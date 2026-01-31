巴拿馬法院判長和港口合約違憲後　港口暫由馬士基集團接手

巴拿馬最高法院1月29日裁定長和於巴拿馬運河附近經營兩個港口的合約違憲後，

巴拿馬海事管理局30日表示，港口暫時由丹麥馬士基集團（Maersk）的子公司接手。



巴拿馬海事管理局稱，馬士基集團旗下子公司APM Terminals Panama成為港口的臨時接管人。

巴拿馬總統穆利諾（Jose Raul Mulino）較早前稱，雖然最高法院的裁決影響大，但港口的營運不會受到影響，他並談到馬士基集團旗下子公司已表示願意暫時接管港口營運，並保證不會裁員。

2025年1月22日，巴拿馬總統穆利諾（José Raúl Mulino）在瑞士達沃斯（Davos）出席第55屆世界經濟論壇 (World Economic Forum, WEF) 年度會議。（Reuters）

中國外交部較早前批評巴拿馬方面的裁決有悖於當地法律，並表示中方將採取一切必要措施，堅決維護中企權益。

香港政府也指，對巴拿馬法院做法表示強烈不滿及堅決反對。

2026年1月28日，美國華盛頓特區，國務卿魯比奧（Marco Rubio）在國會出席參議院外交關係委員的聽證會時發表講話。（Reuters）

美國務卿魯比奧（Marco Rubio）則在社交媒體發文，讚賞巴拿馬法院的決定，「美國對巴拿馬最高法院最近裁定向中國授予港口特許權違憲的決定感到鼓舞。」

美國眾議院中國問題特別委員會主席莫倫納（John Moolenaar）則稱，法院的決定對美國、巴拿馬以及所有認識到運河對國家安全重要性的盟友來說都是一場勝利。