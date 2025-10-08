曾是內地房企TOP15！陽光城6折賤賣上海總部　坐擁黃浦江一線江景

曾是中國房企銷售TOP15的陽光城，近日將位於上海、坐擁黃浦江一線江景的「陽光城總部濱江國際廣場1號樓」拍賣。據阿里資產拍賣平台顯示，拍賣起始價為11.3億元（人民幣，下同），經過37輪競拍，最終成交價格為13.1億元，相當於「6折甩賣」。



陽光城總部濱江國際廣場1號樓拍賣。（網上圖片）

濱江國際廣場1號樓此次的成交價格僅為當初的六成。（網上圖片）

據《每日經濟新聞》報道，濱江國際廣場1號樓原名為「陽光控股大廈」，坐落於上海市楊浦區黃浦江畔，毗鄰楊樹浦路和東方漁人碼頭，擁有一線黃浦江景色。相較於首次起拍價，濱江國際廣場1號樓此次的成交價格僅為當初的六成。

濱江國際廣場1號樓此前曾經被拍賣過4次。2024年1月，該寫字樓首次被拍賣，起拍價為21億元，因無人出價而流拍。2024年2月、2025年7月、2025年8月，該寫字樓3次被拍賣，起拍價分別為19.81億元、14.57億元、13.12億元，同樣因無人參與以流拍作為結束。

公開資料顯示，濱江國際廣場1號樓原為閩系房企陽光城集團總部，2017年遷入並更名為「陽光控股大廈」。

據阿里資產拍賣平台，該寫字樓被陽光城集團抵押，是《中建投信托-陽光控股大廈單一資金信托貸款合同》項下的債務提供抵押擔保，被擔保債權本金總額為9.33億元。由於陽光城不能償還債務，債權方將濱江國際廣場1號樓拍賣。

競買公告顯示，上述物業資產的處置方是華泰證券（上海）資產管理有限公司，是「華泰佳越-陽光控股大廈資產支持專項計劃」”的管理人；物業資產標的所涉及的債務人為上海潤渝置業有限公司和上海臻德房地產開發有限公司，所涉債權初始金額為9.33億元；而其債權人則為中建投信托股份有限公司。

天眼查顯示，債務人公司上海潤渝置業有限公司原本的股東為上海臻德房地產開發有限公司，於2019年變更為上海馨雅物業管理有限公司（由中建投信托股份有限公司100%持股）。而上海臻德房地產開發有限公司原本的股東為陽光城集團上海置業有限公司，於2019年變更為青島華翊道悠投資管理有限公司，其背後的控股股東為福州悅萌貿易有限公司。

與此同時，上海潤渝置業有限公司向陽光城及其相關公司發起訴訟，要求後者支付2022年1月1日至2023年7月8日的租金、物業費、停車費，合共1.81億元。目前，法院判決陽光城及其相關公司支付租金及違約金，並歸還返還租賃房屋。

債務違約後，陽光城曾積極開展自救。為疏解債務壓力，陽光城將多處優質資產處置變現，包括變賣所持興業銀行股權、轉讓萬物雲部分股權等。

陽光城及其母公司還轉讓包括佛山陳村、浙江永康、四川宜賓、上海臻百利、希爾頓酒店等20多項優質資產，回籠資金均用於償還債務，累計還債規模超過450億元。

陽光城在資本市場的起點始於2002年。2012年，陽光城將總部遷至上海，全面啟動全國化發展，一年搶入7塊黃金地塊。2015年，其銷售額就達到了300億元，躋身行業28位。到2019年，陽光城保持29.58%的增速，全年銷售額達2110.31億元，邁入2000億級別，躋身中國房企銷售額TOP15。

不過，負債方面，2018年，陽光城的總負債超過了2000億元，截至2022年末，這一總負債規模達到了2746億元。同期，陽光城的貨幣資金僅為83.49億元。

2022年起，陽光城陷入巨額虧損。2022年-2024年，陽光城凈利潤分別為-125.5億元、-80.69億元、-195.6億元。

陽光城發布的公告。（網上圖片）

競買公告。（網上圖片）

2024年3月，陽光城創始人、福建百億富豪林騰蛟卸任法定代表人、董事長。林騰蛟曾以170億元的身家位列《2020胡潤全球房地產富豪榜》第119位，如今已被限制高消費，名下目前仍有19條限消令，涉案總金額超過10億元。

截至今年6月底，陽光城資產負債率增至111.68%。據陽光城公告，截至今年9月25日，陽光城已到期未支付的債務（包含金融機構借款、合作方款項等）本金合計金額657.34億元；公開市場方面，境外公開市場債券未按期支付本金累計22.44億美元，境內公開市場債券未按期支付本金累計164.63億元。

公告表示，公司為化解債務風險，正全力協調各方積極籌措資金，商討多種方式解決相關問題。同時，公司將在地方政府和金融監管機構的大力支持、積極協調下，制定短中長期綜合化解方案，積極解決當前問題。