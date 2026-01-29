魯比奧：台灣問題是習近平歷史使命　不會因生擒馬杜羅而改變

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）1月28日在參議院外交關係委員會聽證會上，首次就特朗普下令對委內瑞拉發動的軍事行動並生擒該國總統馬杜羅（Nicolás Maduro）大力辯護。期間，他稱中國提出的「統一台灣」目標不會受到其他國際事件的影響，包括此次美方針對馬杜羅的行動。



在周三的聽證會上，共和黨參議員幾乎一致稱讚對委內瑞拉的軍事行動，而民主黨人則表現出懷疑。他們質疑特朗普在委內瑞拉的政策是否會鼓勵中國在台灣問題上採取行動，以及俄羅斯在烏克蘭問題上更進一步。魯比奧回應說：「台灣問題是一個歷史遺留項目，中國國家主席習近平已經非常明確地表明了他的意圖，而這與世界上發生的其他事情無關」。

魯比奧亦提及中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委委員劉振立落馬的事件，他指腐敗是事件的原因，認為這是對軍隊領導人的清洗行動，「但我們肯定會密切關注此事」。上周六，中國國防部通報，張又俠和劉振立涉嫌嚴重違紀違法被查。

另外，魯比奧還談及格陵蘭問題，指北約內部圍繞相關問題的風波正在平息，各方已開始就如何應對特朗普的要求展開磋商。他說：「我認為我們最終會達成一些積極成果」。他又駁斥了特朗普正在削弱北約的批評，同時重申美國長期以來的立場，即北約成員國需要增加國防開支。

對於伊朗問題，魯比奧認為政權所面臨的核心挑戰仍然存在，「由於該政權無法解決民眾的核心訴求，伊朗人民未來還會再次抗議」。