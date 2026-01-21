世界趨於混亂和民粹　中國何以應對？

特朗普（Donald Trump）二次入主白宮已經一年，但恐怕至少未來數年之內，世界秩序已經回不到過去。如果說特朗普在2016年第一次當選有可能是偶然事件，那麼特朗普在被定罪的情況下二次當選足以說明美國政治已經被民粹主義潮流裹挾。



美國是世界頭號大國，美國的變化往往具有風向意義，在一定程度上預示今後世界的變化趨勢。特朗普現象並非美國孤例，只不過在美國表現得格外突出。特朗普在短短一年時間帶給世界的衝擊，讓美國曾經耗費多年積累的戰略信譽與軟實力遭受重創，二戰後的世界體系面臨瓦解風險，今後數年恐怕會趨於混亂和民粹。



美國總統特朗普（Donald Trump）在社交平台發布圖片，顯示在格陵蘭插上美國國旗。（Truth Social@realDonaldTrump圖片）

美國本來是今天以聯合國為代表的世界體系的主要建立者之一。冷戰結束後作為唯一超級大國的美國主導着世界體系，讓美國的影響達到頂峰。許多國家和地區的人民將美國的民主政治和自由市場視作模範，對美國扮演的國際角色充滿美好期待。儘管美國對內本就存在深層次問題、對外包含現實利益的算計，但在最發達最先進民主國家的美麗外衣遮掩下，許多人只看到被放大的美國理想主義面向。然而特朗普撕碎了美國的美麗外衣，讓越來越多的人看到美國的殘酷、不公和反智。

在短短一年時間，特朗普製造新聞的密集程度恐怕遠超他的前任拜登（Joe Biden）製造的新聞。從大規模退群毀約、侵蝕民主法治規則、美國政壇馬屁文化盛行到草率挑起全球貿易戰、回歸門羅主義、展現吞併格陵蘭島的野心，特朗普既在侵蝕美國曾經引以為傲的民主和法治典範，又在破壞美國曾經親手參與建立的世界體系。最近特朗普為了吞併格陵蘭島而對歐洲國家施加的關稅脅迫，將美西方的裂痕暴露在世人面前，曾經流行一時的「民主和平論」面臨嚴峻考驗。特朗普對美國昔日的意識形態外交毫無興趣，張口閉口皆是利益，痴迷於強權和實力。當冷戰後引領和主導世界秩序的美國淪落至此，今後數年的世界勢必進入動盪調整期。

2026年1月17日，格陵蘭民眾聚集起來反對美國收購格陵蘭島的提案。（Getty）

面對此情此景，中國該何以自處？中國長期以來主張維護以聯合國為代表的世界體系，但特朗普政府不斷貶低和削弱以聯合國為代表的世界體系。中國的崛起得益於全球化，現在正在積極推動全球化，但特朗普政府正在掀起逆全球化的潮流。中國主張和平發展，中國的發展勢必打破美國一家獨大的世界格局，故難以避免會被美國視作最主要的競爭對手。中國的改革開放和現代化事業有賴於和平穩定的國際環境，但以特朗普現象為代表的民粹主義浪潮正在讓世界秩序趨於混亂和民粹。

對於中國來說，以時間換空間，對內辦好自己的事情，對外廣交朋友，依舊是最明智的選擇。當今天世人談論中國的國際角色的時候，其實包含兩個潛台詞，一是中國已經有強大的綜合國力來影響世界格局與秩序，二是希望中國能以自己的文明抱負為世界的和平與發展做出貢獻。

中國為什麼有強大的綜合國力來影響世界格局與秩序？歸根結底是因為1949年新中國建立讓中國主權獨立和統一，1978年的改革開放讓中國走上快速崛起的道路。如果中國依舊像1949年之前那樣陷入內戰和混亂之中，不要說去影響世界秩序，連基本的安全和穩定都不能保障。如果沒有改革開放以來連續40多年的快速發展，中國既不可能有今天僅次於美國的強大綜合國力，又不可能讓數億國民過上現代生活。歷史是一面鏡子，無論是為了自身的福祉還是為了世界的福祉，中國只有保持政治的穩定、社會的公平、經濟的發展、科技的進步、人民生活水平的改善，才能屹立不倒和兼濟天下。

1978年的十一屆三中全會是中國國運的主要轉折點。（VCG）

中國是一個有着14億人口和900多萬平方公里國土的超大型國家，內部的穩定和發展才是關乎中國國運的決定性因素。無論國際局勢怎麼演變，無論美國的遏制壓力有多大，決定中國國運的最主要因素始終在內部的穩定和發展。怎麼保持內部的穩定和發展，在治理體系層面既離不開政府的賢能又離不開政府的民主，在治理層面既離不開經濟、科技的發展又離不開社會的公平、正義。

相比於被既得利益集團和民粹主義拉扯、侵蝕的美國，中國自改革開放以來確實展現出賢能的面向，既能保持政策的連續穩定，又在不少問題上具有戰略智慧。但中國仍然面臨腐敗、特權、官僚主義的威脅，法治存在明顯短板。為了有效化解困境和追求長治久安，中國應當結合賢能和民主，讓賢能和民主互相約束和補充。只有具備符合人性與理性的民主，中國的賢能面向才能壯大，才能可持續。在治理層面，中國只有持續發展經濟和科技才能不斷縮小與美國的差距和提升國際影響力，只有改善民生、推動公平才能在應對內外複雜挑戰時確保社會和諧穩定與國民的團結。

在辦好自己事情的同時，中國應當廣交朋友，與各國一起推動世界和平與發展。儘管內因對於中國的穩定和發展起到決定性作用，但外因不可忽略。中國已經深度融入全球化，日益與世界的命運密切關聯。中國是一個有着深厚文明傳統的超大型國家，理當為世界的和平與發展做出力所能及的貢獻。

美國總統特朗普在社交平台發布圖片，展板上的地圖顯示，加拿大及格陵蘭均屬於美國。（Truth Social@realDonaldTrump）

今後數年世界有趨於混亂和民粹的風險，逆全球化和貿易衝突有可能會持續發生，特朗普回歸門羅主義給世界秩序的衝擊和留下的權力真空會在一定程度上降低國際規則的約束作用，實力政治、叢林政治的負面影響大概率會擴大。然而人類發展的教訓表明，全球化符合經濟規律，當世界持續陷入混亂和民粹之後勢必呼喚穩定、和諧與理性。特朗普現象雖然現在看似來勢洶洶，但放在歷史長河中，只是一個小插曲。中國應當憑藉改革開放以來積累的強大國力和經驗，在辦好自己事情的同時儘可能廣交朋友，為世界秩序注入一定程度的確定性，不斷提升自己的戰略信譽與軟實力。

行百里者半九十，越到攻堅時刻，越要保持清醒和理性，越不能自我膨脹。改革開放以來中國踏踏實實地發展經濟和科技，政策的制定和實施久久為功，才有了今日世界第二大經濟大國和第一大工業國的地位。

中國正處於現代化和民族復興的攻堅時期，外部環境複雜，經濟增速已經放緩，內需不振，階層固化問題日漸突出，不少人對未來缺乏信心。越是這樣的時候，中國越要勇敢直面和解決問題，越要保持戰略耐心和策略靈活，既下大力氣持續發展經濟和科技，塑造開放、包容、公平、理性、法治的環境，又要讓經濟和科技的成果公平惠及國民。只要中國能保持長治久安和實現現代化，終將會在造福本國人民的同時促進世界和平與發展。