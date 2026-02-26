柯文哲光環退場　台灣第三勢力退潮？

隨著今年11月底台灣將迎來地方大選，在野國民黨與民眾黨的整合已提前端上檯面，但作為關鍵第三黨的民眾黨，其政黨支持度卻逕直滑落至約一成上下，明示了這個小黨在大戲開演前，自身發展成為一道如何安內才能攘外的課題。表面上，民眾黨的政黨支持度不過是民調數字的起伏，內裡實則折射出台灣政黨政治的深層結構，提醒著台灣政黨政治發展，第三勢力從來不是一種情緒宣洩，而是一場與制度的耐力賽。



台媒「震傳媒」2月公布的民調顯示，賴清德滿意度45.5%，高於不滿意的41.5%；政黨認同方面，民進黨35.5%，國民黨22.7%，民眾黨10.7%，後者較前次明顯下滑。若再對照政治大學選舉研究中心長期趨勢，民眾黨近兩年自高點14%多回落至約10%，熱度明顯退燒。相關數字自然可以有各種解讀，但趨勢已相當清楚：民眾黨正在從「突破者」回到「小黨常態」。

台灣民眾政黨偏好分布。（資料來源：政治大學選舉研究中心重要政治態度分布趨勢圖）

回顧民眾黨的誕生，本是對藍綠長期對峙的疲乏回應。柯文哲當年以「不藍不綠」為旗號，試圖把統獨議題降溫，把政治議程拉回治理效率與公共理性。那一刻，「第三勢力」在台灣政壇乃至社會號召，都像是一種新的可能性。然而這種可能性若無制度支撐，很容易成為短期現象。柯文哲的個人魅力，確實曾在總統選舉中創造高票，但在立法院區域立委席次上卻一席未得，已經預告了其結構瓶頸。

台灣採行的「單一選區兩票制」，即區域立委單一選區相對多數決，加上政黨票比例分配，這在政治學上被認為有利兩黨制形成。政治科學中罕有所謂的「鐵律」，然而唯一的「杜瓦傑鐵律」（Duverger's Law）指出，單一選區制會透過策略投票與心理效應，壓縮小黨生存空間，如見選民在區域選舉中往往不願把選票投給「看似無法當選」的候選人，於是「單一選區兩票制」便形成大黨集中優勢，幾乎必然生成兩黨政治。小黨即便能在政黨票上取得一定比例，若無區域席次作為支點，終究難以擴張成真正的「第三極」。

2024年1月12日，時任民眾黨主席、總統候選人柯文哲舉行選前國際記者會。（Youtube@ 柯文哲）

民眾黨過去數年的困境，正落在這個制度夾縫中。它既缺乏深耕地方的組織網絡，也沒有明確的意識形態黨綱來穩固支持者。所謂「柔性政黨」，原意或許是跨越藍綠，但在實踐上卻變成路線模糊，終於「興柯文哲，不興也柯文哲」。這句話並非揶揄，而是對民眾黨的寫實描繪，當一個政黨過度依賴創黨領袖的光環，它就難以完成權力與理念的制度化。

柯文哲近年深陷司法案件，暫離第一線，民眾黨「一人政黨」的弱點隨即顯形。黃國昌接任後，試圖強化監督角色，推動在野整合，走向議會攻防路線。然而與國民黨的緊密互動，在策略上或許有其現實考量，在形象上卻容易被支持者解讀為「藍白難分」。當選民認為支持民眾黨等同於支持國民黨時，策略整合便可能成為自我稀釋。

這正是小黨在兩黨制夾縫中的典型困境：不合作，邊緣化；過度合作，被吸納。飲鴆止渴與自我消融之間，界線並不清晰。對民眾黨而言，若無足以區隔於國民黨的政策主張與組織能力，藍白整合很可能只強化大黨、削弱小黨。

「泛白」過去3個月逐日流量趨勢。（聲量看政治）

更值得注意的是，民眾黨支持度回流至中間選民的現象。政大選研中心長期資料顯示，中間選民比例長期維持在兩至三成間浮動。這群選民本就具有高度流動性與策略性，他們可以在不同選舉中做出不同選擇，而不必對單一政黨產生忠誠。民眾黨當初能吸納這批選民，是因為提供了新鮮感與抗議性；當新鮮感消退、路線不明確，中間選民自然退回觀望。

是以，第三勢力的真正考驗，從來不在於一次總統選舉能拿到多少票，而在於能否建立跨選舉周期的組織與論述。台灣的兩黨格局並非偶然，它既是制度設計的產物，也是長期社會分歧的映照。民眾黨若無法在台灣政壇就統獨、兩岸、經濟與世代議題上提出具有辨識度的整體框架，而只是在議題上做即時回應，終究難以從「情緒出口」升格為「制度選項」。

如今，民眾黨支持度跌至一成上下，當然未必是末日，卻是一個冷卻時刻。它逼迫這個政黨回答一個根本問題：究竟要成為短期的平衡砝碼，還是長期的制度參與者？前者可以在關鍵時刻左右勝負，後者則需要耐心、組織與清晰的路線。可以說，台灣政治從不缺激情，也不缺動員，甚至兩者在實踐過程中都過於氾濫，其真正稀缺的，是能在制度框架下穩定成長的第三力量。民眾黨曾經在台灣政壇點燃一把火，如今火苗未熄，卻已明顯微弱，民眾黨能否從個人魅力的餘暉，轉化為政黨制度的光源，將決定它是在歷史中留下註腳，還是在藍綠夾縫中開出新的空間。