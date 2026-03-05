中國兩會與美國挑起戰爭：「東升西降」的核心密碼

一個在挑起戰爭狂轟亂炸，一個在開會討論國家建設，地球上實力最強大的兩個國家，正對比上演著兩個截然不同的劇本。進入2026年，百年未有之大變局持續向縱深演變，世界深陷動蕩漩渦，局部戰爭衝突頻發，地緣博弈加劇，和平與發展的時代主題遭遇嚴峻挑戰。在這樣的時代背景板前，中美兩個大國以極為鮮明的對比，給世界各國立下了兩個截然不同的榜樣。也給「東升西降」，提供了最直觀、最深刻的答案。



3月4日，中國全國「兩會」如期拉開帷幕，來自全國各地的人大代表、政協委員齊聚北京，共商國是、共謀發展，圍繞政府工作報告建言獻策。

美國挑起戰爭攪動全球不寧

2月28日，以協議談判失敗為由，美國聯合其在中東代理人和「小弟」以色列，發動了對伊朗的大規模軍事打擊行動，甚至殘忍炸死伊朗最高領導人，導致地區陷入一片戰火。這已是美國今年內發動的第二場侵略戰爭。1月初，美國就以所謂「支持販毒」等有罪名，對委內瑞拉發動斬首行動，強行將一個主權國家總統抓至美國受審，令世界瞠目結舌。

這場突如其來的中東戰事，讓本就高度緊張的地區局勢急速升級，戰火不僅吞噬著伊朗，更波及周邊沙特、阿聯酋、科威特、約旦、巴林、卡塔爾等地區國家。作為全球核心能源通道的霍爾木茲海峽也被迫關閉，直接切斷了世界能源運輸命脈，引發全球能源市場劇烈震蕩、供應鏈中斷，進而衝擊全球股市與原油等大宗商品市場，拖累世界各國經濟復蘇步伐，讓本就脆弱的全球經濟雪上加霜。

2026年3月1日，印度新德里，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）死後，什葉派教徒聚集舉行示威活動，高呼反美國、以色列的口號，並表達哀悼之情。（Reuters）

中國兩會聚焦建設踐行和平發展

與美國發動戰爭形成天壤之別，3月4日，中國全國「兩會」如期拉開帷幕，來自全國各地的人大代表、政協委員齊聚北京，共商國是、共謀發展，圍繞政府工作報告建言獻策。2026年作為中國「十五五」規劃開局之年，「兩會」聚焦諸多核心議題，既著眼長遠佈局，又貼近民生關切，著力於破解具體難題，彰顯出中國專注發展的大國底色。

此次兩會重點審議「十五五」規劃綱要草案，細化了20項核心發展指標，明確全社會研發經費投入年均增長7%以上、數字經濟核心產業增加值佔GDP比重達到12.5%等量化目標，全力佈局高水平科技自立自強，培育新質生產力，搶佔人工智能等前沿產業制高點，深入推進「人工智能+」行動，賦能千行百業轉型升級。

3月5日，十四屆全國人大四次會議開幕會即將在北京人民大會堂舉行。這是全國人大代表走向會場。（新華社）

同時，兩會緊盯民生痛點，針對消費疲軟、增長乏力等經濟難題，部署擴大內需、城鄉居民增收計劃，調整優化消費稅徵稅範圍與稅率，回應民眾反內卷訴求；提高城鄉居民基礎養老金、居民醫保人均財政補助標準，破解「一老一小」等民生難題，兼顧經濟高質量發展與民眾福祉提升。中國也有自己的難題，雖然一些政策力度並不盡如人意，比如對民生投入不夠，農民的基礎養老金增長非常有限，但總體而言，中國是在聚焦於國內經濟建設與發展，是在認真解決問題。

在國際事務中，中國更是與美國的戰爭行徑背道而馳，堅定扛起勸和促談的大國責任。美伊戰事爆發後，中國外交部第一時間發聲，堅決反對使用武力侵犯他國主權，外交部長王毅接連與多國外長通話，明確提出立即停止軍事行動、盡快重回對話談判、共同反對單邊行徑的立場，推動安理會發揮維和作用，全力阻止戰火蔓延。中國始終做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者，用實際行動踐行多邊主義，守護國際公平正義。

