李強在深圳、佛山調研　了解深港科技創新合作區規劃發展

《新華社》報道，國務院總理李強1月3日至5日在廣東調研。他強調，要圍繞推動高質量發展這個主題，厚植創新發展優勢，勇立改革開放潮頭，只爭朝夕做好經濟社會發展各項工作。



在深圳市，李強聽取深港科技創新合作區規劃發展等情況匯報，了解園區企業運用人工智能賦能新材料、生物醫藥等領域研發進展，察看比亞迪公司新能源汽車展示。

李強指出，科技創新是贏得未來的關鍵所在。要強化企業創新主體地位，完善政策、資金、人才等支持，依託粵港澳大灣區優勢集聚創新資源，瞄準新興領域和關鍵核心技術加強研發合作，取得更多突破性成果。

河套深港科技創新合作區概念圖。（政府新聞處提供）

2025年9月12日，西班牙巴塞隆納，圖為一架比亞迪車輛上的標誌。（Reuters）

李強來到深圳蛇口郵輪母港直升機場和機械人谷，了解低空經濟發展情況，觀看機械人企業產品演示，細緻詢問企業技術轉化應用、產業集群發展等方面情況。李強指出，科技的生命在於應用，要進一步完善產業生態，培育拓展應用場景，探索有效的經營模式，推動機械人、無人機等新技術新產品在擴大應用中加快迭代升級，更好賦能千行百業、造福千家萬戶。

深圳蛇口郵輪中心位於深圳市南山區蛇口填海區太子灣，前身為蛇口客運碼頭，2016年正式啟用成為郵輪母港。（香港01 黃浩謙 攝）

途經深中通道時，李強聽取項目運營及珠江口跨海通道規劃建設介紹。他強調，要充分運用先進技術，管好用好交通要道，確保安全、順暢運行，更好促進大灣區互聯互通、協同發展。

深中通道。（微信公眾號＠深圳交警權威發布）

深圳機場碼頭開通深中通道海上觀光航線。（深圳新聞網）

在佛山市，李強考察了廣東美的廚房電器製造有限公司，參觀數碼化智能化生產線。他指出，經濟發展和居民生活品質提高帶來許多新的消費需求，要深入研究這些新變化，加快研發生產更多優質產品，推動形成需求牽引供給、供給創造需求的良性循環。

在佛山國際陸港，李強詳細了解跨境電商和保稅物流發展運營情況。他強調，要堅定不移擴大高水平對外開放，把基礎設施「硬聯通」和規則標準「軟聯通」更好結合起來，統籌佈局建設科技創新、服務貿易、產業發展等重大開放合作平台，拓展數字貿易、綠色貿易，有序擴大服務領域自主開放，積極擴大進口，推動進出口平衡發展。

佛山國際陸港快件監管中心。（南海發佈）

調研中，李強與部分科技企業、深圳市政府有關部門負責人座談交流。他強調，今年是「十五五」開局之年，希望廣大企業搶抓機遇、銳意創新，努力實現更大發展，為經濟穩中向好注入強勁動能。各級政府部門要加強協調配合，形成工作合力，各項工作能早則早抓緊抓實。要深化重點領域改革，提升服務效能，優化營商環境，不斷激發經濟發展內生動力。

黃坤明、吳政隆參加調研。