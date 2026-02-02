從軍委副主席到部委一把手　中共2026反腐名單持續擴大

中國應急管理部部長王祥喜1月31日被官宣落馬，這是中紀委在三天內宣布查處的第二名正部級大員。2026年剛過去一個月，已有中共政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立兩名副國級大員，以及八名中管幹部被查，顯示中共今年反腐敗勢頭依然強勁。



2022年10月中共二十大後，官宣落馬的二十屆中央委員已有23人，其中包括兩名政治局委員張又俠、何衛東。另有一名政治局委員馬興瑞在卸任中共新疆黨委書記後一直沒有新的職務，近期更缺席多個重要會議，也被認為凶多吉少。加上軍方高層整肅尚未結束，預計還將有更多中共二十屆中央委員被查。

原軍委副主席張又俠。（國防部網）

今年64歲的王祥喜履歷豐富，既有企業工作經歷，又有地方主政經驗，最後擔任部委「一把手」。他在湖北歷任煤礦技術員、副礦長、礦長，礦務局副局長，1996年升任湖北省煤炭工業廳副廳長，是當時湖北省最年輕的副廳級幹部。此後，王祥喜在湖北轉任多個廳局級崗位，2017年升任湖北省委常委、省政法委書記，躋身副部級高官行列。

2019年，王祥喜離開湖北到北京，出任國家能源投資集團董事長，2022年升任應急管理部黨委部長，成為正部級大員，並在同年入選中共二十屆中央委員。

1月31日，中紀委宣布王祥喜涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

1月29日，中紀委還宣布十四屆全國人大社會建設委員會副主任委員孫紹騁涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

今年66歲的孫紹騁仕途比王祥喜更豐富，曾在「三部三省」任職，三部即民政部、國土資源部、退役軍人事務部，三省即山東、山西、內蒙古。其中在山西省和民政部，孫紹騁還兩度臨危受命，參與這兩地」塌方式腐敗」後的「救火」工作。

前中共內蒙古黨委書記、十四屆全國人大社會建設委員會副主任委員孫紹騁。（直播截圖）

孫紹騁1984年大學畢業後到民政部工作，從普通科員一路升遷，2009年出任民政部副部長。期間，孫紹騁2002年還以民政部優撫安置局局長的身份拿到北京大學的法學博士學位。

2012年，孫紹騁出任山東省副省長，2014年出任山西省委常委、統戰部長，2016年擔任山西省委常委、副省長，2017年回鍋擔任民政部副部長、黨組副書記，同年又升任國土資源部黨組書記，躋身正部級行列。2018年，高層組建退役軍人事務部，沒有當過兵的孫紹騁出任首任部長。

2022年，孫紹騁再度迎來仕途的高光時刻，出任中共內蒙古黨委書記，成為封疆大吏。2025年9月，孫紹騁到齡退居二線，出任全國人大社會建設委員會副主任委員。但他並未平安落地，離開內蒙古「一把手」崗位不到半年就被查。

孫紹騁、王祥喜被查後，中共二十大以來被查的地方正部級高官已增至22人，如果算上軍方少將（省軍級）以上的高級將領，落馬人數可能還要翻一倍。

與地方相比，軍隊更是中共二十大後腐敗的「重災區」。在張又俠、劉振立1月24日被官宣落馬後，二十屆中央軍委七名成員，僅剩下軍委主席習近平和去年被提為軍委副主席的張升民。

中共十八大後的反腐肅紀、經濟結構轉型升級、軍隊整頓改革，以及加強中共黨的領導與中央權威，其實都有穩固中國基本盤的意義。（資料圖片）

2012年中共十八大後，習近平一直將腐敗視為中共面臨的最大威脅，並透過強力反腐和改革樹立起超過兩位前任江澤民、胡錦濤的威望。2017年中共十九大後，中共在高層反腐的力度一度有所減弱，但二十大後中共的反腐力度又明顯加強。

中共今年保持強勁反腐勢頭，一方面顯示中國產生腐敗的土壤和政治生態並未得到根本改善，另一方面也表明習近平決心繼續高舉反腐敗大旗，力圖化解腐敗這一中共面臨的最大威脅。

《解放軍報》2月1日在頭版刊發評論文章說，嚴肅查處張又俠、劉振立，彰顯了中共堅定捍衛人民軍隊政治本色的鮮明態度，體現了堅決打贏軍隊反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰的決心意志，推動形成全面從嚴治黨越來越嚴、越往後執紀越嚴的氛圍導向。

中共將於明年秋季召開二十一大。可以預計，中共將在二十一大前繼續對腐敗保持高壓態勢。在此背景下，還將有更多軍隊和地方高官落馬。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

