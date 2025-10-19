楊振寧逝世｜丘成桐追憶：最大貢獻是提升了中國人做學問的信心

享譽世界的物理學家、諾貝爾物理學獎獲得者，中國科學院院士，清華大學教授、清華大學高等研究院名譽院長楊振寧，因病於周六（18日）12時00分在北京逝世，享年103歲。據《中新社》報道，國際著名數學家丘成桐表示，楊振寧最大的貢獻就是提升了中國人做學問的信心。



丘成桐 (Shing-Tung Yau)。（邵逸夫獎提供圖片）

吳大猷晚年時與楊振寧、李政道的合影。（中華讀書報）

1957年12月10日，圖為諾貝爾物理學獎共同得主，美國的楊振寧教授（左上）和中國的李政道教授（右上）攜夫人抵達瑞典斯德哥爾摩參加頒獎典禮。（Getty）

報道指，10月18日，得知楊振寧逝世的消息後，丘成桐花15分鐘寫下一段悼詞：「慕雙雄攜手，破宇稱守恆，啟我後學二三輩。繼外爾規範，始強力物理，叱咤科壇六十年。」丘成桐表示，雖然他與楊振寧比鄰而居，但楊先生住院後，丘成桐也很久沒見他了。

2014年4月14日，中國浙江省杭州市，著名物理學家、諾貝爾物理學獎得主楊振寧在浙江大學發表演講。（Getty）

數學界最高榮譽菲爾茲獎得主丘成桐於2022年4月離開哈佛，到北京的清華大學任職。（互聯網）

丘成桐與楊振寧相識已逾半世紀，50多年來，丘成桐與楊先生一直保持交流。丘成桐表示，楊振寧最大的貢獻就是提升了中國人做學問的信心。「楊振寧與李政道拿了諾貝爾獎後，我們才意識到中國人也有能力做出一流的學問。」

楊振寧（左）與知名物理學家泰勒（Edward Teller，右），泰勒被譽為「氫彈之父」（中國科學院網站）

此外，他對中外學術交流貢獻亦頗多，他成名後常到中國講學，與中國的物理學家有很多來往，這顯然影響了中國很多學者。

楊振寧的西南聯合大學准考證（左）、學籍卡（右）（清華大學網站）

1935年，楊振寧於北京清華園西院11號，他當年為12、13歲左右（清華大學網站）

丘成桐稱，「老一輩科學家當年離開中國時，後無退路，只能向前猛衝，做成很多重要的學問。他們治學態度嚴謹，沒那麼急功近利，願意做有長遠影響的學問。」

在丘成桐看來，楊振寧「講話很優雅、很有分量，是一個有學問的人」。在楊振寧父親的影響下，楊振寧身上保持着中國的傳統文化。丘成桐還透露，楊振寧很喜歡陸游的詩詞，有些不是大家耳熟能詳的，但他常常引用得恰到好處、很有意義。