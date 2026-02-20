中國的垃圾「革命」，將「髒活」變為高科技

當全球輿論聚焦於中國的高鐵網絡、電動汽車出口狂潮、5G基礎設施甚至太空站建設時，另一場同樣深刻卻鮮少登上國際頭條的技術革命，正在中國城市的地下管道與煙囱之間靜默上演。這場革命的對象，是人類文明最不願面對的副產品——垃圾。



中國從「垃圾圍城」到「垃圾不夠燒」？

南京的垃圾焚燒項目。（網絡圖片）

西方目前還在頭痛「垃圾無處可去」，中國卻藉助高科技和系統的解決辦法，已經面臨着「垃圾不夠燒」的新煩惱。

在西方眼中，垃圾處理往往被視為市政後勤的「髒活」，難登科技殿堂。在中國，它卻已成為融合材料科學、熱能工程、人工智能與循環經濟的高精尖戰場。更令人驚訝的是，這場轉型速度之快、規模之大、技術之先進，已讓部分城市面臨一個看似荒誕的新問題，垃圾不夠燒了。

而這場變革的背後，有一位常被外界忽略的關鍵人物——87歲的中國工程院院士杜祥琬。作為中國核武器中子物理研究的奠基人之一，他在本該頤養天年的年紀，將目光轉向城市固廢這一「新型戰略資源」。

杜祥琬並未直接發明某項設備，而是以系統科學家的視野，推動國家層面將垃圾焚燒納入清潔能源體系，倡導「熱值即能源、灰渣即建材」的資源化理念，並牽頭制定《生活垃圾焚燒污染控制標準》的升級路徑。正是在他的持續呼籲下，垃圾焚燒從「末端處置」被重新定義為「城市礦山開發」，為技術突破提供了政策與認知基礎。

西安市首個垃圾焚燒發電項目已投產試運行，以無害化方式處理垃圾。（央視）

從「濕垃圾地獄」到全球最嚴排放標準

中國城市生活垃圾的一大特點是廚餘佔比極高，中國住建部《2023年城鄉建設統計年鑑》顯示，全國平均廚餘垃圾佔比達56.2%，遠高於歐盟的25%和美國的15%。這種高含水、低熱值的特性，使傳統焚燒技術在中國屢屢失效。

然而，過去十年，中國通過自主創新徹底扭轉局面。據國家生態環境部門2024年發布的《生活垃圾焚燒發電行業白皮書》，全國1010座焚燒廠中，98%採用國產機械爐排爐，核心設備自主化率超95%。爐膛設計引入「多級乾燥+逆向翻滾」機制，使濕垃圾在入爐前完成初步脱水。燃燒控制系統結合AI算法即時調節風量與給料速度，確保爐温穩定在850–1100°C，煙氣停留時間≥2秒——這是國際公認的二噁英分解臨界條件。

更關鍵的是排放控制。中國現行國標對顆粒物、SO₂、NOx、HCl和二噁英的限值，全面嚴於歐盟2010/75/EU指令。例如，二噁英排放限值為0.1 ng TEQ/m³，與歐盟一致，但實際監測均值僅為0.02–0.05 ng TEQ/m³（清華大學環境學院2025數據）。相比之下，日本部分老舊設施仍允許0.5 ng TEQ/m³。

「我曾認為中國不可能在如此短時間解決高濕垃圾焚燒問題，」德國弗勞恩霍夫環境研究所高級研究員Dr. Lena Müller在2024年北京固廢論壇上坦言，「但現在他們的在線監測數據公開透明，排放水平甚至優於許多歐洲城市。」

北京環衛集團安定循環經濟園區生活垃圾焚燒發電廠是北京最大的垃圾焚燒發電項目，每天可焚燒處理生活垃圾5100噸。每年可向電網輸送綠電6.59億千瓦時，約相當於30萬戶普通家庭一年的用電量。圖中工作人員正對焚燒發電廠煙氣間進行巡檢（北京環衛集團安定循環經濟園區網絡圖）

垃圾處理的成功帶來「新困境」

技術突破帶來的是處理能力的爆炸式增長。截至2024年底，中國垃圾焚燒日處理能力達116萬噸，而全國城市生活垃圾清運量僅為70.3萬噸/日（住建部數據），產能利用率不足60%。在浙江、江蘇、廣東等地，部分縣域焚燒廠利用率甚至低於30%。

