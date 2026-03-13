伊朗戰爭｜杜拜華人：GPS嚴重受擾　臨近目的地仍顯示有6500公里

美國與以色列自2026年2月28日起對伊朗發動大規模聯合軍事行動，期間，伊朗多次發射導彈與無人機反擊，阿聯酋成為受波及地區之一。杜拜國際機場T3航廈、帆船酒店、哈利法塔等地標建築曾遭導彈碎片擊中或引發火災，傑貝阿里港亦因殘骸墜落一度封鎖航道。儘管天空偶有防空攔截聲響與警報，當地中國居民的生活卻維持相對平穩。



劉女士在杜拜經營美容院5年，起初店舖位於杜拜中國區，主要服務中國顧客，後來搬至城市中心，目前顧客一半為中國大型國企與科技企業員工，另一半為當地居民，包括歐美及伊朗人士。她透露，對長期住在當地的人而言，影響不大，但導航（GPS）受影響最大，甚至出現明明快到目的地，導航卻顯示還有6500多公里的情況。



據《橙柿互動》報道，劉女士表示，戰爭爆發近兩周以來，生活並未受到太大衝擊。雖然導彈、無人機在天上飛，手機防空警報響個不停，但對他們長期住在這裏的人來說，影響不大，一切照常運作。她指出，美容院生意與戰前相比變化不大，主要少了些過路遊客，固定會員仍維持正常光顧。除了她本人，其餘7名員工皆為外國人，店舖運作一切如常。

劉女士的美容院。（橙柿互動）

日常生活方面，劉女士提到物資價格穩定，無明顯波動。她有個2歲孩子，喜歡逛超市，附近有中國人開的溫超、家樂福及印度超市可選。她表示，買50迪拉姆的蔬菜能吃一周，牛肉每公斤13迪拉姆，跟戰前差不多，印度超市更便宜些，「我們最常去中國人開的超市，昨天逛溫超，物價完全沒變」。而且，杜拜多數企業提供包吃包住，員工多在食堂用餐；劉女士在家通常只煮早中飯合一餐，其他時間靠外賣解決。

當地超市物價未受影響。（橙柿互動）

然而，部分行業明顯受戰爭拖累。劉女士指出，旅遊、房產、快遞與導航受影響最大。旅遊業幾乎停擺，原本計劃來玩的遊客急著離開，未來短期內也難見新客源。她最近購入的兩套房產尚未交付，原先看好杜拜租金回報高（一套400萬元人民幣的房子，年租金可達18萬至30萬人民幣，遠高於武漢年租3.6萬元），但戰爭恐抑制發展、人才流入與租賃需求，對房地產不利。

快遞方面，國際城中國人開的代收點以往空運貨物7天可到，現在往往需半個月，甚至收不到。導航也時常出問題，開車時有些車突然路邊停下，多半是導航故障，「昨天我朋友在群裏發消息，都快到目的地了，導航顯示還有6500多公里！」

開車時有些車突然路邊停下，多半是導航故障。（橙柿互動）

友人快到目的地，導航顯示還有6500多公里。（橙柿互動）

防空警報是日常小插曲。3月11日劉女士分別在11:00、21:00、22:00收到三次警報，晚間22:00後警報音量調低為輕柔「叮叮叮」，許多人睡覺時聽不到，網上吐槽聲不斷。阿聯酋官方數據顯示，3月11日防空系統攔截來自伊朗的6枚彈道導彈、7枚導彈及39架無人機；戰爭開始以來累計處理268枚彈道導彈、15枚巡航導彈及1514架無人機。

為緩解居民壓力，杜拜政府推出福利措施。持有杜拜合法工作簽證（Emirates ID）者從3月15日起可享免費參觀奇跡花園（原門票100迪拉姆），並可領取亞特蘭蒂斯水族館每人最多4張免費門票（原價170迪拉姆）。此外，某訂票軟體年費會員（原178美元）自3月15日起贈送半年會員資格。劉女士興奮表示，可以帶全家去玩，員工也說要一起去。

奇跡花園。（橙柿互動）

