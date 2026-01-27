張又俠劉振立被查：中國反腐力度空前　越往前越需要治本之策

大約十年前，當時已經卸任的兩位中央軍委副主席郭伯雄、徐才厚被查的案子曾震動輿論，讓許多人看到中國新一代領導層的反腐決心。十年後的現在，隨着中央軍委副主席張又俠和中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立同時被查，中國軍隊反腐可以說進入最高潮。在張又俠、劉振立被查之前的去年10月，包括中央軍委副主席何衛東和軍委政治工作部原主任苗華在內的9位高級將領被開除黨籍軍籍。現在隨着張又俠、劉振立同時被查，軍隊反腐的力度和規模已經遠遠超過十年前。

在張又俠、劉振立被查後，中國軍方媒體《解放軍報》發布社論，表示：「張又俠、劉振立身為黨和軍隊的高級幹部，卻嚴重辜負黨中央、中央軍委信任重託，嚴重踐踏破壞軍委主席負責制，嚴重助長影響黨對軍隊絕對領導、危害黨的執政根基的政治和腐敗問題，嚴重影響軍委班子形象威信，嚴重衝擊全軍官兵團結奮進的政治思想基礎，對軍隊政治建軍、政治生態和戰鬥力建設造成極大破壞，對黨、國家和軍隊造成極為惡劣影響。」嚴厲的措辭說明張又俠、劉振立問題的嚴重性。

2022年中共二十大之後選舉產生的新一屆中央軍委，有六位來自軍方的成員，包括兩位軍委副主席張又俠、何衛東與四位委員李尚福、劉振立、苗華、張升民。其中，李尚福的職務是國務委員、國防部長，劉振立的職務是中央軍委聯合參謀部參謀長，苗華的職務是中央軍委政治工作部主任，張升民的職務是中央軍委紀律檢查委員會書記。短短3年多時間，除了2025年升任中央軍委副主席的張升民之外，餘下5位來自軍方的中央軍委成員都已被查。這樣的力度和規模在1949年以來解放軍的歷史上都極為少見，顯示出中國領導層進行「自我革命」的強烈決心。

2025年10月，中央軍委副主席何衛東，因嚴重違紀違法被開除黨籍軍籍。（資料圖片）

兵者歷來都是國家大事，關乎國家的長治久安和生死存亡。中國的長治久安和現代化事業，需要一支能有效遏制腐敗、能保持強大戰鬥力、能服務國家發展大局的軍隊。當一大批軍方高級將領因為嚴重違紀違法被查，意味着將有一大批位置空出來。這有可能產生兩個影響，一是可以按照國家新的要求培養一大批新生代將領，二是被重用的新生代將領會有一個適應和熟悉的過程。若是這樣，未來一些年，與軍隊反腐同時發生的是軍隊生態的變化，是中國進行軍隊建設的關鍵時期。

無論對於軍隊還是對於黨政機關來說，腐敗都是毒瘤。怎麼在現代化進程中徹底拔掉毒瘤，是擺在軍隊和黨政機關面前的重要工作。2026年1月12日，習近平在中紀委會議上表示：「腐敗是黨和國家事業發展進程中的攔路虎、絆腳石，反腐敗是一場輸不起也決不能輸的重大鬥爭……當前，反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜，剷除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱鉅繁重。要保持高壓態勢不動搖，有腐必反、有貪必肅、除惡務盡，讓腐敗分子沒有藏身之地。」十八大以來的反腐工作在很大程度上改變了中國，大幅提升了領導層的權威。在反腐工作已經超過十年的背景下，面對「仍然嚴峻複雜」的形勢，反腐工作越來越需要着眼於長遠和全局。

十多年來一以貫之的反腐，從周永康案、徐才厚案、郭伯雄案到張又俠、何衛東、劉振立、苗華被查，充分顯示出中國領導層的強大掌控力。從長遠來看，怎麼讓強大掌控力為國家長治久安和現代化打下紮實的基礎，是關乎國家全局的工作。自毛澤東當年的「窯洞對」以來，怎麼跳出治亂興衰歷史周期率一直是中國領導層所關心的問題。毛澤東的答案是「讓人民來監督政府」，鄧小平的主要工作是改革開放，習近平提出自我革命，主張國家治理體系和治理能力的現代化。反腐工作關乎中國能否跳出治亂興衰歷史周期率，反腐工作越往前推進越需要探索治本之策，怎麼運用強大的掌控力「把權力關進制度籠子」，正在變得日益重要和緊迫。