美國操縱巴拿馬等搶奪中國海外資產　中國有硬仗要打

巴拿馬最高法院日前裁定取消香港長江和記實業集團旗下子公司、巴拿馬港口公司持有的港口合同，並稱合同「不符合公共利益和社會福利」，「違反巴拿馬憲法」。



巴拿馬總統穆利諾（Jose Raul Mulino）1月30日表示，隸屬丹麥的馬士基集團（Maersk）旗下子公司、巴拿馬碼頭已展現意願，希望在裁決生效後，暫時接管巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托瓦爾港（Cristobal）。

國際最重要航道上原本由中資持有、戰略價值重要到無法用數字估量的關鍵資產，就這樣被巴拿馬打着合同「不符合公共利益和社會福利」，「違反巴拿馬憲法」的旗號， 以「零元購」方式硬生生搶走。

而誰都知道，巴拿馬只是台前木偶，美國人在背後操縱一切。

巴拿馬港口公司 - 克里斯托瓦爾港 - 巴拿馬（長和官網）

特朗普（Donald Trump，又譯川普）2.0大選期間，就咒罵當初放棄巴拿馬的美國總統是「笨蛋」，聲稱要奪回運河。2025年當選上任後，特朗普立刻把奪回運河的事情提上日程，全面施壓巴拿馬政府。李嘉誠當時通過長江和記實業有限公司以228億美元的價格出售了全球43個港口資產，其中就包括這兩個港口，此事引發了軒然大波。

巴拿馬港口公司 - 巴爾博亞港 – 巴拿馬（長和官網）

進入2025年年底前後，隨着特朗普最新版「美國國家安全戰略」出台，「唐羅主義」問世，美國國家戰略從全球主義向西半球進行收縮，其對南北美洲的戰略控制全面加速。

2026年1月初，特朗普派兵突入委內瑞拉抓捕總統馬杜羅（Nicolas Maduro）。1月底，又在背後施壓操縱巴拿馬政府，從李嘉誠旗下集團手裏硬生生搶走了巴拿馬運河。

而更危險的是，巴拿馬可能只是開了個惡劣的先例。

隨着美國強化對全球關鍵戰略的資源控制，在特朗普政府的收買和恐嚇之下，還有更多原本由中國控制的港口，如澳洲的達爾文港、秘魯的錢凱港、希臘的比雷埃弗斯港等等，可能都將面臨類似壓力。尤其圍繞達爾文港的博弈，最近在迅速升溫。

特朗普聲稱要買下格陵蘭（Greenland）、收回巴拿馬運河（Panama canal）。（Reuters via Getty Images）

如何遏制住這種危險趨勢，不讓美國操縱巴拿馬政府搶奪中國戰略資產的惡劣行為形成「破窗效應」，保護住中國在海外的關鍵戰略利益和投資不受損失（包括國家投資，也包括私人投資，包括內地在海外投資，也包括港澳等資本在海外的投資），是接下來必須要打的一場硬仗。

針對巴拿馬最高法院的裁定，中國外交部發言人在回應記者提問時表示，「相信你注意到有關企業已經第一時間發表聲明，表示該裁決有悖於巴拿馬方面批准相關特許經營權的法律，企業將保留包括訴訟法律程序在內的所有權利。中方將採取一切必要措施，堅決維護中方企業正當合法權益。「

香港特別行政區政府也在當日發佈公報表示強烈不滿及堅決反對。

特區政府發言人表示，特區政府強烈反對任何外國政府在國際經貿關係中使用脅迫、施壓或其他不合理的手段，嚴重損害香港企業在當地的合法經營權益。這會嚴重損害當地營商環境，勢必動搖投資者信心，並損害雙邊關係和兩地長遠經濟發展。

巴拿馬運河近年通行費的提高，對美國人的影響尤其嚴重。這或許才是巴拿馬被特朗普盯上的真正原因。(Reuters)

特區政府重申，巴拿馬政府應尊重合約精神，為當地依法營運的企業提供公平、公正的營商環境，確保企業的合法權益不受干預。香港企業在巴拿馬經營和投資，應獲公平合理的待遇和保障。

發言人說：「基於現在巴拿馬的情況，香港企業應認真審視其現在及未來在當地的投資。」

接下來中央和特區政府會採取哪些得力措施，有效保護中資企業在巴拿馬運河的投資收益，以及確保在全球其它地方的戰略投資安全，值得關注。