「性商教母」網紅周媛爆紅遭禁　中國成人情感教育為何如此吸金？

自詡中國「性商教母」的網紅周媛，最近憑著「眼神給出去」「身體形成X字形」等魔性語錄火速出圈，相關視頻也掀起模仿秀。她開辦的眼神勾人教程、魅力女性修煉班，吸引的學員據說達到數萬人，因此獲得的收入竟超過2400萬元（人民幣，下同，440萬新元）。



有網民形容，周媛勾人的眼神變成了收割機，也有輿論質疑她將女性魅力異化為取悅男性的工具。

而今，面對輿論爭議，她的「黑白顛周媛」社媒實名賬號已被封禁，其他多個賬號也設為私密賬號。

性商教母爆紅教撒嬌賺2700萬 開辦狐狸精課程收10萬女學員過萬人

今年近50歲的周媛，原本在抖音、小紅書等平台都有賬號，坐擁近20萬粉絲，發佈的內容主要是針對女性的魅力修煉課，部分畫面尺度較大。

在這些賬號上，她給自己貼了不少標籤：「黑白顛性商學苑」創始人、中國性商第一人、「45歲+」女性企業家、中國性魅力體系標桿人物……甚至包括「性文化藝術博物館創辦人」這類乍看頗具文藝內涵的頭銜。

今年近50歲的周媛，原本在抖音、小紅書等平台都有賬號，坐擁近20萬粉絲。（互聯網）

根據官方公眾號的介紹，性商學院始於2018年，是中國首個女性性商教育平台，培養的是一種從心靈折射到肉體的自信。

性商課收費可達8萬8000萬元

周媛被檢舉內容低俗、物化女性，遭抖音平台永久封鎖。（網絡圖片）

課程主要分為線上線下兩類。線上課從9.9元、99元、999元到上千元不等，另有高階、個性化導師定制課程，售價高至8萬8000萬元。以999元的全維提升營為例，課程包含多種情感問題和情趣玩法，官方商城頁面顯示已有五六千人學過。

周媛的線上課從9.9元、99元、999元到上千元不等，最貴課程8.8萬，有指周媛累計收入超過2400萬人民幣。（網絡圖片）

至於線下，主推的內容是售價2999元的兩天兩夜訓練營、4980元的三天三夜訓練營，而且僅服務成年女性；導師具有國家認證的心理咨詢師、生殖健康咨詢師等專業資質。

工作人員透露，線下活動非常火爆，一個月可能會開10多場，覆蓋長沙、廈門、天津、西安、南京等多城，至少需提前10天預約。

縱觀她的課程表，《狐系媚術》《心錨暗撩法》，還有更具操作感的《眸焰媚晷：瞳孔沙漏》《藝伎瞳魅：視覺磁場》等等，內容的豐富程度令人乍舌。她教授的課程也被一些網民誤解為「小三培訓班」「討好男性」，「X型回眸」就是教人怎麼「撩漢」，甚至被揶揄為「勾人學」。

不過，在周媛的語境中，她的課程被統稱為《性商：女性一生的必修課》，並強調「親密關係里我們可以取悅自己」。

有媒體披露，學員多數是陷入婚姻危機的中年主婦，甚至是被前夫捲款拋棄的女性；也有一些年輕女性希望通過上課，更瞭解另一半拯救關係。

除了教課，周媛的商業版圖也覆蓋情趣用品、美業醫療、創業和財富課程指導等。商城會賣內衣、成人玩具、計生用品等，不少原本的平價商品在標注「導師同款」後身價暴漲。

她的生意做得多大？企業信息查詢系統「天眼查」顯示，她背後關聯八家企業，其中五家處於存續狀態，業務橫跨教育咨詢、情趣用品製造、醫療器械銷售。

官媒批顛覆三觀

隨著爭議聲浪越來越大，多家官媒發文予以批評。中華全國婦女聯合會主辦的《中國婦女報》發表評論說，周媛的課程以「自我提升」為名，行自我矮化之實，可謂「顛覆三觀」，其內容游走於低俗擦邊與偽「情感咨詢」的灰色地帶，網絡平台應壓實主體責任、加強審核。

