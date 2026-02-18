英國海灘現50年前加拿大垃圾　環保人士嘆「一發不可收拾」

英媒2月18日報道，英國奧克尼群島的霍瓦沙灘出現大量塑膠垃圾，初步判斷這些垃圾源自加拿大，年代可追溯至上世紀60及70年代。當地環保人士正在組織清理，並對垃圾數量之多感到震驚。



桑迪島海灘清潔活動組織人士華納（David Warner）表示，去年全年他在這個海灘收集到42個塑膠瓶，而今年，至今已發現數百個。他估計，僅聚苯乙烯碎片，在70平方米範圍內就超過30萬塊。

華納指，部份塑膠瓶上印有加拿大紐芬蘭與拉布拉多省的標誌，有些品牌早在1980年代就已停產。他表示，這是他清理海灘多年來首次感到「一發不可收拾」，因為大量細小碎片根本無法完全撿拾。由於這個海灘是鳥類棲息地，垃圾對野生動物構成威脅。

海洋保護協會發言人傑梅爾（Catherine Gemmell）指，季節性風暴和沿海垃圾填埋場侵蝕是歷史垃圾不斷湧現的原因。華納計劃成立正式清潔小組，並考慮利用這些塑膠創作藝術雕塑，以提高公眾對塑膠污染問題的意識。