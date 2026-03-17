伊朗戰爭｜美伊衝突下看中國未雨綢繆　長達30年佈局正在開花結果

數十年以來，石油一直在全球能源消費中佔據主要地位，被譽為「工業的血液」，在世界經濟發展過程中起着重要作用。20世紀70年代的第一次石油危機，曾震動全球市場。最近因為美國、以色列對伊朗發起大規模軍事行動，伊朗宣佈封鎖作為全球重要能源通道的霍爾木茲海峽，造成石油價格飆升，全球經濟活動面臨衝擊。



在此之際，中國長達30年的能源和產業佈局讓世人看到中國治理所具有的未雨綢繆面向。毫無疑問，美國、以色列和伊朗的軍事衝突會衝擊中國能源供應，增加經濟活動的成本，但得益於長達30年的佈局，中國有能力來應對美伊戰爭的衝擊。



早在2025年11月1日，在當時國際油價處於低位的背景下，《華爾街日報》便已指出中國數月來一直在快速充實石油儲備。今年3月11日，《紐約時報》表示：「今年前兩個月，在中東衝突爆發導致能源供應線癱瘓之前，作為應對地緣政治緊張局勢的持續戰略，中國已加大石油採購力度……過去一年，儘管國內石油消費量持續下降，中國仍在不斷擴充戰略石油儲備。如今，這些儲備預計將派上用場。」《紐約時報》既引述能源分析師的說法，認為中國提前囤油「是相當明智的戰略舉措」，又引述原油分析師的分析，估計中國戰略石油儲備約為12億桶。

2026年3月11日，在美國、以色列與伊朗爆發衝突期間，一艘油輪在霍爾木茲海峽附近的波斯灣航行。（Reuters）

3月16日，《紐約時報》再次在一篇文章中認為「中國相對於其地緣政治對手擁有兩大顯著優勢」。《紐約時報》寫道：「中國幾十年來投入數千億美元發展電動汽車和可再生能源，這一長期戰略如今正在開花結果，而其他國家正為石油市場的劇變苦苦掙扎。北京通過擴大國內供給並加速開發包括太陽能、風能、水能和核能的替代能源，努力降低對外國能源的依賴。」

該文還提及2000年代中國政府「通過建立緊急石油儲備設施和投資可再生能源」來維護國家能源安全，所以「如今，在主要亞洲經濟體中，中國受中東石油和天然氣供應中斷的影響最小」。

查詢公開資料可以得知，隨着改革開放以來經濟發展對於能源的需求快速攀升，中國便開始進行能源和產業的佈局。20世紀90年代，中國在發展規劃中開始展開電動汽車的研製開發計劃，連續多年培育電動汽車產業。1997年中國開始實施「光明工程」，初衷是通過開發風能、太陽能等新能源來為那些遠離電網的無電地區提供能源。2004年中國啟動國家石油儲備工程，大規模建設石油儲備基地。除此之外，中國還針對「貧油、少氣、相對富煤」的現實國情來壯大煤化工產業。

經過長達30多年的努力，中國在積極融入全球化的同時已經建立面向未來的能源和產業體系。目前不僅能源來源相對多元、戰略石油儲備相對充足，而且建成全球最大的可再生能源體系。這既有利於中國應對短期衝擊，又有利於經濟轉型升級與生態保護。

中國內蒙古鄂爾多斯境內的庫布其沙漠，正在建造「400公里長的光伏長城」。（新華社）

未雨綢繆，自古以來便是中國政治文化中所倡導的智慧。中國傳統典籍《周易》有說：「安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘亂。」國家發展從來不是一帆風順，而是要經歷各種各樣的內外挑戰，只有具備憂患意識，懂得未雨綢繆，才能屹立不倒。

清朝的衰亡是因為西方已經進入工業革命時代而統治階層還活在天朝上國的幻想中。蘇聯的崩潰離不開封閉僵化的計劃經濟對整個國民經濟的巨大侵蝕。委內瑞拉失敗的一個主要原因是在國際油價處於上位的時候政府領導層未能及時通過產業多元佈局來應對國際油價下降的風險。美國在今天面臨的「去工業化」和民粹主義氾濫問題，在某種程度上離不開美國政府未能成功應對全球化帶來的衝擊。

長達30年的石油、能源和產業佈局說明，未雨綢繆是中國發展規劃和國家治理中應當持續堅持的政治智慧。自改革開放以來，中國逐漸形成發展市場經濟和編制五年規劃並行的發展模式，即「有效市場」和「有為政府」的結合。

加入WTO，成為「世界工廠」，民營經濟貢獻「50%以上的稅收，60%以上的國內生產總值，70%以上的技術創新成果，80%以上的城鎮勞動就業，90%以上的企業數量」，是中國發展「有效市場」的證明。未雨綢繆，統籌規劃新興和未來產業，保持政策穩定，化解市場失靈問題，是中國探索「有為政府」的證明。

從長遠來看，怎麼確保市場健康運行，怎麼防止政府亂作為、瞎折騰，怎麼將未雨綢繆的智慧融入國家發展和治理過程中，怎麼平衡短期和中長期的訴求，是中國要持續努力的工作。