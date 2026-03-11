兩會2026｜為何中國要「以苦練內功來應對外部挑戰」？

在全球形勢趨於複雜嚴峻的背景下，今年「兩會」的政府工作報告提出「以苦練內功來應對外部挑戰」和「集中力量辦好自己的事」。這說明在決策層看來，對於中國這樣一個廣土眾民的超大型國家來說，內因才是國家政策走向的最主要出發點。



古往今來，任何希望成就偉大事業的國家，都需要一個長久的努力過程。半途而廢、漸不克終、功虧一簣的歷史教訓太多，善始善終的故事則並不多見。改革開放以來中國現代化事業正是屬於偉大的事業，一個有著深厚文明傳統的國家在經歷一連串的曲折與磨難之後終於走上快速崛起的道路，國家面貌發生非常深刻的變化。今天中國正處於改革開放的延長線上，現代化事業已經進入關鍵時期，越是這樣的時候，越要保持戰略耐心和政治清醒，越要為最後的成功打下牢固的基礎。

2026兩會。（新華社）

今天中國在談到國家發展與歷史教訓的時候，經常會提及1840年鴉片戰爭的屈辱。根據斯坦福大學古典學教授伊恩·莫里斯（Ian Morris）在《西方將主宰多久》中的測算，以中國為主要代表的東方社會發展水平曾經在長達千年的時間里超過西方，但在鴉片戰爭前的18世紀下半葉東方已被西方趕超，自此世界進入西方時代。

如果以科技作為衡量的尺度，據諾貝爾物理學獎得主楊振寧的分析，中國科技從1400年開始逐漸落後於西方。在曾經那個被弱肉強食的叢林法則所深度裹挾的時代，中國的落後意味著容易被殖民列強欺凌。以1840年鴉片戰爭為轉折點，長期閉關鎖國、以天朝上國自居的中國開始陷入長達百年的內憂外患之中。

鴉片戰爭以來的內憂外患既是中國的民族屈辱，又是對當時傲慢自大的清朝的當頭棒喝，讓一批有志之士開始探索救亡圖存的道路。從洋務運動、戊戌變法、辛亥革命、新文化運動到共產黨革命，經過長達百年的努力，1949年新中國成立，主權重新獨立和統一。1949年後中國儘管投入巨大精力進行國家建設，在艱難環境下有力推動工業的發展，但因為極左思潮的肆虐，先後遭受反右、大躍進和文革的巨大衝擊，整個國家的經濟發展水平依舊貧窮落後，大幅落後於世界發展潮流。

1949年，毛澤東在北京西苑檢閱中國人民解放軍坦克部隊。

1978年的改革開放是深刻改變中國國運的歷史性事件，自此之後，中國回歸常識理性，停止輸出革命，將發展經濟、工業、科技和改善人民生活水平視作頭等大事，以時間換空間，持續不斷地壯大自己。2021年十九屆六中全會審議通過的第三個歷史決議將改革開放譽為「黨的一次偉大覺醒，是中國人民和中華民族發展史上一次偉大革命」，「決定當代中國前途命運的關鍵一招」。

改革開放以來，中國抓住第三次科技革命的尾巴，迅速崛起為全球第二大經濟體和第一大工業國，數億人擺脫貧困。憑借強大經濟和工業實力作為後盾，今天中國既已成為現代化軍事強國，軍事裝備水平正在快速趕超全球第一強國美國，又被英國《經濟學人》稱為科學超級大國，在科技領域尤其是應用科學領域具有全球領先的地位。

時代已經不同，歷史上屢見不鮮的疆域擴張與殖民擴張現象均成為歷史。今天的國家競爭是硬實力和軟實力的綜合競爭，其中一個關鍵是科技的競爭。中國在近代的落後與改革開放以來的崛起，都與是否發展科技息息相關。無論是軍事的發展、工業的崛起、經濟的進步，還是人民生活水平的提高，都離不開基礎的科技因素。

位於深圳深南大道與紅嶺路交彙處的鄧小平畫像，是深圳改革開放史中最著名畫面之一。它以深圳的城市建築群為前景，並寫有1992年鄧小平南巡時反復講述的道理，「不堅持社會主義，不改革開放，不發展經濟，不改善人民生活，只能是死路一條」。

傳統社會的東西方即便有發展差距，但差距往往不大，直到第一次科技革命和工業革命以來，國與國的發展差距才因為科技而被大幅放大。未來尤其如此，誰能引領以AI為代表的新一輪科技革命，誰能與他國拉開科技代差，誰將引領未來。

30年前楊振寧曾預測「到了21世紀中葉，中國極可能成為一個世界級的科技強國」。他認為有四個因素對中國科技發展起決定性的作用：一是人口眾多的中國擁有千百萬極聰明的青年；二是儒家文化注重忠誠，注重家庭人倫關係，注重個人勤奮和忍耐，重視子女教育，有利於培養出一代又一代勤奮而有紀律的青年；三是對科技重要性的認識已經成為全民共識；四是1978年起，中國經濟猛進，在21世紀必會成為世界工業強國之一。30年後的今天，楊振寧的預測正在成為現實。

同樣是在《西方將主宰多久》中，伊恩·莫里斯在分析改革開放以來中國的經濟騰飛後認為「2050年後，東方的社會發展會迅速地趕上西方」。這個預判與改革開放以來中國現代化的時間表基本一致。鄧小平在改革開放之初提出著名的「三步走」發展戰略，即在實現溫飽、小康之後，到21世紀中葉基本實現現代化、人均GDP達到中等發達國家水平。2017年十九大將基本實現現代化的時間從鄧小平預計的21世紀中葉提前到2035年，並提出在21世紀中葉把中國「建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國」。

無論是今年政府工作報告還是「十五五」規劃，都應該放在2035年目標、2049年目標的背景下來認識。去年二十屆四中全會將落實「十五五」規劃的五年視為「基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期」，而今年又是「十五五」規劃的開局之年。

今後五年乃至二十年，中國的頭等大事都是將改革開放以來追求的2035年目標、2049年目標變為現實。今天中國距離2035年目標、2049年目標仍有較大差距，正處於攻堅克難的關鍵階段，今後一些年能否引領以AI為代表的新一輪科技革命的浪潮，能否讓科技成果大爆發，能否提升國家治理的民主、賢能、法治、開放、公平程度，能否通過軟實力贏得天下人心，是重中之重的任務。正因這樣，越是在關鍵時候，中國越要戒急戒躁，越要苦練內功。