避風港生變90萬華人社群大恐慌 「潤日族」悲嘆：短期內看不到希望

去年以來，旅居日本的中國前刑事律師伍雷明顯感受到，在日中國人遇到的生活阻力正在增加。他告訴《聯合早報》：「辦各種手續時，遭遇無窮麻煩，無緣無故拖很長時間；那種官僚主義得不到合理解釋……只能得出一個結論，就是針對中國人。」



東京市中心區的住宅與商業建築群。（Getty）

伍雷2019年因被指在互聯網發表不當言論而遭吊銷律師執照，2022年移居日本，隔年創立「東京人文論壇」，為海外華人提供討論中國議題的平台。中日矛盾去年加劇，讓他逐漸感覺到，這個相對自由的環境中，焦慮正在蔓延。

他坦言：「日本的華人社會，（出現）非常大的恐慌。有些人已經走了，有些人正準備走。」

這番話道出許多旅居日本中國人境遇的轉折。自2022年新冠疫情以來，移居日本的中國人數量大增，不少大城市家庭攜子女和資產赴日定居，這股移居潮被稱為「潤日」。「潤」為網絡用語，有逃離中國、移居海外之意。

截至去年中，在日本居住的中國人已突破90萬人。隨著人數攀升，日本社會對中國移民的反彈情緒也浮出檯面。日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事論」後，中日關係更跌入低谷，至今不見緩和跡象。

這些變化為數十萬計「潤日族」的前景投下陰影：這個曾被視為避風港的國家，還能不能、值不值得留下？

截至去年中，在日本居住的中國人已突破90萬人。（adrien-fu/unsplash）

富人中產知識分子 「潤日族」面貌多元

近年移居日本的「潤日者」面貌多元。早稻田大學日本全球經濟研究所招聘研究員舛友雄大在去年出版的《潤日》一書中提到，這些移居者包括住豪華大樓的富裕人士、希望子女擺脫內卷式教育的家長、追求小確幸生活的中產階級、尋求言論自由的知識分子等。

在舛友雄大看來，他們的共同點是「都想要逃離壓迫」，而日本之所以成為「潤的甜蜜點」，是因為相較於歐美移民政策收緊，日本前些年反而放寬長期滯留簽證。

舛友雄大指出，和1980年代中國改革開放後赴日謀生的華僑相比，新一批「潤日族」更追求生活品質，希望享受自由、富足的生活。

數名2022年後移居日本的中國人受訪時普遍表示，對當地生活感到滿意，「治安好」「沒那麼卷」「離中國近」，是他們提及最多的理由。

不過，2025年成了「潤日族」處境逆轉的一年。隨著圍繞中國人非正規經營民宿、爆買不動產炒高房價、留學生湧入日本大學等爭議發酵，日本移民政策也隨之趨緊。

至今衝擊力最大的政策調整之一，要屬去年10月經營管理簽證（簡稱經管簽）的收緊。這個開放給外國創業者、原本被視為赴日「黃金通道」的簽證類別，門檻顯著提高。申請人所需資本從500萬元（日元，下同）增至3000萬元以上，並須至少僱用一名全職日本員工。

2024年憑著經管簽舉家赴日、從事出口生意的傑克受訪時說，經管簽門檻提高對財力較有限的個體戶衝擊明顯，「這群人原本可能在中國開個小店，有一定的經營能力，但沒有很多錢……來日本後實實在在地開個包子店之類的餐廳，他們最可能被（淘汰）掉」。

伍雷根據與在日中國社群的交流粗略估計，約一半經管簽持有者萌生了離開的念頭，「增加投資和僱用日本人成本實在太高，他們可能退而求其次，轉向泰國、印尼、馬來西亞這些國家。」

隨著中日關係降至冰點，赴日遊客數量驟減，對依賴中國客源的在日中國商人又造成另一波衝擊。

在東京經營移民中介服務的劉斌（化名）受訪時說，去年11月後，諮詢住房和簽證的中國客戶從每月數十人驟降至零。大阪中餐業者陳磊（化名）則透露，去年底以來遊客量銳減60%，生意明顯受挫。

除了生計受影響，在日中國人也逐漸感受到社會氛圍的變化。被問及是否遭遇不友善對待，劉斌長歎一口氣說道：「在生活層面，日本人對中國人的友好變化不大，挺包容的；但做生意時，他們不太願意和中國人合作……我想租個店面，對方一聽是中國人，就不願進行。」

當下，「潤日」對中國中產的吸引力已不如以往。舛友雄大受訪時說，在超級富裕階級、上中階級和中產階級這三類「潤日」群體中，中產受經管簽收緊影響最大，「日本對（中國）中產的魅力降低，非常明顯」。

相對而言，舛友雄大指出，日本政府正探討的其他房產和土地購買限制，目前看來沒那麼嚴苛，對較富裕的「潤日」群體影響相對小。

截至去年中，在日本居住的中國人已突破90萬人。（示意圖，emil-karlsson/unsplash）

從憧憬到觀望 「潤日族」尋新路

當下氛圍讓曾對日本懷抱憧憬的「潤日族」，隱約感到不受歡迎；他們要麼選擇離開，否則就得試圖尋找新的立足點。

移民中介劉斌已將業務延伸到大陸以外的海外華人市場，餐飲業者陳磊則將重心轉向日本市場，「中日關係這麼緊張，只做遊客生意太被動了」。

當高市早苗領導的自民黨上月在眾院選舉大勝，許多在日中國人清楚，對外國人的強硬政策不會緩解。高市早苗競選期間曾表明，計劃加強入籍和永久居留資格審查，並更嚴格審查外國人購地行為。

舛友雄大指出，日本政府的外國人政策方向已完全轉變，從以往強調與外國人「共存」轉向「有秩序共存」，「日本國會對外國人友好的政黨，影響力有所下降」。

對於中日關係前景，前中國律師伍雷悲觀直言：「我覺得短期內看不到希望。」他感歎，當前一大障礙是兩國人民互不信任，「越主張反對對方，越能贏得支持……兩國互相仇恨的言論調門越來越高，讓我非常痛心。」

伍雷認為，民粹主義和極右翼言論是不負責任的，「事實上兩個國家不管罵得多狠，誰都不可能離開誰。」

他從歷史角度指出，中日之間存在無可替代的歷史和文化連接，「中日歷史上當然有戰爭，但更多是交往……日本社會和政治結構的演變，是中國的一面鏡子。」

清末民初時期，魯迅、梁啟超等中國思想家和知識分子曾旅居日本，在那裡接觸、吸收西方思想；有輿論就將這段歷史與當前「潤日」趨勢作為對照。

當下，一部分中國移民選擇留日觀望，尤其是因政治因素而不考慮回國的人。劉斌說：「移民政策之前太寬鬆，現在又太嚴。我估計再過半年一年，（日本政府）會找到平衡，畢竟任何發達國家不靠其他發展中國家提供人力，也生存不下去。」

劉斌並未後悔選擇日本。他說：「這種變化也算正常，在中國也常這樣，不是每年都好……對中國人來說，這都不叫事。如果連這點都不行，估計出來也很難成功。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

