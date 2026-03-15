伊朗局勢｜特朗普居然這樣求中國　難道真要中國來收拾爛攤子？

全世界目瞪口呆，感覺伊朗也是哭笑不得：都打到這份上了，美國居然這樣求中國，幫忙收拾爛攤子了。

我看到，伊朗外長3月14日就發推感歎：「事實證明，美國吹捧的安全保障，漏洞百出，非但沒有起到威懾作用，反而帶來了麻煩。美國現在求其他國家，甚至包括中國，幫助確保霍爾木茲的安全……」

你求其他國家，還居然求中國，這跟中國有關係嘛？真不知道美國你是怎麼想的？

您沒看錯，伊朗外長就是這麼說的。

而且，我仔細又看了一遍，他發的是英文，裡面確實用了BEG（英文裡「乞求」、「哀求」的意思）一詞，我說「求」，感覺還是輕的。

2026年2月17日，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）在瑞士日內瓦聯合國裁軍會議特別會議上發表講話。（Reuters）

嗯，看歷史書，戰爭常常始於狂妄的自信，卻終於無奈的求助。

那特朗普到底是怎麼說的呢？

那一條推文，信息量可大了。

美國東部時間14日上午10點左右，也就是北京時間14日晚上10點左右，特朗普發了一條長推文，說：

許多國家，特別是那些受到伊朗企圖關閉霍爾木茲海峽影響的國家，將與美國一起派遣軍艦，以確保海峽的暢通和安全。

我們已經摧毀了伊朗100%的軍事能力，但即便他們戰敗得多麼慘重，他們仍然很容易向這條水道的某個地方派遣一兩架無人機、投放一枚水雷或發射一枚近程導彈。

希望受此人為限制影響的中國、法國、日本、韓國、英國和其他國家，能夠派遣艦船前往該地區，使霍爾木茲海峽不再受到一個已被徹底斬首的國家的威脅……

2026年3月11日，在美國、以色列與伊朗爆發衝突期間，一艘油輪在霍爾木茲海峽附近的波斯灣航行。（Reuters）

真是槽點滿滿！

一、特朗普前一句聲稱，已經摧毀了伊朗100%的軍事能力；後一句又承認，伊朗仍舊掌控著霍爾木茲海峽。

矛不矛盾？

二、他聲稱許多國家將和美國一樣，派軍艦在霍爾木茲海峽護航，但又不說是哪些國家。

靠不靠譜？

三、最大的槽點，特朗普發出請求了，列舉了好幾個國家，中國打頭，要求他們派軍艦參與護航……

到哪都不忘中國？

其他西方國家也就算了，還特別第一個就提到中國，也難怪伊朗外長嘲笑，美國開始求其他國家，居然還拉上中國……

因為按照他的說法，霍爾木茲海峽其實是開放的，伊朗根本沒有封鎖，只是美國和以色列船隻經過會很危險，中國等其他國家通航，沒問題啊。

我看到，美媒甚至更進一步，引述伊朗官員的話說，伊朗正考慮允許油輪通過霍爾木茲海峽，前提是這些石油以人民幣交易進行交易。

不知道是真是假，但這是美國媒體白紙黑字的報道。

2026年3月12日，在美以與伊朗的衝突中，霍爾木茲海峽交通中斷，一艘油輪停泊在阿曼首都馬斯喀特（Muscat）的港口。 （Reuters）

當霸權開始算經濟賬，而對手開始談政治賬時，遊戲規則就已經悄然改變了。

事實上，特朗普之所以點了一連串國家的名字，按照一般的理解，就是這些國家，不管是法國、英國，還是日本、韓國，都不大想趟渾水，所以，特朗普沒辦法，我直接點名吧。

想要霍爾木茲海峽安全嗎？那我們大家一塊上。

但為什麼霍爾木茲海峽不安全呢？他沒有說。

我看到，在海外社交媒體上，有人就嘲諷說：這讓我想起有孩子挑釁打架，被打了一頓後，跑去找兄弟姐妹幫忙。這不等於承認自己無能，更讓人對他的所作所為產生懷疑。

有人更感歎：特朗普和內塔尼亞胡製造了一種進退兩難的局面，他們被一個遭受多年制裁、且幾乎完美地進行非對稱戰爭的國家擊敗了。

哦，還有人統計了一下：38分鐘前：特朗普聲稱，「摧毀了伊朗100%的軍事能力」；26分鐘前；伊朗又向以色列發動大規模導彈襲擊，5枚導彈襲擊了特拉維夫……

更可笑的是，美國還故意潑髒水。

前幾天在安理會，美國利用擔任安理會輪值主席國的身份，指責中俄利用安理會程序來「保護伊朗」。

中國常駐聯合國大使傅聰當場嚴詞駁斥。

他說：「我要強調，是美國單方面退出伊核全面協議，引發伊核危機，也是美國置自身信譽於不顧，與以色列兩度在與伊朗談判進程中悍然對伊動武，導致外交努力付諸東流。美國作為伊核危機的始作俑者，其所作所為違反國際法以及聯合國憲章宗旨原則，中方予以強烈譴責。」

