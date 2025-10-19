楊振寧逝世｜丘成桐追憶：最大貢獻是提升了中國人做學問的信心
撰文：盛昀
出版：更新：
享譽世界的物理學家、諾貝爾物理學獎獲得者，中國科學院院士，清華大學教授、清華大學高等研究院名譽院長楊振寧，因病於周六（18日）12時00分在北京逝世，享年103歲。據《中新社》報道，國際著名數學家丘成桐表示，楊振寧最大的貢獻就是提升了中國人做學問的信心。
報道指，10月18日，得知楊振寧逝世的消息後，丘成桐花15分鐘寫下一段悼詞：「慕雙雄攜手，破宇稱守恆，啟我後學二三輩。繼外爾規範，始強力物理，叱咤科壇六十年。」丘成桐表示，雖然他與楊振寧比鄰而居，但楊先生住院後，丘成桐也很久沒見他了。
丘成桐與楊振寧相識已逾半世紀，50多年來，丘成桐與楊先生一直保持交流。丘成桐表示，楊振寧最大的貢獻就是提升了中國人做學問的信心。「楊振寧與李政道拿了諾貝爾獎後，我們才意識到中國人也有能力做出一流的學問。」
此外，他對中外學術交流貢獻亦頗多，他成名後常到中國講學，與中國的物理學家有很多來往，這顯然影響了中國很多學者。
丘成桐稱，「老一輩科學家當年離開中國時，後無退路，只能向前猛衝，做成很多重要的學問。他們治學態度嚴謹，沒那麼急功近利，願意做有長遠影響的學問。」
在丘成桐看來，楊振寧「講話很優雅、很有分量，是一個有學問的人」。在楊振寧父親的影響下，楊振寧身上保持着中國的傳統文化。丘成桐還透露，楊振寧很喜歡陸游的詩詞，有些不是大家耳熟能詳的，但他常常引用得恰到好處、很有意義。
