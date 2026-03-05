兩會2026｜經濟增速目標定在4.5至5%　內媒解讀：出於實際考慮

3月5日（星期四）上午9時，十四屆全國人大四次會議在人民大會堂舉行開幕會，國務院總理李強作政府工作報告。其中，「十五五」開局之年的經濟增速預期目標引人關注，李強在政府工作報告中提出，今年經濟增長的預期目標是4.5％-5％，在實際工作中努力爭取更好結果。對此，內媒作出解讀，指出中國經濟增速目標的設定是考慮實際的。



據《澎湃新聞》報道，今年的經濟增速目標相對於2025年的5%左右有所下調，同時採用了區間目標。政府報告談到，提出這些預期目標，主要考慮是開局之年為調結構、防風險、促改革留出空間，為後期更好發展打牢基礎。經濟增長目標同2035年遠景目標總體銜接，與中國經濟長期增長潛力基本吻合。

而過去也有一些年份採用了區間目標，比如2016年的經濟增速目標是6.5%-7%；2019年的經濟增速目標是6%-6.5%。關於2016年增速目標，當時官方解讀稱，考慮了與全面建成小康社會目標相銜接，考慮了推進結構性改革的需要，也有利於穩定和引導市場預期。關於2019年經濟增速目標，當時官方解讀稱，體現了推動高質量發展要求，符合我國發展實際，與全面建成小康社會目標相銜接，是積極穩妥的。

十四屆全國人大四次會議在人民大會堂舉行開幕會。（新華社）

報道指出，結合這些數據，可以發現三點。

首先，中國經濟增速目標的設定是置於一個中長期規劃的框架之內的，是按既定節奏往前推進的。今年經濟增速目標的設定是考慮到了同2035年遠景目標總體銜接，而2016年、2019年經濟增速目標的設定則是與全面建成小康社會目標相銜接。

其次，中國經濟增速目標的設定是考慮實際的。經濟增長有客觀規律，隨著經濟規模的不斷擴大，經濟增速趨緩是一個客觀規律。如果盲目地將經濟目標定在遠高於潛在經濟增速，那麽就需要配合以強大的刺激政策，可能導致高通貨膨脹等後果，而且也將面臨刺激政策後遺癥。因此，政府工作報告特別提到，4.5%-5%增速目標與中國經濟長期增長潛力基本吻合。

第三，中國經濟增長的就業吸納能力在增強。簡單比較可以發現，雖然今年的經濟增速有所下調，但是城鎮新增就業目標1200萬以上，與去年一致，「設定經濟增長目標，說到底是為了實現充分就業。能夠實現充分就業的增長才是高質量增長」。

報道總結道，看中國經濟增長不僅要看一時數據，更要連續看中長期數據。基於此，就可以更為客觀全面地看待今年的預期目標。從過去定的區間目標看，最終實現的經濟增速都超過了區間的下限。比如，2016年、2019年的經濟增速分別達到6.7%、6.1%，都超過了目標區間的下限。對於各地而言，正如政府工作報告所指出的，各地區要結合實際，通過紮實工作爭取好的結果。