誰是誰非，全世界都看在眼裡。

所以，中方的態度很明確：我們敦促美國立即改弦更張，回歸外交談判，明確承諾不再動武，與伊開展真誠對話，達成符合國際社會期待的解決方案。

但實事求是地說，美國必須贏而且要求伊朗「無條件投降」，伊朗被打紅眼而且根本不相信美以有誠意談，談判桌再大再好也不管用。

作為相對弱勢的一方，伊朗自然付出慘烈代價，特朗普日前又下令，對伊朗能源基地哈爾克島發動大規模攻擊，徹底摧毀島上軍事設施。

伊朗則威脅，若伊朗能源與經濟基礎設施遭攻擊，伊方將把「該地區所有持有美國股份或與美國合作的石油公司旗下的石油、經濟及能源基礎設施」，都列為打擊目標。

伊朗還指控，美國對哈爾克島的攻擊，就利用阿聯酋的軍事基地，因此，伊朗敦促阿聯酋的穆斯林，立刻撤離阿聯酋美軍使用的港口、碼頭和場所，以避免受到傷害。

被美國100%摧毀軍事能力的伊朗，軍事報復又要開始了。

2026年3月11日，美國總統特朗普（Donald Trump）在美國馬里蘭州安德魯斯聯合基地發表演說。 （Reuters）

哦，特朗普14日還痛駡《華爾街日報》報道假新聞，稱確實美國在沙特一軍事基地遭到襲擊，但損失被誇大，五架加油機中，「四架幾乎沒有受損，另一架受損程度稍重，但很快也就能恢復飛行。沒有一架像假新聞標題裡面說的那樣被摧毀（destroy）了。」

但看了一下，美國媒體根本沒有說「摧毀」，特朗普你急什麼急。

這一澄清，反倒證實確有美國五架加油機受損，加上此前一架加油機墜毀一架受損，這是美國迄今最慘烈的一次加油機損失了吧。

特朗普證實美軍五架加油機遇襲

最後，怎麼看？還是粗淺三點吧。

第一，特朗普也有點六神無主。

別跟我說什麼戰略戰術，我看到的，美國打伊朗，既沒有戰術更沒有戰略，完全是腳踩西瓜皮——滑到哪裡是哪裡。

比如，為什麼要打伊朗？

全世界都很詫異。

以前好歹還拿一個洗衣粉罐罐，但現在，美國連洗衣粉都不帶，各種嘴上跑火車：剛開始說是要懲罰伊朗鎮壓反對派，後來又變成是清除伊朗核計劃，再後來又說目標是伊朗導彈和無人機，一度還明確宣稱要推翻伊朗政權……

開戰第一天，美以還信心滿滿，一舉炸死伊朗最高領袖哈梅內伊，伊朗最高層幾乎團滅；但兩個星期較量下來，伊朗沒有垮，反而對美以發動猛烈的報復，霍爾木茲海峽也事實上停航，國際油價不斷暴漲。

美國就真有點騎虎難下了。

所以，特朗普的口中，一會是美國贏麻了，摧毀了100%伊朗軍事能力；一會又說伊朗還很強，全世界來幫我護航。

怎麼聽都沒有邏輯啊！

第二，現在最大焦點是霍爾木茲海峽。

感覺美國的目標，至少現在相對明確了，不再提推翻伊朗政權，這是逼伊朗玩命；也少談導彈和無人機，事實上根本打不完。

美國的目標，變成了：打通霍爾木茲海峽。

霍爾木茲繼續封鎖，國際油價暴漲，全世界都遭殃。在美國，油價更有特殊政治意義，除非特朗普真不要中期選舉了。

所以，特朗普很急，甚至直接央求中國、法國、英國、日本、韓國等一起來收拾爛攤子。

開戰的時候，不知道這樣的結果嗎？

真不知道美國人到底是怎樣想的？

美國媒體披露的內幕是，據說當時美國軍方警告了這一點，但特朗普不聽，拍板說：伊朗寧可投降，都不敢封鎖霍爾木茲海峽……

第三，你們還真是儘快別打了。

真別打了，打得血肉橫飛，油價暴漲，全世界都跟著倒黴。

因為高油價，巴基斯坦已經宣佈放假兩周，孩子們在線學習；印度化肥嚴重告急，請求中國伸手拉一把；全世界的股市，更是一片淒風苦雨。

當然，高油價，中國也是重要受害者；儘管從另一個角度看，更顯現了中國對新能源佈局的遠見。

毫無疑問，這是一場錯誤的人在錯誤的時間對一個錯誤的國家發動的一場錯誤的戰爭，以後美國必定會後悔不已的戰爭。

圖為美國佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders），攝於2020年3月5日。（Bernie Sanders）

我看到，美國重量級參議員桑德斯剛發了一條推文，質問：

目前為止的成本：

· 超過1200名伊朗平民喪生

· 13名美軍士兵陣亡

· 320萬伊朗人流離失所

· 黎巴嫩有773人喪生

· 超過1萬名伊朗人受傷

· 12天內（美國）花費165億美元

說實話，這還是很保守的數據。比如，按照報道，已有2000多伊朗人喪生，這是怎樣的人間慘劇！美國的花費又豈止165億，如果算一下周邊國家損失，那更是天文數字！

美國你該怎麼收場？伊朗又該如何渡過難關？難道真要中國來收拾爛攤子嗎？

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本文獲新華網副總編輯劉洪創辦的微信公眾號「牛彈琴」授權轉載。