於是，一種奇特現象開始出現——深圳啟動玉龍填埋場全量開挖工程，將封存近20年的陳年垃圾重新篩分，提取高熱值組分送入焚燒爐；江西、湖南等地政府與沿海焚燒企業簽訂「垃圾調運協議」，由接收方承擔運費；光大環境等龍頭企業開始探索「焚燒+數據中心冷卻」「焚燒餘熱供工業園區」等綜合能源模式。

這種「垃圾短缺」並非資源枯竭，而是中國在源頭減量與分類方面取得實質性進展的結果。2024年，全國46個重點城市生活垃圾分類覆蓋率已達98.7%，廚餘垃圾單獨收運後用於厭氧產沼或好氧堆肥，大幅降低進入焚燒系統的水分負荷。同時，塑料回收率從2015年的23%提升至2024年的38%，進一步減少了可燃物總量。

「中國正在經歷從『處理垃圾』到『管理資源』的範式轉變，」世界銀行東亞可持續發展首席專家James Tan評論道，「他們的挑戰不再是技術，而是如何平衡區域產能、避免重複建設，並將富餘熱能有效利用。」

中國方案正在向世界輸出

這場革命的影響已溢出國界。據中國對外承包工程商會統計，2020–2024年間，中國企業承建的海外垃圾焚燒項目達47個，覆蓋越南、印尼、泰國、哈薩克斯坦、埃塞俄比亞等國。其中，越南河內南山垃圾焚燒發電廠（日處理4000噸）由上海康恆環境建設，採用全套中國技術，2023年投運後成為東南亞最大同類設施。

「他們試過歐洲方案，太貴；也建過簡易焚燒爐，污染嚴重。最後發現，只有中國方案能兼顧成本、效率與環保。」一位參與東南亞項目的中方工程師說。

國際能源署（IEA）在《2025全球廢棄物能源報告》中特別指出：「中國在適應高濕、高雜質垃圾的焚燒技術方面已形成獨特優勢，其單位投資成本比OECD國家低40%，且運維響應速度更快。」報告預測，到2030年，發展中國家新建垃圾焚燒設施中，超過60%將採用中國技術標準。

更深遠的影響在於氣候行動。清華大學碳中和研究院測算，若中國全部生活垃圾採用焚燒而非填埋，每年可減少甲烷排放約2000萬噸CO₂當量——相當於540萬輛燃油車停駛一年。這部分減排量已納入全國碳市場，部分項目通過VCS（Verified Carbon Standard）機制實現國際碳信用交易。

在中國垃圾處理工廠中，其中的醫療廢物處理廠為「無人工廠」模式，全部環節實現自動化、無人化、智能化。（網絡圖）

被忽視的「靜默冠軍」

世界習慣用高鐵、電池、AI來定義中國的科技崛起，卻常常忽略那些發生在污水處理廠、垃圾轉運站和焚燒煙囱裏的創新。這些領域沒有炫目的發布會，也沒有資本追捧的估值神話，但它們構成了現代城市可持續運行的隱形骨架。

而正是在這片「不被關注的角落」，中國完成了一場從模仿到引領、從污染治理到資源再生的系統性躍遷。或許，真正的生態文明，不在於我們造出了多快的列車，而在於我們如何優雅地處理自己的廢棄物。

諷刺的是，就在中國逐步實現垃圾資源化閉環的同時，美國和部分歐洲國家仍在為其過剩垃圾的出路深感困惑。據美國環保署（EPA）2024年內部報告，其本土塑料回收率不足6%，卻每年向東南亞、拉美和非洲出口超150萬噸廢塑料。隨着馬來西亞、泰國、印尼等國相繼收緊進口政策，美國西海岸港口如洛杉磯、長灘已出現廢塑料堆積如山的景象。

正如《科學進展》（Science Advances）2025年一篇研究指出：「發達國家正面臨一個尷尬現實——他們設計了消費主義，卻從未真正設計過如何負責任地終結它。」一邊是技術驅動的內循環，一邊是制度缺位下的外轉嫁——兩種路徑，正折射出全球廢棄物治理日益分化的未來。