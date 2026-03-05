伊朗局勢｜美國公布2名陣亡美軍資訊　在科威特基地遭無人機襲擊

據美媒報道，當地時間3月4日（周三）晚，美國國防部公布當地時間1日（上周日）在科威特無人機襲擊中陣亡的最後兩名美軍人員身份。



兩名死者分別為：奧布萊恩（Jeffrey O'Brien），45 歲，少校，來自艾奧瓦州印第安諾拉市；馬爾贊（Robert Marzan），54 歲，三級準尉，來自加州薩克拉門托市。

當地時間3月1日，美軍駐紮在科威特舒艾巴港的臨時作戰中心遭伊朗襲擊，共造成6名美軍陣亡、18人受傷。該港口是一處商業港口，兼作後勤樞紐，美軍通過該港口向該地區運送戰術車輛和物資。

當地時間3日晚，美國國防部公布其中4名死亡美軍的身份信息。

2026年3月1日，美國陸軍預備役上尉霍克（Cody A. Khork，左上），美國陸軍預備役一級軍士長蒂特延斯（Noah Tietjens，右上），美國陸軍預備役阿莫爾（Nicole Amor，左下），以及美國陸軍預備役中士科迪（Declan Coady，右下）在科威特舒艾巴港的一次無人機襲擊中喪生。（Reuters）

與當地時間3日晚間公布的四名死者一樣，奧布萊恩和馬爾贊均隸屬於艾奧瓦州陸軍預備役部隊第103保障司令部。

美國防部4日在新聞稿中稱，現場一具遺體據信是馬爾贊，法醫最終將正式確認其身份。

據美媒報道稱，由於遇襲建築物損毀嚴重，奧布萊恩和馬爾贊的遺體搜尋與確認工作耗時更長。據悉，兩人均在為美軍第一戰區保障司令部執行任務，該司令部負責整個中東地區美軍部隊的補給與後勤保障。

2026年3月4日，美國國防部公布當地時間1日，在科威特美軍基地遭無人機襲擊中陣亡的最後兩名美軍人員身份。兩名死者分別為：奧布萊恩（Jeffrey O'Brien，左），45 歲，少校，來自艾奧瓦州印第安諾拉市；馬爾贊（Robert Marzan，右），54 歲，三級準尉，來自加州薩克拉門托市。(Reuters，網絡圖片）

當地時間1日上午9時許，美軍位於舒艾巴港的臨時作戰中心遭伊朗無人機襲擊，造成上述傷亡。知情人士稱，該作戰中心是一座三聯式寬體活動板房，建築上方沒有任何防護，無法抵禦無人機或導彈襲擊，「襲擊發生前沒有響起警報，也沒有任何預警，士兵們根本來不及進入掩體躲避。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

