兩會2026｜解放軍發言人：今年全國公共預算安排國防支出1.94萬億

據央視新聞報道，3月10日，十四屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團新聞發言人張曉剛接受媒體採訪。有記者問，今年國防支出將如何安排？



張曉剛表示，2026年全國一般公共預算安排國防支出1.94萬億元，比上年執行數增長6.9%，其中：中央本級支出1.91萬億元，比上年執行數增長7%。



中國解放軍。（央視新聞）

張曉剛稱，中國政府堅持國防建設和經濟建設協調發展方針，合理確定國防支出規模。

他強調，鞏固國防和強大軍隊是中國式現代化的戰略支撐。綜合考慮國家安全和發展全局需要，保障國防和軍隊現代化進程同國家現代化進程相適應，全面提高捍衛國家主權、安全、發展利益戰略能力，如期實現建軍一百年奮鬥目標，2026年全國一般公共預算安排國防支出1.94萬億元，比上年執行數增長6.9%，其中：中央本級支出1.91萬億元，比上年執行數增長7%。

增加的國防支出主要用於以下幾個方面：

一是按照國防和軍隊現代化新「三步走」戰略，推進機械化信息化智能化融合發展，提高捍衛國家主權、安全、發展利益戰略能力。

二是優化聯合作戰體系，推進新域新質作戰力量規模化、實戰化、體系化發展，升級改造傳統作戰力量，加強先進戰鬥力建設。

三是加緊先進武器裝備發展和國防科技創新，加快建設現代化後勤。

四是持續深化政治整訓，扎實推進實戰化軍事訓練，優化軍事人力資源政策制度，提高軍隊院校辦學育人水平，打造高素質專業化新型軍事人才方陣。

張曉剛強調，軍隊將推進軍事預算管理改革，搞好軍費供需動態平衡，強化軍費使用全鏈條管控和績效評估，把每一分錢都用在刀刃上。

解放軍：統一是正道大勢，「台獨」是逆流絕路

政府工作報告提出，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。有記者問張曉剛，對此有何評論？

去年12月29日，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習。圖為東部戰區陸軍部隊按照演練計劃，位東海相關海域實施遠程火力實彈射擊演練。（央視新聞）

張曉剛回答，統一是正道大勢，「台獨」是逆流絕路。他表示，民進黨當局妄圖「倚外謀獨」「以武謀獨」，把台灣一步步推向兵凶戰危的險境，成為台海現狀的最大破壞者、台海和平穩定的禍根亂源。

張曉剛強調，台灣老百姓最期盼的是過太平日子、享安寧歲月，而不是被「台獨」分裂勢力綁上戰車當炮灰。兩岸同胞應攜手反對「台獨」，反對外部勢力干涉，共創祖國統一的美好未來，共享民族復興的偉大榮光。

張曉剛表示，我們願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動和外部勢力干涉，目的是捍衛國家主權和領土完整。

他稱，解放軍將扎實推進練兵備戰，全面提升打贏能力，堅決粉碎「台獨」分裂和外部干涉圖謀，堅決維護台海地區和平穩定。