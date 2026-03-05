伊朗駐華使館感謝中國人民聲援　網民曬捐贈票據：打倒美帝國主義

【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】以色列（Israel）與美國2月28日對伊朗（Iran）展開大規模軍事行動，空襲伊朗全境多個據點，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）及多名伊朗高層官員在襲擊中死亡。



本次美以對伊朗的襲擊，引發不少內地網民對伊朗的同情。伊朗駐華大使館在微博感謝中國網民，表示「感謝中國人民正義聲援，目前暫不接受金融援助。」



伊朗駐華大使館官方微博發佈。

伊朗駐華大使館微博官方帳號於3月5日中午發佈帖文表示，伊朗駐華大使館僅對文明、正義的中國人民深表謝忱。中國人民基於人道主義情懷，選擇正義，與伊朗人民站在一起，強烈譴責美以兩國針對伊朗兒童與平民的參保襲擊，這份情誼銘記於心。

帖文還稱，伊朗駐華大使館鄭重通知社會各界，基於當前國家能力的審慎評估，伊朗伊斯蘭共和國現階段尚無接受中國友好組織及個人金融援助的計劃。如未來情況發生變化，確有必要時，將另行通知。

許多網民在這條貼文下聲援伊朗，表示「伊朗加油！」「伊朗人民加油！全國人民團結一致，對抗美以侵略，勝利屬於你們！」亦有網民直言，如有必要，一定捐款；並呼籲捐錢捐物資幫助伊朗人民共渡難關。

同時有人附上已經捐款的票據，上面顯示收款人為「伊朗伊斯蘭共和國駐華大使館」，並附言「人道援助」；該網民還稱「打倒美帝國」。