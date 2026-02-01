北上｜人民幣現金收付新規2月1日起施行　消費者遇商家拒收可舉報

為應對老年人因不會使用智能手機，以及外國人無法適應「掃碼支付」而遭商家拒收現金的現象，中國人民銀行（央行）聯合國家發展改革委和金融監管總局早前發布《人民幣現金收付及服務規定》（簡稱《規定》）。



該《規定》明確指出，自2026年2月1日起，行政機關、事業單位、公共服務機構及各類經營主體不得隨意拒收人民幣現金，亦不得對現金支付採取歧視措施，消費者遇到拒收現金可舉報。



內地盛行電子支付。（Getty）

據《北京商報》報道，按照要求，各類經營主體在人工收款、面對面服務及線上線下結合的消費場景中必須支持現金支付，並備足零錢。

無人設備以及採用「一卡通」結算、進行統一管理的園區、廠區、景區、學校等場所，需公示現金轉換方式，且不得收取額外手續費或設置限制條件。

純線上服務交易的，比如線上課程、線上充值，需提前公示支付方式，充分尊重大家的知情權和選擇權；委託他人收款的，不管是商家委託商場收銀，還是委託其他單位代收，都得通過協議、通知等書面形式，要求受託方接受現金；如果是銀行代收，則銀行必須支持接收現金。

消費者遇到拒收人民幣現金可舉報。（中國商報）

此外，吸收個人人民幣存款的銀行必須辦理現金存取業務，並提供涵蓋破角紙幣、舊硬幣等貨幣兌換服務。

消費者遇到拒收現金，或者採取歧視性措施排斥現金的，應妥善保留相應的證據或線索，通過城市政務熱線、消費者權益保護、金融消費權益保護等各種渠道進行投訴、舉報，中國人民銀行將會同相關部門及時處理。