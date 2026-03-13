美國向中國等啟動301調查　圖延續關稅開啟貿易戰2.0？｜新聞背後

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）3月12日宣布，向中國、香港、台灣、日本及韓國等60個貿易夥伴展開301貿易調查，指這些地方未有盡力打擊強制勞工問題。



哪些貿易夥伴面臨調查？

根據美國貿易代表辦公室的網站顯示，遭華府調查的60個經濟體包括，中、港、台、日、韓國、加拿大、墨西哥、印度、以色列、巴西、新西蘭、俄羅斯、土耳其、英國、歐盟、泰國、越南等。

301調查是什麼？

301調查（Section 301 investigations）源自美國的《一九七四年貿易法》（Trade Act of 1974）中的第301條款（Section 301），因美國制定關稅及規範外國貿易的專屬權力屬於國會，而這部法案旨在賦予總統在貿易協定與關稅事務上更多權力。

第301條款賦予總統調查那些被認為是不公平貿易行為的權力，通過調查以確定「外國行為、政策或實踐是否不合理或歧視，並對美國貿易造成負擔或限制」，以及確定在有必要情況下，美國應採取何種行動做出回應。而美國貿易代表辦公室有權根據調查結果，向被調查國家實施新關稅或其他進口限制措施。

其實301調查並非首次出現在人們眼前，早在特朗普的首個任期內，他領導的政府就通過法案對其他國家發動301調查，包括中國。

2025年10月15日，美國華盛頓特區舉行的國際貨幣基金組織/世界銀行年會期間，美國財政部長貝森特（Scott Bessent，左）和美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）舉行新聞發布會。（Reuters）

為甚麼要發起301調查？

美國最高法院在2月20日裁定特朗普2025年4月2日頒布的關稅政策違法並予以駁回。裁決一經宣布引發全球震盪，至少有1800家企業已提出訴訟要求退稅。而301調查緊隨這項不利特朗普政府的裁決，或旨在尋找其他方法試圖合法徵收關稅，以彌補那些因裁決而被宣布非法的特朗普關稅。

這張攝於2026年2月20日的照片中，可以自見位於華盛頓特區的美國最高法院大樓，它的前方有一紅綠燈。（Reuters）

格里爾指有關調查將決定外國政府是否有採取足夠步驟，阻止進口強制勞工製造的產品，以及無法根除這些影響美國勞工及企業的令人髮指做法。此外，華府在11日亦以針對結構性產能過剩問題為由，對包括中日韓台及歐盟等16個主要貿易夥伴展開新一輪301貿易調查，或在今年夏季前對相關貿易夥伴徵收新關稅。

圖為2025年4月2日，特朗普宣布「解放日」關稅。（Reuters）

分析：發動調查時機奇怪 圖做貿易談判籌碼

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）引述Lombard Odier銀行亞太區首席投資官John Woods表示，美國在伊朗戰事持續之際還發動301調查很奇怪，實際上「將成為先前已徵收但隨後遭最高法院阻止的貿易關稅的替代方案」，還強調美國「將利用這些調查作為槓桿，推動貿易協議的進一步談判。」