最貴課程8.8萬，有指周媛累計收入超過2400萬人民幣。（網絡圖片）

評論說，女性魅力從來不需要由所謂「教母」來定義，也不應被窄化為取悅他人的表演。如今鼓勵女性自信、自立、自我實現已成為普遍共識，面對「偏門修煉」，社會須回以清醒目光，對於其中的虛妄與陷阱，亦須深思與警惕。

極目新聞也發評論指，周媛將正常的兩性交往扭曲為「權力博弈」，讓所謂的「女性魅力」異化成可售賣的商品。她的課程片段在網絡風行，其危害不可小覷，比如進一步強化了有害的性別刻板印象，與追求平等、尊重的現代性別觀念背道而馳。

文章進一步舉例，這類話術也製造對立和撕裂，會誤導部分女性將男性視為「征服」物件，將女性視為「婚戀競爭者」，走上價值觀歪曲的歧途；同時引流圈錢，污染網絡生態，催生詐騙、傳銷等違法行為。

性商教母僅是冰山一角

紅星新聞則發表評論提醒，「性商教母」或許只是性教育缺失造成的灰色地帶的冰山一角。現代性觀念更為成熟開放，但不少人面對性話題仍有羞恥感，進一步普及性知識、促進兩性平等交往、合力構建親密關係，都是待補的必修課。

「中國性商教母」周媛憑「我眼神給出去」影片走紅網絡。（網絡圖片）

事實上，周媛並非個例。據澎湃新聞報道，這類以「女性成長」「魅力提升」為噱頭的「導師」和課程，在抖音、視頻號、小紅書等平台屢見不鮮，相關從業者已形成從線上視頻引流、售賣課程，到帶貨私處產品，甚至推薦私處手術的完整產業鏈條。

例如，標注「成人療癒師」的微信視頻賬號，打著「國家註冊兩性健康咨詢師」的噱頭提供相關服務，並將用戶引流至線下課程。這名賬號主推的「我本尤物·三天二夜情慾覺醒修煉營」，表面以「提升女性魅力」為旗號，內容卻充斥大量色情擦邊和低俗暗示；課程海報明確標注教授「凍齡秘籍垂吊術」「床榻36式」等內容，該課程宣稱原價1萬9800元，限時優惠價3980元。

一名開設類似性商課程的所謂業內「導師」透露，她的課程分大班和小班兩類，大班參與人數較多，價格約千元，小班則接近萬元；報名上課的人群年齡跨度極大，涵蓋20多歲至50多歲的女性，課程核心內容為教授學生如何「鎖住男人」，同時還會為學員推薦醫療、醫美相關項目。

除了線下課程，不少博主也借機帶貨相關產品。其中，抖音博主「芭比騎士」打造「芭比」導師人設，開辦「性商」「女性魅力」培訓班，賬號簡介標注有相關課程，並稱「分享女性成長智慧，幫助姐妹們重獲幸福生活」。

針對這類亂象，官方曾在2025年8月發佈《關於規範「自媒體」醫療科普行為的通知》，明確要求網站平台堅決清理借兩性健康知識傳播色情擦邊內容的違法違規信息，嚴禁無資質賬號生產、發佈專業醫療科普內容；而網絡名人賬號行為負面清單，也將「以打擦邊球、使用暗語等方式傳播軟色情、性暗示等低俗媚俗內容」列為明確的違規行為。

可當下，「周媛們」屢禁不止，而且呈現火爆之勢，說明這類性商課程依然大有市場，也反映成人情感教育市場的相應空缺。

澎湃新聞的評論就寫道：「『周媛們』並不是憑空冒出來的，本質上這還是一場被流量、算法和利益共同驅動的商業遊戲。就像在網絡上很多人好奇‘到底誰在學啊’，答案也很清楚，是那些被焦慮裹挾、被話術欺騙而掉入陷阱的女性。」

這也在在凸顯當下社會女性意識仍然混雜的現狀——儘管有相當一部分人在辦公樓內高喊女性獨立，有另一些人在婚戀關係中的情感焦慮與價值迷茫一再被收割。

各方與其批判周媛的「黑白顛」，不如也深切反思「周媛們」給出的眼神為何始終能如此勾人。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

