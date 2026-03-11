兩會2026｜全國政協十四屆四次會議閉幕　政協主席王滬寧發表講話

全國政協十四屆四次會議將於3月11日上午9時在北京人民大會堂舉行閉幕會，閉幕會通過了政協常委會工作報告決議、提案工作情況報告決議、提案審查情況報告、政協第十四屆全國委員會第四次會議政治決議。全國政協主席王滬寧發表講話。



王滬寧表示，會議期間，全體委員認真討論政府工作報告、「十五五」規劃綱要草案和其他報告，認真審議政協常委會工作報告和提案工作情況報告等文件，取得豐碩成果。全體委員充分認識過去一年和「十四五」時期極不尋常、極不平凡的發展歷程以及來之不易、殊為珍貴的發展成就，決心為新時代新徵程推進中國式現代化、不斷續寫經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇跡新篇章作出更大貢獻。這是一次高舉旗幟、凝心聚力、求實奮進、風清氣正的大會，生動展現了廣大委員為國履職、為民盡責的責任擔當，充分彰顯了社會主義協商民主的獨特優勢和生機活力。

3月11日，全國政協十四屆四次會議閉幕。（香港01直播截圖）

2026年是「十五五」開局之年，中國共產黨正帶領億萬人民滿懷信心行進在中國式現代化新徵程上。人民政協要立足自身性質定位和職責使命，找准服從服務於「十五五」發展大局的切入點、結合點、著力點，充分發揮專門協商機構作用，團結引領參加政協的各黨派團體和各族各界人士，為「十五五」開好局、起好步廣泛凝聚人心、凝聚共識、凝聚智慧、凝聚力量。

我們要更好發揮人民政協的政治組織作用。要堅持中國共產黨的領導，加強理論武裝，在常學常思常悟中提高思想認識水平，在深化內化轉化中增強政治能力和履職本領。要深刻認識人民政協制度和人民政協組織的鮮明政治屬性，堅持在政協章程範圍內履行職能、開展工作，確保人民政協事業始終沿著正確政治方向前進。

3月11日，全國政協十四屆四次會議閉幕，全國政協主席王滬寧發表講話。（香港01直播截圖）

我們要更好發揮人民政協的建言資政作用。黨和國家中心任務推進到哪裡，人民政協就要把智慧和力量匯聚到哪裡。要把服務和助力「十五五」規劃實施作為履職主線，貫穿政治協商、民主監督、參政議政各項工作之中。聚焦經濟社會發展中的重大問題深化前瞻性研究和戰略性思考，提出有價值、有分量的意見和建議，努力做到察形勢之變、識問題之要、謀管用之策。要堅持人民政協為人民，多建利民之言，多做惠民之事，推動現代化建設成果造福全體人民。

我們要更好發揮人民政協的凝心聚力作用。要完善發揮統一戰線凝聚人心、匯聚力量政治作用的工作機制，把思想政治引領融入日常、抓在經常，賦予人民政協各項履職工作增共識、促團結、聚合力的意義。要開展好政協理論宣講、新聞宣傳、對外交往、委員聯繫界別群眾、委員履職「服務為民」等活動，善於用「十四五」重大成就和「十五五」美好願景激勵人、鼓舞人、感召人，協助黨和政府做好宣傳政策、解疑釋惑、理順情緒、化解矛盾的工作，廣泛匯聚海內外中華兒女奮進新徵程、建功新時代的強大正能量。

3月11日，全國政協十四屆四次會議閉幕。習近平等黨和國家領導人出席。（香港01直播截圖）