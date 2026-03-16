特朗普籲中國派軍艦到霍爾木茲海峽護航　專家直言：可能性低

美國總統特朗普向中國等數國喊話，要求派遣軍艦到被伊朗封鎖的霍爾木茲海峽護航。不過受訪專家指出，中國一直主張通過政治途徑解決伊朗問題，至今應對方式也相對謹慎克制，參與護航的可能性低。



2026年3月11日，在美以與伊朗衝突期間，霍爾木茲海峽交通中斷，一艘液化石油氣油輪在阿曼希納斯（Shinas）拋錨停泊。 （Reuters）

中國媒體嘲諷特朗普想讓中國「幫忙收拾爛攤子」，並指美國的目標已從推翻伊朗政權轉向打通霍爾木茲海峽。

特朗普上星期六（3月14日）在社交媒體平台TruthSocial發文稱：「許多國家，尤其是受伊朗試圖封鎖霍爾木茲海峽影響的國家，將與美國一道派遣軍艦，確保海峽保持開放和安全。」

特朗普進而點名中國、法國、日本、韓國和英國，表示希望這些國家派遣船艦，「讓霍爾木茲海峽不再受到一個已被徹底斬首的國家所威脅。」

伊朗外長阿拉格齊在X平台回應特朗普這番表態：「美國如今在乞求他國，甚至是中國，幫助它確保霍爾木茲海峽的安全。」

美國和以色列上月底對伊朗展開襲擊後，伊朗進行報復行動，包括亮出「殺手鐧」阻止油輪通過霍爾木茲海峽，衝擊全球石油和天然氣業，並擾亂全球海運和貿易。

據英媒報道，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇受詢時說，中國呼籲立即停止軍事行動，以避免局勢螺旋式升級，「各方都有責任確保能源供應穩定和暢通」。不過，他並未直接說明中國將如何回應特朗普的呼籲。

2026年3月11日，在美國、以色列與伊朗爆發衝突期間，一艘油輪在霍爾木茲海峽附近的波斯灣航行。（Reuters）

中國軍事評論員宋忠平接受《聯合早報》訪問時分析，特朗普如今想把負擔分攤出去，讓更多在波斯灣受益的石油消費國買單，「他認為中國應該為安全買單。」

不過宋忠平指出，中國一直主張通過政治手段解決中東衝突，預計不會出動軍事力量為油輪護航，更不希望與伊朗軍事力量發生衝突，「這並不符合（中國）的政治訴求。」

他說：「日本、韓國和一些歐洲國家，尤其美國的盟國可能這麼做，但（中國）不會。」

新加坡南洋理工大學公共政策與全球事務副教授駱明輝也認同，中國對於參與護航將保持謹慎觀望的態度，現階段不太可能這麼做。

駱明輝受訪時解釋，中國至今對伊朗局勢的應對一直維持克制和謹慎，一方面批評針對伊朗的軍事打擊，另一方面也避免對特朗普作出較激烈或直接的批評。

他說：「中國如果參與美國的（護航）聯盟，將陷入為難的處境，畢竟中國此前已對美國的軍事打擊作出批評。」

2026年3月12日，在美以與伊朗的衝突中，霍爾木茲海峽交通中斷，一艘油輪停泊在阿曼首都馬斯喀特（Muscat）的港口。 （Reuters）

有中國官媒背景的微信公號「牛彈琴」則發表評論嘲諷道：「全世界目瞪口呆，感覺伊朗也是哭笑不得......美國居然這樣求中國，幫忙收拾爛攤子了。」

評論認為，美國當下的目標不再是推翻伊朗政權，而是打通霍爾木茲海峽，因為這條海峽若繼續封鎖，導致國際油價暴漲，全世界都遭殃。

2026年3月11日，美國總統特朗普（Donald Trump）在美國馬里蘭州安德魯斯聯合基地發表演說。 （Reuters）

評論寫道：「在美國，油價更有特殊政治意義，除非特朗普真不要中期選舉了。所以，特朗普很急，甚至直接央求中國、法國、英國、日本、韓國等一起來收拾爛攤子。」

被特朗普點名的其他國家中，日本自民黨政調會長小林鷹之指，日本派遣海軍的門檻「非常高」。韓國官員表示，將同美國密切溝通，慎重考慮後作出決定；英國國防部發言人表示，正與盟友和夥伴討論一系列選項；法國外交部則表明，法國的航母將繼續留在東地中海。

美國總統特朗普在釜山APEC峰會期間會見中國國家主席習近平。（Reuters）

本文獲《聯合早報》授權轉載

