中國央行出手　人民幣大漲是喜是憂？｜點經

2月26日，離岸、在岸人民幣兌美元均升破6.84，創33個月以來新高。次日，中國人民銀行宣佈，決定自2026年3月2日起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從20%下調至0。央行同時表示，下一步，將繼續引導金融機構優化對企業匯率避險服務，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。市場第一時間給出判斷：央行「干預」匯率。



準確來說，下調外匯風險準備金率，本質是一次逆週期、市場化的預期引導。外。也就是，銀行無需再為遠期購匯凍結無息準備金，企業鎖匯成本下降，遠期購匯意願提升，市場美元需求適度增加，可以對沖人民幣過快升值。但，這一操作並非否定人民幣強勢，而是避免匯率超調與單邊行情，讓匯率波動回歸基本面支撐、回歸雙向波動常態。

自去年4月以來，人民幣進入升值通道，離岸人民幣兌美元從7.35上升到6.83，升值動力大超市場預期。不過，逆週期因數顯示，這輪人民幣升值的動力前後還是有差異的：去年4月-11月，逆週期因數為負，說明市場動力不足，央行推動人民幣升值意願較強2025年11月至今，逆週期因數為正，說明市場動力充足，央行試圖抑制人民幣過度升值。但，央行並不擔心這一輪人民幣的強勢。

最近四個月人民幣快速升值的動力是什麼？最新結售匯資料顯示，2025年12月和2026年1月，銀行代客結售匯順差分別達到999.3億美元和887.6億美元，單月順差規模分列歷史第一和第三位。這裡有一個核心問題，為什麼企業在近期大規模結匯？

季節性？炒A股？內通縮外通脹？解釋力不足。根本原因是：新技術投資。近五年，新技術產品出口猛增。中國海關數據顯示，去年鋰電池出口同比增長26%、積體電路27%、風力發電機組48%、工業機器人48%。基於此，企業外匯收入累計近5萬億美元，在海外未結匯的規模近2萬億美元。

2026年，AI革命驅動全球技術投資繼續加碼，美國科技巨頭資本開支在去年5000億美元基礎上增加到今年的6500億美元。儘管資本市場對此頗為擔心，但持續的巨額資本開支直接拉高了全球技術設備的投資需求（預期），中國技術企業正迅速跟進。

以儲能設備為例，今年開年中國儲能電池出口直接爆單，一季度出口需求兇猛，一些廠商訂單已排到2027年。原因是這輪全球AI資料中心投資帶動電力需求增加，由於歐美國家在實施能源轉型政策，但風電等綠電供應不穩定——對資料中心來說是致命的，於是亟需大規模儲能設備為資料中心保駕護航。

面對龐大的訂單壓力，中國電池巨頭近期可謂攻城掠地：去年12月，寧德時代在貴州投資一個年產能30GWh的動力及儲能電池基地，今年1月在昆明投資一個鋰電池綠色智造基地，2月在泉州投資一個智慧零碳電池生產基地。

這是一個資金鏈閉環：出口—賺外匯—結匯—國內投資—出口。由於國內產業鏈高效廉價，海外產業鏈缺失，儲能電池等技術企業需大規模結匯來補充國內資本。所以，押注新技術是這輪人民幣升值的主要動力。長期以來，人民幣真正的錨，是國內基於高效廉價產業鏈的大規模生產能力，如今正升級為新技術產品的生產和出口能力。如此的人民幣升值動力央行何憂？

當然，央行政策意圖還是維護人民幣穩定，不過度升值或貶值。其實人民幣匯率管理的框架已經很成熟：不干預、不預判、重平衡、重預期。面對匯率階段性升值，央行沒有動用行政手段強行管控，而是以審慎工具溫和調節：既尊重市場供求形成的匯率走勢，又及時對沖順週期「追漲」情緒；既維護匯率彈性，又守住不發生大起大落的底線。這種「以靜制動、以穩促進」的調控思路，有利於穩定跨境資金流動，增強金融體系韌性。後市，人民幣匯率仍將以基本面為底色，受經濟恢復態勢、國際收支、中美利差及全球美元走勢等多重因素共同影響。