鄭麗文訪陸｜「習鄭會」將登場　不是象徵問題而是結果問題

國民黨主席鄭麗文4月7日將率團訪問中國大陸，並預計與中共總書記習近平會面。當這場「習鄭會」從傳聞走向確定，其意義就不再只是象徵性的政治接觸，而是迅速進入一個更現實的問題：這場會面，究竟會帶來什麼可以被看到與肯定的效果？



過去一段時間，關於兩岸互動的討論，多半停留在價值與立場的層次，諸如交流是好是壞、對話是否必要、誰在代表台灣？然而，當會面即將發生，這些抽象辯論的空間直接被壓縮，取而代之的是更直接的檢驗標準——能否降低風險？能否產出結果？以及能否改變當前的互動結構？

國民黨主席鄭麗文。（鄭麗文Facebook）

這也是為什麼，北京方面的定調相當一致。從官方到學界，幾乎都將此次會面描述為「有利於台灣發展」的交流，並再次強調「九二共識、反對台獨」的政治基礎。這種說法固然延續既有論述，但更值得注意的是其操作邏輯，即在兩岸長期缺乏高層互動的情況下，北京選擇先恢復肉眼可見的對話場景，再逐步疊加政策與訊號。換句話說，這場習鄭會，首先就是一個「節奏管理」的工具，而不只是國共關係回不回暖的政治表態。

但在台灣內部，這個節奏並沒有被普遍接受。毫無意外，台灣行政院與陸委會迅速劃出警示界線，強調習鄭會不得涉及任何政治性協議，並直指相關論述是在呼應北京對台主張。國民黨這廂則反過來強調自身處理兩岸關係的經驗，批評民進黨政府過度政治化。兩邊的交鋒，都不在細節，而在於對這場會面到底是風險還是機會的定義權。

鄭麗文表示，國民黨未來要成為主動的和平締造者。（Facebook@鄭麗文）

這種分歧，也反映在台灣社會輿論層面。根據台灣Yahoo網絡投票，有接近一半的受訪者認為習鄭會將對兩岸關係產生正面影響，但同時也有不小比例持保留甚至負面看法。這並不是單純的立場對立，而是一種更複雜的台灣民眾心理結構，一方面確實希望台海局勢降溫，另一方面又對兩岸政治互動缺乏十足信任。

因此，一旦納入台灣輿論的不安作為一種衡量，習鄭會所面對的就不只有要不要交流的問題，還有交流能不能產生可信結果的問題。

從具體的操作層面來看，這場會面至少會被放在三個維度上被放大檢驗。首先，習鄭會是否能帶來可被察覺的變化，例如兩岸觀光、交流或其他政策面的鬆動，而不只是停留在原則性表述。第二，習鄭會是否能在不觸碰法律與制度紅線的前提下進行，避免會面本身轉化為台灣內部的政治吵架帳本。第三，也是最關鍵的一點，這場會面是否能在北京既有的敘事框架下，仍保留台灣自身的詮釋空間，而非完全被吸納，至於這一點之所以最重要，在於其決定了這場會面的長期意義。

台灣旅美教授翁履中在習鄭會確定之後直言，北京在這場互動中幾乎「不虧」，若鄭麗文被視為具有代表性，則可對外強化台灣內部存在對話意願的訊號，若鄭麗文不具代表性，則可轉而強調台灣社會的分裂與矛盾。無論結果如何，北京都能將此次會面納入自身的對外敘事之中。

相較之下，台灣這一側的操作空間反而有限，因為這場會面不只是對北京說話，也是在對台灣社會與國際社會同時發聲，一旦訊號不清或失衡，就可能被不同力量各自解讀、甚至放大。

國共兩黨自2005年開啟兩黨領導人會面機制，包含連戰、吳伯雄、朱立倫與洪秀柱等四位國民黨主席相繼赴北京訪問，但上一次國共兩黨領導人會面已是2016年11月，國民黨主席洪秀柱赴北京與與中共總書記習近平會談，時隔將近十年。（新華社）

如果再把視角拉升到國際層面，這場會面的時機同樣耐人尋味。在習特會尚未登場、中美關係仍在調整之際，北京選擇先推進兩岸政黨互動，某種程度上，是在為更大的戰略博弈預先鋪設一個較為穩定的變數。當然，兩岸關係不一定會因此改善，但至少不至於在短期內成為不可控的風險來源。

這或許正是習鄭會現下最現實的功能——不為解決問題，而為避免問題進一步惡化。與其期待習鄭會面立馬就為兩岸帶來突破，不如更務實地看待這場會面的下限與上限。下限當然是避免局勢進一步升高，而所謂上限，則是是否能在有限的空間內，創造幾個可以被延續的互動節點。這兩者之間的距離，不取決於會面本身的形式，而取決於會面之後，是否真的有留下可操作的空間。

總的來說，兩岸關係走到今天，早已不是靠一句「和平」就能自動推進的階段，任何一次對話，都必須回答一個更具體的問題：是否讓風險變得更可控？如果習鄭會做不到這一點，那它很快就會被消化為又一次政治事件，但如果它至少能在緊繃的兩岸關係中，撐開一點點空間，那麼即使沒有華麗的成果，也已經具備存在的意義。