中國經濟增長進入「4」時代

中國30餘年來首次下調經濟增長目標到5%以下，中國總理李強在今年的政府工作報告中宣布，2026年發展主要預期目標是經濟增長4.5%到5%。這意味著中國今年的經濟增長率多半會是「4」打頭，這個變化在各方意料之中，這一天遲早要來，但意義依然重大。



李強3月5日對全國人大做報告時解釋，國務院提出上述經濟增速以及就業、物價等預期目標，主要考慮是為「十五五」（2026年至2030年）開局之年「調結構、防風險、促改革留出空間」，為後期更好發展打牢基礎，「各地區要結合實際，透過扎實工作爭取好的結果」。官方學者進一步解釋說，定下這個目標區間是為應對各種不確定因素留有空間，引導各方面把精力聚焦到高品質發展上來。

有國際評論立即指出，中國進入增速放緩軌道。確實，除了疫情中的兩年外，中國這些年來一直努力保住5%左右的增長，但「保五」顯然已越來越困難。去年多個主要經濟省市區的發展就步履艱難，房地產與地方債問題仍未解，青年就業難，消費與內需疲累，如果5%左右的全國目標依然不變，逼著地方政府盲目追趕高增長，那麼低效投資、數據灌水等短期行為就會發生，這大概正是李強提醒各地「結合實際」的弦外之音。

追溯過往，中國在1990年代開始公布年度增長目標，至今已30餘年。在改革開放高歌猛進時，中國的增長目標與實際結果大多能達到8%甚至更高。中國政府是在1997年東亞金融危機爆發後，首次以「保八」來強調保增長的意志，之後雖然有些年的增長達不到「八」，但更多年頭是「超八」，甚至出現過雙位數增長。一直到2012年，中國的經濟增速才降到7.8%，但還是超過了當時溫家寶所主持的國務院定下的7.5%增長目標。官方目標後來一路下調，逐步降到7%以下，到2022年是5.5%左右，到2023年再降到5%左右，一直到今年。

按中國歷年經濟增長「高達成率」記錄推測，今年的經濟增長就會落在4.5%至5%的區間了。

從宏觀角度看，大型經濟體不可能長期保持快速增長率，和30多年前僅佔世界2%相比，中國今天的經濟體量已佔到世界經濟十分之一，增長減速到「4」字頭也是自然現象，這有助於轉換增長動力，讓經濟更可持續。但對企業來說，這個減速的含義卻非常現實。

它首先顯示中國政府不會為了增長而加大經濟刺激力度，早些年大家跟著經濟大潮一起漲的時代更加可確定一去不復返了。其次，中國的出口導向型經濟遇到切切實實的困難，前景也不樂觀。去年以來，中國人工智能、機器人產業的發展耀眼，但還無法轉化為足夠的增長動力。這些現實狀況都在告訴中國本土與國際企業，必須分散風險，不能單押中國市場。

中小企業貢獻了中國60%以上的GDP，也為穩定就業、促進社會發展起到了重要作用。（新華社）

其實，自2023年起，中國吸引到的外商直接投資（FDI）連跌三年，從2023年下滑8%，到2024年暴跌27.1%，2025年再降9.5%。地緣政治風險是外資的顧慮之一，但讓外資猶豫的還包括商業盈利缺乏保障，官方監管難預測，總體經濟增長減速，中國的營商環境又讓企業難賺錢。不止一名投資人士非常困擾地問我，為什麼許多中國科技企業熱衷於提高技術與產能，卻不熱衷賺錢；為什麼有的中國企業的市佔率已非常高、技術護城河已很寬，還依然不肯提高售價與利潤率？我總是語塞，只能說：內卷太激烈了，內卷已經成為中國的特殊企業文化。

深入整治「內卷式」競爭也是今年政府工作報告提出的任務之一。細看這份報告，會發現中國政府肩負的經濟與社會工作真是巨細靡遺，從建設現代化產業到引領發展新質生產力，從建設強大國內市場到振興鄉村，還要為養老、醫療、初婚初育家庭住房保障等民生操心。這是政府主導下大型經濟體的現實，政府工作千頭萬緒，而在全球不確定性高漲，國際經貿摩擦頻繁的年代，中國政府越發會以內需為重，以「穩」為主。

因此，中國外商直接投資下滑的態勢大概會持續。對中國而言，雖然經濟增長減速到4.5%到5%的區間，但只要每年保持4.2%左右，中國要達到2035年的遠景目標，足矣。在目前全球衝突多發，貿易關係重構的當兒，首先穩住內部經濟，確保科技自給自主，或許也是官方綜合判斷後認定的最穩妥選擇。至於外資抱怨中國的對外開放水準與外商國民待遇依然不足，官方承諾推進，卻非首要考慮。

中國的方向，折射了世界的趨勢——更多國家會把重點放在國內，有條件的大國尤其如此。世界上的其他中小國家，只能更努力在各個層面多交朋友、廣結夥伴，應對在政治、安全、經濟上都更分化的世界。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

