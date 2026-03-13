中國貿易順差再創新高：北京用數字定位地緣經濟博弈

中國海關總署本周初（3月10日）公布的數據讓全球經濟學家跌破眼鏡。在特朗普(Donald Trump) 政府重啟關稅戰、荷蘭收緊半導體設備出口、中國與日本關係降至冰點的背景下，全球第二大經濟體在2026年頭兩個月進出口貿易不僅沒有顯露疲態，反而以驚人的兩位數增長開啟了新的一年。



以美元計價（下同），中國1到2月出口按年增長21.8% ，進口增長19.8% ，貿易順差更是飆升至創紀錄的2136.2億美元。這一數據不僅遠超市場預期，也讓剛剛將今年GDP目標定為「4.5-5%」的李強政府顯得過於謹慎。

然而，這組魔幻的數據之下，暗流湧動。在順差創紀錄與對美出口暴跌成為強烈反差之際，北京通過2025-2026兩年的貿易數據，勾勒出一幅對「不友好經濟體」進行精準差異化管控的地緣經濟圖譜。特別是對於荷蘭和日本這兩個近期與中國政治摩擦不斷的經濟體，2025年全年與2026年開年的數據對比，揭示了北京截然不同的戰略姿態。

中國2026年1-2月份主要貿易國家進出口數據（中國海關數據整理）

荷蘭的「理性修復」

荷蘭是觀察中歐貿易最敏感的「温度計」。作為中國在歐洲的第二大貿易伙伴，以及中國對歐貿易順差的第一大來源國 ，中荷貿易的起伏從來不只是商業邏輯。

2025年至今，中荷關係正經歷「至暗時刻」。由於荷蘭政府在美國施壓下持續收緊光刻機巨頭阿斯麥 (ASML)對華出口管制，2025年全年中國對荷蘭出口按年出現了7.8% 的下滑。這不僅是近年來罕見的負增長，更標誌着技術封鎖正在實質性侵蝕雙邊貿易的基本盤。

然而，2026年開年的數據卻呈現出戲劇性的反轉。今年前兩個月，中國對荷蘭出口按年增長了17.9% 。這一數字雖然不及歐盟整體出口的增幅，但相較於2025年同期近乎零增長（2025年1-2月對荷出口按年僅微增0.4%）的局面，的確實現了強勁反彈。

但這一增速明顯低於對歐盟整體27.8%的增幅，也低於對德國、法國、意大利的增幅。分析人士認為，這並非偶然，北京正在「用數據說話」，中國沒有全面減少對荷貿易，但這種刻意控制的增速釋放出一個清晰信號——半導體管制是有代價的。

一方面，儘管ASML的高端設備被禁，但中國對荷蘭的出口主力依然是機電產品——筆記本電腦、智能手機、光伏組件和鋰電池。隨着歐洲加速能源轉型和去工業化，中國製造的這些中間品和消費品依然是填補荷蘭市場乃至歐洲內陸（通過鹿特丹港轉口）的剛需。2025年的下跌證明了政治寒流的影響，而2026年的反彈則證明了經濟互補性的韌性。

更微妙的是，這一數據發布時機恰逢中荷雙方就安世半導體 (Nexperia)控制權問題進行的閉門磋商期間。2026年1月至2月，雙方通過"政府間經貿對話"與"半導體產業協調機制"兩個渠道進行了多輪談判，而3月10日的貿易數據無疑為中方增添了談判籌碼。

只要荷蘭依然是「歐洲的門戶」和全球第四大貿易國，北京輕易不會主動切斷這條經濟命脈，哪怕政治氣氛冰冷。

中國商務部於2026年1月6日發布公告，宣佈加強對日本的兩用物項出口管制，禁止向日本軍事用戶或用於軍事目的出口相關物項，以此回應日方在台灣問題上的錯誤言論。（路透社）

日本的「温水煮蛙」

與荷蘭的「V型反轉」相比，中日貿易的兩年數據則呈現出另一種敘事——一場靜悄悄且迅速的 「戰略降級」。

2025年全年，中國對日本出口按年增長3.5%，進口按年增長3.7%。這組數據乍看平穩，但放在中國整體出口大盤中（2025年中國出口按年增長約7.1%），日本明顯跑輸大盤。更關鍵的是，中日貿易的增長動能正在枯竭。

進入2026年，這種疲態進一步顯性化。今年前兩個月，中國對日本出口按年增長8.9%。單獨看8.9%似乎不錯，但放在整個東亞貿易圈對比，日本的增幅不僅遠低於韓國（27.0%）和中國台灣（28.7%），甚至低於整個東盟的平均水平。這本身就是一個強烈信號，在高端製造和半導體設備領域，日本對中國的限制比荷蘭更早、更嚴密。從2025到2026年，中日貿易的互補性正在讓位於競爭性，而北京似乎並無意扭轉這一趨勢。

更值得警惕的是，中國自日本進口增速明顯放緩，導致中國對日貿易結構正在發生根本性變化。特別是在汽車領域，2025年中國汽車出口量已超越日本成為全球第一，這一歷史性轉折直接反映在雙邊貿易上。過去日本對華出口的支柱——傳統燃油車零部件和整車——正遭受前所未有的衝擊。2025年全年，中國自日本進口的汽車相關產品增速已落後於整體貿易增速；2026年開年，這一趨勢進一步加劇。這表明，中國的進口替代戰略正在日本身上得到最徹底的實踐。

2026年1月，中國商務部宣佈對日本實施軍民兩用物項出口管制，涵蓋稀土、鎵、鍺等900餘種關鍵材料，並將20家日本軍工實體列入管制名單。東京某智庫研究員私下指出，中國完全有能力進一步壓縮對日進出口，但8.9%的增幅表明北京在留有餘地——既表達了不滿，又未徹底關閉對話大門。

2025年10月30日，韓國釜山，圖為中美元首結束會晤後步出會場，習近平與特朗普握手並短暫交談。（Reuters）

3月底，美國特朗普總統與中國習近平主席預計將在北京舉行關鍵峰會，而創紀錄的貿易順差將成為雙方談判桌上的重要籌碼。儘管對美出口的驟降（-11%）是某種政治脱鈎的代價，關稅戰仍在持續發酵，但中國整體出口的強勁增長也顯示北京已找到應對之策。

問題的核心在於，這種「選擇性脱鈎」究竟是暫時的戰術調整，還是中國重塑全球貿易格局的長期戰略？荷蘭與日本的數據或許已經給出了答案——北京正在學習用貿易數據作為地緣政治博弈的語言，而西方需要學會聽懂這種新的對話方式。