兩會2026｜風物長宜放眼量──動盪成世界常態，中國保持清醒篤定

今天上午，十四屆全國人大四次會議在北京開幕。國務院總理李強用一個個亮眼的成績，向全國人民交出了「十四五」的答卷。國內生產總值連續跨越110萬億元、120萬億元、130萬億元、140萬億元台階；全社會研發經費投入年均增長10％，攻克一批重大關鍵核心技術；構建起全球最大、發展最快的可再生能源體系；「十四五」規劃《綱要》確定的20項主要指標、17方面重大戰略任務、102項重大工程項目勝利完成……



3月5日，十四屆全國人大四次會議開幕會在北京人民大會堂舉行。國務院總理李強作政府工作報告。（新華社）

看到這份成績單，欣慰之餘也有不少感慨。的確，這五年的路走得並不容易，但我們扛過來了。這彰顯了整個國家的韌性，也是每一個中國人用力攀登、用肩膀支撐的結果。經歷了風雨洗禮，無論前路還有什麼樣的驚濤駭浪，我們都已不再畏懼、不再迷茫。

黨的二十屆四中全會用「極不尋常、極不平凡」來概括過去五年我國的發展歷程。這八個字並不是空洞、抽象的，而是每個人的切身體會。

這些年來，世界進入了變亂交織、動蕩加劇的新週期，俄烏衝突、中東亂局，各地戰亂此起彼伏，美國更扯下了道義偽裝、憑借武力肆意侵凌弱小國家。數據顯示，光2024年就有36個國家爆發了61起武裝衝突，是近80年來全球武裝衝突數量最多的一年。地緣政治的不確定性不僅威脅到我國全球產業鏈供應鏈穩定，也削弱了全球發展合作基礎。

圖為2025年1月10日，俄烏衝突持續，烏克蘭基輔（Kyiv）遭俄軍無人機攻擊。（Reuters）

經濟全球化也遭遇逆流。單邊主義與保護主義盛行，美國屢屢揮舞關稅大棒，給國際經濟貿易秩序帶來嚴峻挑戰。特別是大國博弈日趨複雜激烈，中美經貿摩擦、科技競爭持續深化。美國不斷通過出口管制、投資審查等手段，強化對華的半導體、芯片等關鍵技術封鎖。

放眼國內，發展不平衡、不充分問題，以AI為代表的技術革命，群眾就業和增收壓力，房地產、地方政府債務等重點領域風險，少子化、老齡化、區域人口增減分化的人口發展趨勢……這些變量和挑戰，影響經濟大盤，也影響著你我的生活。

站在歷史的十字路口環顧四周，我們尤其能感受到，在大時代的波濤洶湧、亂雲飛渡中，穩定性愈發成為一種稀缺的資源。我們國家不僅站穩了腳跟，還在諸多關鍵領域逆勢而上、乘風破浪，足見其難能可貴之處。

韌性的背後，是每個人都在咬牙堅持、挺肩支撐。儘管這當中也有艱辛、有遺憾、有難言的苦衷，但我們都挺過來了。千萬個體的奉獻和擔當，匯聚成整個國家的繁榮和穩定。過去一年乃至過去五年的成就，是一份寫給億萬人民的時代答卷。在這份厚重的成績單上，每一個中國人的名字都熠熠生輝。

近期，電視劇《太平年》熱播，劇中亂世求安、蒼生向穩的樸素追求，映照出古今相通的民心所向。然而，身處複雜多變的國際格局，一個國家能夠排除一切干擾、心無旁騖辦好自己的事情，早已不是尋常能力，而是難得的奢侈。

《太平年》剧照。

太多國家深陷困局、難以自拔：有的西方大國深陷黨派惡鬥與政治極化，政策朝令夕改，常年陷入內耗空轉；部分國家和地區長期被戰爭、族群衝突與內部動亂裹挾，連基本的安定都難以維繫，更無從談起發展；還有不少中小國家受制於外部霸權干涉與勢力裹挾，外交和發展路線身不由己，完全沒有自主選擇的餘地。

正所謂「風物長宜放眼量」，越是風浪四起，越需要跳出一時得失、摒棄短視思維，以長遠眼光看清大勢。世界越亂，我們越要把日子過穩。當動蕩與變亂成為世界的常態，中國在紛繁變局中依然保持清醒篤定，彰顯出「風景這邊獨好」的蓬勃生機，全國兩會作為重要窗口，向世界展現14億多人口把日子過穩的智慧與章法。

