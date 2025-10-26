北都｜陳茂波：可參考北京雄安新區創科經驗　拆牆鬆綁加快發展

中共二十屆四中全會上周在北京舉行，期間財政司司長陳茂波率特區代表團，訪問北京城市副中心和河北雄安新區。陳茂波今日（26日）在網誌中總結行程，指香港將以四中全會精神為指導，更積極主動對接國家發展戰略和融入國家發展大局，當中加快推進北部都會區發展對香港未來發展至關重要，又稱北都可借鑒兩區發展經驗。他強調，發展北都，應思考如何拆牆鬆綁、如何更靈活制定和運用政策、如何應用科技和數字化等關鍵問題。



陳茂波和代表團成員參觀北京城市副中心規劃展覽廳。（財政司司長網誌）

陳茂波：加快發展北都對香港未來至關重要

中共第二十屆四中全會審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》（「十五五」規劃建議），包括建設現代化產業體系、加快高水平科技自立自強、建設強大國內市場、大力提振消費、擴大有效投資、擴大高水平對外開放，以至促進區域協調發展等舉措。陳茂波指，必須深入認識，好好把握其中為香港未來帶來突破發展的機遇。

他稱，香港將以四中全會精神為指導，更積極主動對接國家發展戰略，融入國家發展大局，而北都是推進粵港澳大灣區深度合作的平台、招商引資的重要載體，加快發展北都對香港未來發展至關重要，也是特區政府重要的政策目標之一。

陳茂波率領的特區代表團參觀雄安新區中關村科技園。（財政司司長網誌）

北都可參考雄安新區創科經驗

陳茂波上周率領了40多人的特區代表團考察北京城市副中心和雄安新區，團隊三天內到訪了12個地點，涵蓋商務區域、創科基地、交通樞紐、大學校區、文化設施，以至綜合服務中心等。他指，兩區幾年間的變化翻天覆地，不少團員都深受啟發，認為兩區的經驗不少可供北都參考。

他進一步指出，北都發展須抓緊落實幾個關鍵議題。一、是如何創新體制機制、拆牆鬆綁，以提升發展速度；二、是如何更靈活制定和運用政策，深度綁定目標產業、匯聚全球人才；三、是如何通過科技應用和數字化，加強發展區的建設和一體化管理。

代表團參觀運河商務區，聽取人員講解。（財政司司長網誌）

四、是如何通過縱深規劃和充分協調，進一步助力推進大灣區城市群的聯動發展；五、是如何充分利用香港「一國兩制」的獨特優勢、「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，加強與京津冀地區的產業對接、創科合作、學術交流等。