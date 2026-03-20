劉國治遭中科院除去院士名銜　為中國高功率微波技術主要開創者

解放軍反腐持續，近日，再有前軍工高層遭中國科學院除去院士名銜。最新遭除名的是中央軍委科技委前主任、中國高功率微波技術主要開創者劉國治中將，其姓名與簡歷已在中科院更新的「全體院士名單」中被撤下。



公開資料顯示，劉國治為中國著名應用物理學家，畢業於北京清華大學物理系，並曾任西北核技術研究所長、中國核試基地司令員、總裝備部副部長、總裝備部科技委主任、中央軍委科技委主任等職，為19屆中共中央委員。

劉國治還是中國高功率微波技術研究的主要開創者及領頭人，長期從事脈衝功率和高功率微波技術研究及系統研製，包括GW高功率微波源和系統等多項科研成果，先後獲得中國國家科技進步獎5項、國家自然科學獎和技術發明等獎各1項。

近年，解放軍持續反腐，並涉及軍工央企及中科院、中國工程院「兩院」。報道指，自二十大以來，至少有10名兩院院士遭除名。

遭除名的兩院院士以工程院為主，大都曾擔任軍工央企高層，覆蓋核、航天、航空、艦船、兵器、電子全領域，包括中國核工業集團前總工程師羅琦；火箭軍研究院前總工程師肖龍旭；總後勤部軍需物資油料部前副部長、中國防彈衣之父周國泰；天津大學前校長、動力機械專家金東寒；中國航空發動機集團前董事長曹建國，以及「殲-20之父」、中國航空工業集團前副總經理楊偉。