2026年3月1日，印度新德里，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）死後，什葉派教徒聚集舉行示威活動，高呼反美國、以色列的口號，並表達哀悼之情。（Reuters）

「東升西降」的核心密碼

中美兩國舉動的巨大反差，絕非偶然，而是國家發展理念、核心本性與戰略選擇的必然結果，這也正是中國持續崛起、美國日漸衰落的核心密碼，成為解讀「東升西降」的關鍵注腳。

美國作為典型的帝國主義國家，骨子裡刻著霸權掠奪的本性，始終將軍事擴張、打壓對手、掠奪資源等當作維繫霸權的手段。當國家精力與資源被無端消耗在侵略戰爭中，自然無暇顧及國內經濟建設、民生改善與基礎設施升級，陷入「發動戰爭—國力損耗—霸權衰退—再挑戰爭轉嫁危機」的惡性循環。

美國、以色列持續攻擊伊朗，德黑蘭2026年3月4日冒出濃煙（REUTERS）

事實上，美國不少學者與政治人物早已看清這一癥結。歷史學家保羅·肯尼迪在《大國的興衰》中就指出，帝國過度擴張是大國衰敗的根源，美國正重蹈歷史覆轍。美國布朗大學「戰爭代價」項目數據顯示，2001至2022財年，美國戰爭花費超8萬億美元，巨額軍費開支拖垮財政、加劇債務危機，哥倫比亞大學教授傑弗里·薩克斯直言，美國沈迷戰爭是債務高企的核心元兇，這種帝國過度擴張的老路，注定走向衰落。

即便特朗普本人也曾在大選期間多次抨擊民主黨熱衷戰爭、浪費國家資源，坦言中國幾十年專注經濟建設，從貧窮落後國家一躍成為世界第二大經濟體，成為美國主要戰略競爭對手。可即便認清問題，美國的霸權本性也讓其無法回頭。特朗普上台後，依舊率先發動委內瑞拉斬首戰，又聯合以色列挑起伊朗戰事。

這條路走下來的結果，就是讓美國的國際道德影響力持續崩塌，盟友體系日漸瓦解。昔日發動伊拉克戰爭，49國支持、核心盟友紛紛出兵；打響阿富汗戰爭，19國聯軍協同作戰；如今針對伊朗的戰爭，僅剩以色列一個「跟班」追隨，北約核心盟友英、法、德紛紛避而遠之，西班牙更是直接拒絕美國借境內軍事基地打擊伊朗的請求，令特朗普暴怒。

2026年3月1日，印度新德里，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）死後，什葉派教徒聚集舉行示威活動，高呼反美國、以色列的口號，並表達哀悼之情。（Reuters）

反觀中國，秉持和平發展、合作共贏的理念，贏得國際社會廣泛認可，越來越多國家將目光投向中國，渴望共享中國發展機遇，期盼中國扛起維護全球戰略穩定的壓艙石重任。

中國擁有龐大的人口資源、完備的生產製造體系與廣闊的內需市場。中國並不是沒有稱霸的條件。但中國卻始終堅守和平共處五項原則，從不主動挑起戰爭，不干涉他國內政，一心一意謀發展、惠民生。同時秉持共商共建共享理念，推動「一帶一路」高質量發展，與世界各國共享發展成果。這樣的道路選擇，既凝聚起國內發展的強大合力，又收穫了國際社會的信任支持。全球南方國家紛紛這些年紛紛把目光投向中國。美國的歐洲盟友和加拿大等頂著美國壓力也紛紛到中國尋求合作就極好地闡釋了中國道路的未來前景。

一邊是美國執意挑起戰火，靠軍事霸權攪動地區安寧，將無數民眾拖入戰爭泥潭；另一邊是中國聚焦發展，以兩會為契機凝心聚力搞建設，腳踏實地破解發展難題、推動互利共贏。一動一靜之間，彰顯出兩種截然不同的國家發展理念與國際責任擔當，也讓世界看清了和平發展與窮兵黷武的本質差距，更讓各國對未來發展道路的選擇有了清晰參照。