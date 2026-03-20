重慶市長胡衡華違紀違法背後牽出「湖南七公子」？官場網絡引關注

關於重慶市長胡衡華的不利傳聞正甚囂塵上。胡衡華本周連續缺席重慶領導班子兩場重要活動，一是3月18日上午中共重慶市委理論學習中心組（擴大）舉行的專題學習會，地方領導「四套班子」一把手幾乎都出席了，市委書記袁家軍主持會議並發言，市人大常委會主任王炯以及政協主席程麗華在座，獨缺市長胡衡華。而在此前兩天，胡衡華16日還正常主持會議。



編按：中紀委網站3月20日下午2時發布消息，指重慶市委副書記、市長胡衡華涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。



胡衡華被帶走調查的傳聞，立刻在重慶消息人士圈子裡和境外媒體上不脛而走。一天後（3月19日），袁家軍、王炯、程麗華又齊齊出席了義務植樹活動，胡衡華再次缺席，近乎是進一步證實他「出事」。畢竟如果他仍可以正常履職，應該現身或公開解釋請假的原因以闢謠。網上有傳聞說，胡衡華已經被帶離了重慶，雖然這個消息無法證實。

若果真被調查了，胡衡華將是今年3月第一個落馬的正部級高幹，也是繼應急管理部部長王祥喜、原內蒙古自治區書記孫紹騁，以及原浙江省委書記易煉紅後，今年落馬的第四名正部級高幹兼中央委員。

2022年初，胡衡華履新重慶市長，仕途一度看漲。（長沙市政府官網）

今年63歲的胡衡華是湖南衡陽人，仕途大半時間也都在湖南。他1983年大學畢業後進入衡陽鋼管廠當技術員，一路做到總經理；2005年後轉入政壇，從湖南省經濟委員會主任的崗位開始，歷任益陽市長、湖南省發改委主任、長沙市長、湖南省委常委、長沙市委書記等職，到2020年10月調升為陝西省委副書記，2021年12月再調任重慶市長，仕途可謂順風順水。

他的這個背景，也讓許多觀察人士從他的消失再次聯想到湖南窩案。胡衡華與今年2月轟然落馬的易煉紅曾經是工作搭檔，易煉紅也是湖南人，深耕湖南官場多年，曾在2013年5月到2017年7月擔任湖南省委常委兼長沙市委書記。胡衡華則在2013年12月出任長沙市委副書記、市長，與易煉紅搭班，直到2016年12月。2017年7月易煉紅調任遼寧後，胡衡華接棒長沙市委書記。

易煉紅曾與胡衡華搭檔多年。（證券時報網）

說起來，湖南官場這三年動盪不止，多名擔任過省政協主席、副主席的湖南高幹，如易鵬飛、彭國甫、戴道晉、李微微相繼落馬，罪名涉嫌「家族式腐敗」，受賄數額巨大。去年10月與12月，湖南人大副主任烏蘭和葉紅專也先後被查。在湖南任職多年，曾當過湖南省委書記的許達哲則在去年10月證實出事。

事實上，胡衡華在2023年就因他在長沙的履職行為受過處分。長沙市望城區一棟居民自建房在2022年4月轟然倒塌，釀成54死九傷，國務院事故調查組2023年出爐的報告認定，房主違法違規建設、加層擴建和用於出租經營，「地方黨委政府及其有關部門組織開展違法建築整治、風險隱患排查治理不認真不負責，有的甚至推卸責任、放任不管，造成重大安全隱患長期未得到整治」。

當時，62名公職人員被追責問責，另有四名中管幹部被中紀委追責，已從長沙離任的胡衡華也罕見地被倒查，受到黨內警告和政務記過，原因是「對黨中央部署的違法建築整治、房屋安全和風險隱患排查治理等工作組織領導不力，對事故發生負有領導責任」。一些人由此預見胡衡華仕途到頂了，可能也會出事。

2月落馬的易煉紅至今被揭露的主要問題，也發生在長沙期間。內地媒體揭露易煉紅在長沙「大肆提拔親信，放縱家人，同時排斥同僚，打擊異己」。易煉紅之子易世威，就是此前媒體不敢曝光的「湖南七公子」領頭羊。「七公子」是七個湖南高幹之子，靠著父輩權柄，在商海翻雲覆雨。目前，「七公子」中有三人身份已大致認定，分別為落馬的易煉紅、易鵬飛、李薇薇之子，其他四人的身份依然隱蔽。

湖南省政協原副主席易鵬飛，2023年2月備查，成為中共二十大後的湖南省「首虎」。（網絡照片）

2024年9月，湖南財政廳廳長劉文傑與兩名嫌疑犯一起意外墜樓身亡，湖南財政廳發出訃告形容劉文傑為一名「優秀中共黨員」「堅持原則、公道正派」。有傳說劉文傑之死也涉及「七公子」，但也無法證實。

回到胡衡華的問題。他是否真的被調查？情節有多嚴重？是否也涉及到易煉紅和湖南案？真正的答案有待官方公佈正式結論。可以肯定的是，在中共猛烈的反腐力度下，落馬的「老虎」只會更多。

今年以來，中紀委公開通報審查調查中管幹部已達到14名，這還不包括軍方人員。高壓反腐覆蓋了解放軍、中央到地方官員，也包括國企、藝術院校、民主黨派、行業學會協會等等。在這個大環境下，湖南顯然不會是唯一有官員被「倒查」的地方，但是湖南籍高幹接連出事，這又將如何影響領導幹部隊伍的佈局，難免引人關注。眼下，那些從湖南發跡的高幹，包括曾經與易煉紅搭班的中央與地方官員、政治明星，心情可能也是如履薄冰。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

