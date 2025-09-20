新加坡總理：台灣問題是北京最紅的紅線　若出事亞洲各方都會捲入

新加坡總統黃循財（Lawrence Wong）9月17日接受美媒訪問時表示，一旦台灣發生衝突，亞洲各方都會捲入，甚至或令世界面臨災難式後果。他談到維持現狀的重要，並指在外界強調要防止北京攻台的同時，也要關注遏制那些單方面走向獨立的舉動，「因為這是中國最紅的紅線」。



2024年11月28日，新加坡總理黃循財在泰國曼谷政府大樓舉行的簽署儀式和新聞發布會上發表講話。（Reuters）

根據新加坡政府發放的訪問對答內容，黃循財向《華爾街日報》記者談到一旦台灣爆發衝突，亞洲各方都會捲入，對亞洲穩定、全球穩定會帶來極破壞的後果，「因為美國和中國都會捲入對抗。到時候我們將面臨更大的後果，我認為對世界來說可能是災難式的。」

黃循財談到美國國內許多討論都強調威懾，即阻止北京攻台，他指「這當然有些價值，也無疑是重要，但同時也應該關注遏制走向獨立。因為這是中國最紅的紅線。這事關中國的主權。」

2019年，特朗普跟習近平在大阪G20峰會上會面。（Reuters）

他稱「目前尚不清楚事情將如何解決。無人有一個好答案，但我們不應該允許以非和平方式改變現狀，這既包括阻止入侵，遏制任何挑釁行為，但也包括遏制單方面走向獨立的舉動。」

黃循財續指「所有各方——即美國、中國大陸、台灣本身，以及我們所有可能受牽連的，都應發揮作用。如果我們都能找到謹慎、明智地處理這一問題的方法，目前維持現狀，繼續允許接觸發生，允許外交途徑，誰知道外交會走向何方，但如果我們能夠做到這一點，我想我們就能把發生衝突風險降至最低。」