中國科技會在21世紀大爆發？楊振寧30年前的預言正在成為現實

時間回到30年前，如果有人說「到了21世紀中葉，中國極可能成為一個世界級的科技強國」，估計許多對中國科學現狀有所了解的人是不會相信。但如果說這話的人是現代華人世界最傑出科學家、諾貝爾物理學獎得主楊振寧時，恐怕令人吃驚。

30年前的中國，儘管實施改革開放已經10多年，經濟社會面貌正在快速發生變化，人民生活水平明顯提升，但總體上仍是一個落後的發展中國家，十分依賴從海外引進的技術，工業品的質量普遍偏低，科技發展水平與西方國家存在較大差距。然而正是在當時許多人因中西方的巨大發展差距而缺乏信心的時候，長期在美國從事研究的楊振寧對中國科技在二十一世紀的發展持「絕對樂觀」的態度。30年後的今天，中國在工業和科技領域的全方位進步，正讓楊振寧的預測成為現實。

30年前，楊振寧在《近代科學進入中國的回顧與前瞻》的文中梳理和分析了近代科學在中國的發展歷程。楊振寧認為，從1400年開始，中國科技逐漸落後於西方；到了1600年，中國抗拒引入西方思想，甚至在驕傲心理的作用下簡單以為西方的學問原來是自古中國傳去的，一度提出「西學中源」；直到1840年的鴉片戰爭後，中國開始舉步維艱地引入現代科學；1900年後，中國開始急速引進現代科學，但涉及科學的人數仍然不多，涉及科學的層面仍然不多，缺乏工業基礎支持研究與發展，連年的戰禍導致研究工作缺乏穩定的政治經濟環境；1950年新中國建立之後，現代科學終於在中國「本土化」，中國開始加入國際科技競賽。

2021年11月，中國政府在北京舉行國家科學技術獎勵大會。（新華社）

在30年前的楊振寧看來，歷史長流必然有長遠因素，有四個因素對21世紀的中國科技發展起決定性的作用。一是人口眾多的中國擁有千百萬極聰明的青年。二是儒家文化注重忠誠，注重家庭人倫關係，注重個人勤奮和忍耐，重視子女教育，有利於培養出一代又一代勤奮而有紀律的青年。三是對科技重要性的認識已經成為全民共識。四是1978年起，中國經濟猛進，在21世紀必會成為世界工業強國之一。

楊振寧寫道：「也許有人會說中國將會有政治問題：領導更替的危機，意識形態的危機，貧富不均的危機，外交危機等等。不錯，無可避免很多這類問題都會發生。但是試看一下20世紀的中國：兩次大革命、軍閥混戰、日本入侵、朝鮮戰爭、災難性的『文化大革命』等等，都是大危機。可是這些危機沒有一個阻止了中國在這個世紀科技上的卓越飛躍。為什麼？因為做科學工作其實並不困難。必要的條件只是上面所講的四項，可以概括為才幹、紀律、決心與經濟支援。中國在這個世紀已經具備了前三項條件，到了下一個世紀將四者俱備。所以我的結論是，到了21世紀中葉，中國極可能成為一個世界級的科技強國。」誠如斯言，伴隨改革開放以來的經濟騰飛，中國工業和科技快速發展，時至今日，中國被英國《經濟學人》稱為科學超級大國，在科技領域尤其是應用科學領域具有全球影響力。

2017年11月1日，在北京大學，諾貝爾獎獲得者楊振寧在西南聯合大學建校80周年紀念大會上致辭。（新華社）

楊振寧在30年前的預測是着眼於長遠因素，關注的是以50乃至100年為時間尺度的趨勢。這確實是有道理，他當年的預言已經得到證實，他說的才幹、紀律、決心與經濟支援因素，在今後仍會成立。某種程度上講，科技發展水平與一個國家的現代化進程存在密切關聯。中國現代化起步晚，剛開始充滿坎坷，1949年才實現主權獨立和統一，1978年才大幅推進市場化、工業化、城鎮化，把科學技術視作第一生產力，下大力氣發展現代科學教育，但所幸的是，1978年以來中國發展速度非常快，這意味着積累多年的中國科技事業有望在今後量變引起質變。

中國是一個有着深厚文明傳統和抱負的國家，曾經的發展水平一度走在世界前列，直到15世紀、16世紀左右才開始逐漸落後。在1840年鴉片戰爭的強烈刺激下，中國人開始懂得科技在現代世界的關鍵意義。中國錯過第一次科技革命，在第二次科技革命時國家內憂外患，在第三次科技革命興起之初國家被極左政治嚴重拖累，改革開放後才迅速引入和學習西方科技成果。現在中國是有史以來距離科技革命最近一次，能否在以AI為代表的新一輪科技革命中抓住機遇，直接關乎國運。

楊振寧說的四個因素仍舊在起作用，但如果希望能儘可能創造有利於科技發展的環境，還可以繼續努力。一是繼續推動經濟健康發展，既讓經濟進步成為科技發展的後盾，又讓科技進步的成果公平惠及全民。二是改進教育和科學體系，在打擊腐敗、打破學術小圈子的同時努力營造鼓勵創新、公平、開放、包容、人盡其才的環境。假以時日，多年以來一直在努力趕超的中國相信會迎來科技大爆發的那天。