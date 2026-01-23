內地性商教母周媛遭永久封號　被官媒點名批評　還涉傳銷斂財千萬

自封「中國性商教母」的大陸網紅講師周媛（網名「黑白顛周媛」），近來憑藉一系列誇張肢體動作與洗腦式語錄在網絡迅速竄紅。



她主打透過眼神交流、肢體語言與心理技巧，教導女性「提升魅力、經營親密關係」，相關影片不僅掀起模仿熱潮，甚至吸引部分藝人、網紅跟風拍片，話題度一度居高不下。

周媛的抖音賬戶已被封號（微博@觀察者網）

更多網傳「黑白顛周媛」的課程爆料：

課程遭酸是「小三培訓班」 傳銷模式收割上億學費

周媛在影片中常拋出「眼神給出去」、「我的身體形成了一個X字形」、「是不是靈動了」等金句，搭配浮誇動作，成功製造記憶點。據了解，她經營的課程橫跨線上與線下，從入門級的線上教學，到強調肢體展現的實體課程，甚至還有價格高昂的導師班。對外公開資訊顯示，付費學員人數已累積超過萬人，若以課程定價推算，相關營收粗估突破2400萬人民幣。

然而，隨著知名度攀升，爭議也接踵而來。周媛的教學內容被質疑物化女性、過度迎合男性視角，部分課程甚至被網友批評為「小三培訓班」。

最引發詬病的是其「頂級導師班」機制，除了綑綁醫美療程，還提供高達30%的分潤權，鼓勵學員發展下線推廣課程。這種帶有傳銷色彩的運作手法，讓她被外界戲稱為「精準收割女性錢包的完美機器」。

內地官方媒體大動作點名批評「黑白顛周媛」遭永久封號

相關爭議最終引起官方與平台關注。官媒《中國婦女報》曾公開點名批評，直指這類影片遊走於低俗內容與偽情感諮詢之間，恐扭曲價值觀，呼籲平台加強審核責任。近日更傳出周媛遭大量檢舉，抖音平台隨後以「違反《網絡安全法》，禁止傳播低俗資訊」為由，於1月22日對其主帳號「黑白顛周媛」祭出永久封禁處分，多個相關帳號也陸續轉為私密或停止更新。平台方強調，將持續打擊扭曲價值觀、違背公序良俗的內容。

