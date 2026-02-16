官媒「玉淵譚天」：人民幣創33個月新高　外資由觀望轉向搶籌

央視旗下新媒體「玉淵譚天」今（16）日發表文章指出，人民幣匯率近期突破新關口，創下33個月以來新高。文章強調，這並非單純因美元走弱所致，而是中國對美關稅採取「硬核反制」後，全球市場預期出現關鍵轉折，外資由「觀望」轉為「搶籌」。



文章指出，隨著人民幣加速從交易結算功能，邁向資產配置與融資貨幣角色，「這場升值背後，是中國經濟韌性與貨幣地位的雙重躍升」。

「玉淵譚天」文章指出，近期不少國際機構在發布今年資產配置建議時，對人民幣相關資產的討論已從「要不要配置人民幣資產」，轉變為「哪些中國資產值得持有」。文章認為，這一轉變反映人民幣資產在全球投資組合中的地位正逐步提升。

人民幣結算比例大幅提高

文章指出，人民幣正從交易貨幣延伸至資產貨幣。目前約30%的中國貨物貿易，以及超過一半的中國跨境交易，已使用人民幣結算，相較15年前幾乎為零，使用比例顯著提高。

在資本市場方面，境外投資者目前持有中國股票市值超過3.5萬億元人民幣，已成為中國股市的重要參與力量。同時，亦有越來越多發行人將人民幣視為可選擇的融資貨幣。文章認為，這意味著人民幣不僅可作為交易與結算工具，也正成為可配置、可融資的貨幣資產。

此外，對於外部環境變化，「玉淵譚天」分析稱，當前外部環境正在轉變，美元信用動搖；貨幣地位在變，多元貨幣在替代美元地位。

文章同時指出，未來匯率仍可能出現波動，但從目前走勢來看，人民幣正被更多市場主體視為可以交易、可以配置、也可以融資的貨幣，並形容人民幣正在站上一個新的起點。