習近平總書記曾指出，我們的目標很宏偉，也很樸素，歸根到底就是讓老百姓過上更好的日子。過上更好的日子，這是中國人的樸素願望，也是我們政府的施政所向。

當政府工作報告中提到「務必把省下來的每一分錢都用到發展的關鍵點、群眾的急需處」，現場響起了熱烈的掌聲。過去一年，城鎮新增就業1267萬人，居民收入增長和經濟增長同步，實施學前一年免費教育政策、惠及1400萬兒童，全面實施育兒補貼制度、惠及3000多萬嬰幼兒，等等。一項項務實舉措、一組組亮眼數據，彰顯出民生底線越織越密、社會保障越築越實。

特別是面對有些國家築起的「小院高牆」，我們堅持練好內功、走好自己的路。政府工作報告提到，人工智能、生物醫藥、機器人、量子科技等研發應用走在世界前列，芯片自主研發有了新突破，國產大模型引領全球開源生態……豐碩的科技創新成果，讓我們在變局中站得更穩、立得更牢。

這些都源於，不搞短視功利的短期行為，不作華而不實的表面文章，而是以「釘釘子」精神一錘接著一錘敲、一茬接著一茬乾，把長遠藍圖一步步轉化為落地見效的扎實行動。面對世界百年變局與亂局交織，中國以定力穩住陣腳、以耐力行穩致遠、以魄力攻堅克難，穩步走出中國式現代化的康莊大道，也讓百姓期盼的太平安穩，真正成為觸手可及的幸福日常。

德國總理默茨（Friedrich Merz）2月26日到杭州參觀科企宇樹科技，觀看機械人表演（REUTERS）

未來這五年，是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期。2026年則是「十五五」開局之年，起步的狀態決定了後程的走勢。

在接力奔跑的過程中，我們面臨的挑戰不會少，迎接的風浪不會少，遭遇的變量也不會少。正如開年的世界，就已經「亂成一鍋粥」，美以打擊伊朗造成的中東地緣政治危機，是百年變局的真實注腳。

圖為2026年3月4日，在伊朗首都德黑蘭，一棟曾遭空襲的警察局淪廢墟。（REUTERS）

今天上午的政府工作報告和「十五五」規劃綱要草案，字裡行間傳遞出一種強烈的信號，那就是不論外界如何風雲變幻，我們要以高質量發展的確定性應對發展環境的不確定性。

唯有集中精力辦好自己的事，才能牢牢掌握發展主動權。我國科技創新成果競相迸發，從「跟跑」到「領跑」，靠的從來不是等待和施捨，而是自主創新、自立自強。我們期待更多從「0」到「1」的策源、從「1」到「100」的裂變，也期待2026年乃至未來五年，我國在因地制宜發展新質生產力、做強國內大循環、促進居民就業增收等重點領域取得更多新的突破進展。

我們立下宏偉遠大的目標，是為了去實現和超越的，而不是在畫「大餅」、放「空炮」。各地各部門在執行和落實過程中，實事求是、求真務實是一條最基本的標準。那些急功近利、弄虛作假、盲目蠻乾、政策規劃「翻燒餅」等行為，逃不過群眾的火眼金睛，必然遭到唾棄。推動「十五五」開好局、起好步，需要各級黨委政府樹立和踐行正確政績觀，用實績實效說話、用人民群眾的滿意度說話。

不論發展到了哪個階段，都不能忘記「民生為大」。「十五五」規劃綱要草案，就專門圍繞保障和改善民生提出25項工程。像就業、住房、教育、醫療、「一老一小」等問題，是老百姓的「急難愁盼」，黨委政府的「事事有回應」是老百姓最大的安全感。關愛空巢老人、拓寬農民工返鄉就業渠道、讓創新藥離患者更近……代表委員的一項項提案，說出了群眾的心聲，我們期待在不久的將來轉化成為一個個擲地有聲的政策舉措。

2025年10月17日，老人們在北京市朝陽區來廣營區域養老服務中心福壽苑養老公寓內鍛煉身體。（新華社）

我們的國家，從來都是在披荊斬棘中一路前行，在風雨洗禮中成長壯大。做好已經確定的事情，奔赴已經確定的方向，保持自己的節奏和步伐，努力實現既定目標，同時為外部注入更多確定性，國家如此，個人亦然。

