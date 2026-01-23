性商女老師周媛｢魔性撩男課｣成迷因爆紅：眼神給出去、身體成Ｘ型

「我的身體變形成了Ｘ型」這句話近日席捲社群平台，背後人物正是內地女老師周媛。她在課堂上自信示範肢體線條與眼神運用，相關片段被大量轉傳，掀起模仿風潮，也引發對女性魅力與身體表達的討論。



社群迷因誕生 肢體與眼神成焦點

這股風潮起於周媛的女性魅力課程。她在課堂中指導學員如何透過身體律動、視線交流，營造吸引力。誇張卻直接的示範方式，加上她口中所說的「靈動眼神」與「Ｘ型身體」，迅速成為網友二創、模仿的熱門素材。

內地「性商學院」老師周媛眼神教學，因影片過於魔性成為台灣網絡迷因。（抖音圖片）

47歲講師周媛女性魅力課程教學畫面曝光：

隨著影片擴散，許多網友開始跟拍、對鏡練習，相關關鍵字衝上熱門搜尋。有人覺得新鮮有趣，也有人感到不自在，但不可否認的是，周媛的舞台張力與表達方式，已成功轉化為具高度辨識度的網路文化現象。

從美容院到性商學院 她的人生轉彎

47歲的周媛，有兩個孩子，過去身份其實是美容院負責人。她長期接觸愛美顧客，觀察到不少女性在打理外表之餘，卻在婚姻與親密關係中逐漸失去熱度，這樣的處境也同樣發生在她自己身上。

2018年，周媛成立「黑白顛性商學院」，並多次前往日本等地取經。她將國外性文化與肢體表達理念帶入課程，強調透過動作、妝容與眼神，建立女性對自身魅力、慾望與認知的掌握感。

爭議與討論並存 兩岸觀點差異浮現

在課程中，她不只談肢體表現，也觸及撒嬌、正視性需求與兩性互動，希望學員在親密關係中更有主導權。儘管其呈現方式讓部分台灣觀眾覺得過於戲劇化，仍意外成為社群迷因，凸顯出台灣與內地在性別想像與身體語言上的差異。

