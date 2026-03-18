受賄逾4056萬　青海省政協原副主席馬豐勝一審判囚14年

2026年3月18日，甘肅省蘭州市中級人民法院一審公開宣判青海省政協原黨組成員、副主席馬豐勝受賄一案，對被告人馬豐勝以受賄罪判處有期徒刑14年，並處罰金400萬元人民幣；對追繳在案的馬豐勝受賄犯罪所得財物依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。



經審理查明：2001年至2023年，被告人馬豐勝利用擔任青海省循化撒拉族自治縣委副書記、縣長，青海省海東地區行署副專員，青海省扶貧開發局黨組書記、局長，青海省政協黨組成員、副主席等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為他人在扶貧資金撥付、工程承攬等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合4056萬餘元人民幣。

庭審現場。（央視新聞）

蘭州市中級人民法院認為，被告人馬豐勝的行為構成受賄罪，其受賄數額特別巨大，利用職務便利為他人在扶貧資金撥付、扶貧相關工程承攬等方面謀取不正當利益，應依法懲處。鑒於其受賄犯罪中有未遂情節，到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，涉案贓款贓物大部分已追繳，法庭遂作出上述判決。

據悉，蘭州市中級人民法院於2025年11月27日公開開庭審理了該案。庭審中，檢察機關出示了相關證據，被告人馬豐勝及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，馬豐勝進行了最後陳述，並當庭表示認罪悔罪。人大代表和各界群眾40餘人旁聽了庭審。