，但是賣完它就沒有了。」「種荔枝需要三年時間，但是掛果後可以長久。」最終這筆錢沒有被分掉，成為懷德興建工業園的資本，17幢廠房陸續建起，懷德歷史上第一個工業園區——懷德第一工業區應運而生，也就是後來翠崗第一工業區。

曾有懷德居民感慨道：

如果當年把機場徵地款全部分了，就不會有今天的懷德。

錢生錢、利滾利，除了興建工業，懷德還有個關鍵選擇，就是在各村集體賣地分紅、賣地建廠的浪潮下，選擇買地。前前後後從周邊買下了17塊地，在白石廈買了30畝地，又在下十圍買了60畝地，將近20萬平方米。後來陸陸續續回收了不少居民宅基地，400多棟房屋。

以現在的眼光往回看，當時的抉擇確實非常有遠見。畢竟土地就是深圳當下最缺最金貴的資源，沒有之一。當別的村陷入無地可用的困境，懷德的財富，恰好都藴藏在早早儲備的土地裏。正應了懷德村幹部們說服村民時所說：

我們的地，現在是黃泥，曬十年就變成黃金了。

那麼在擁有規模龐大的土地後，如何才能將效益最大化？多番外出考察學習後，懷德又做了一件在其他村極少見的決定——把專業的事交給專業的人做，高薪聘請職業經理人並積極引入高端人才。對於城市而言，人才是發展的關鍵，於社區而言亦然。

於是，2008年，懷德成立子公司，開始聘請職業經理人和專業團隊參與運營，並規定各子公司員工中原居民比例不超過5%。據統計，截至2022年，懷德擁有職業經理人和專業工程師等各類人才172名。子公司所涉及領域有物業出租、地產開發、資產管理、商業管理、資本投資等。事實證明，「戰績」斐然：

2014年啟動的懷德公元地產項目，是深圳第一個手續完備的社區自建城市綜合體項目，總銷售額25.6億元；

成功引進深圳西部第一家益田假日天地商場；

2015年的懷德峰景總銷售額8.04億元；

2016年底入股深圳農村商業銀行股份有限公司，成為第一大股東，獲得持續豐厚的分紅。



最後，不妨再看一組對比數據：

1988年，懷德總資產325萬元；

2024年；懷德總資產119.34億元；



是的，36年翻了3672倍。我們也不難看出，懷德的騰飛，有賴於村領導幹部的魄力和遠見，有賴於村民們的支持和配合，還有賴於人才的引進和培養，正所謂人和萬事興。正如網友調侃：

廣州獵德，深圳懷德，以『德』服人，很重要。

【延伸閱讀】深圳地攤合法化苦了居民 食客擠滿街：800米路1小時都走不出去（點圖放大瀏覽）：

+ 6

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】