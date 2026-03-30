鄭麗文訪陸｜「習鄭會」勢在必行 必須對過去翻篇
國台辦主任宋濤今（30）日正式宣布，習近平邀請國民黨主席鄭麗文於4月7日至12日率團前往江蘇、上海、北京參訪，國民黨方面回應，鄭麗文已表示感謝並欣然接受。到了這一步，外界討論多時的「習鄭會」其實已經不太是會不會發生的問題，而是要用什麼形式、釋放什麼訊號、留下什麼政治後座力的問題。這不只是一次黨主席出訪，也不只是國共高層禮貌性見面，而是國共兩黨在兩岸高度對立的格局下，重新把彼此放回政治議程中央的一次動作。
把時間線拉長看，鄭麗文這次訪陸不是突如其來。睽違近十年，國共智庫論壇2月3日在北京重啟，會後提出五大面向、15項共同意見，文化和旅遊部次日即宣布將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。這種「論壇一開、政策回音隨後就到」的節奏，本身就是北京刻意做給台灣社會看的政治示範，即國共平台不是只負責講場面話，而是要被包裝成一條仍有產出能力、能把交流變成具體利益的通道。從2月的論壇暖身到此次習近平的邀訪，北京釋放的訊號非常連貫，就是要把國共互動從象徵性接觸，往可持續、可感知、可兌現的政治管道再往前推一步。（延伸閱讀：國共論壇重啟即見政策回音 賴清德「拚台美」反成對照組）
也因此，習鄭會若成局，它的指標性不在於「終於見面」四個字，而在於這場見面將替國共關係下什麼新註腳。過去國共交流最大的問題，不是不交流，而是太容易淪為「大拜拜」儀式化，除了早年「胡連會」作為破冰、締造新猷外，中後期的國共交往與會面，台灣社會往往不知道相關人等的互動究竟為誰而談、又到底談出了什麼？然而，今天的情勢已大不相同。
有鑑於兩岸官方互信低、軍事壓力高、台灣內部政治敘事又高度撕裂，任何高層政黨互動若還停留在「有見面就算進展」，那不叫翻篇，只叫重播。質言之，鄭麗文這次若只是去完成一場「政治朝聖」，那麼她帶回台灣的，不會是國民黨的加分，只會是新一輪的質疑，與期待落空後的針砭。但若她能把國共關係的下一步，從抽象和平轉成更具體的風險管理、交流恢復與互動秩序，那這場會面才真正會具有歷史感。
更直白地說，國共現在要翻的，不是多少年沒見的那一頁，而是過去那套「交流即正當」的舊劇本。今天的國共關係若還要有新意義，至少要說清楚三件事。第一，它不只是為了證明國民黨還有兩岸管道，而是要證明這條管道對降低風險、穩住局勢是有實際作用的。第二，它不應只服務於兩黨歷史情感，而要能對台灣社會說明，為什麼在官方僵局下，政黨接觸仍有必要。第三，它必須從「恢復往來」升級到「管理分歧」，不是假裝矛盾不存在，而是在矛盾短期無解的前提下，先把衝突的門檻拉高，把誤判的機率壓低，把交流的空間撐住。（延伸閱讀：國共論壇九年後再啟 兩岸交流必須進入新階段）
這正是習鄭會真正應該象徵與指向的地方。習鄭會象徵的，應是國共兩黨在新局勢下重新取得政治接觸能力，而不是回到過去熟門熟路的老路。而習鄭會所指向的，則應是兩岸關係從「只剩對抗語言」的僵局，往仍能談、還有門、可局部修補的方向挪動。這種挪動不一定壯觀，也不必包裝成什麼大時代轉折，但至少比每天互喊口號、彼此把對方當唯一政治燃料，更接近現實政治該有的樣子。
當然，上述的抽象層面的老生常談，總不如具理論實踐的身體力行，在出訪正式敲定之際，鄭麗文本人也同步釋放出一套明確的論述框架。她在30日上午記者會上突出強調，「全世界都奉行一中政策、不支持台獨」，並將美國一貫立場納入背書，等於是試圖把此次訪陸與國共互動，放進一個更大的國際政治語境之中。鄭麗文這樣的說法，表面上是在對內說明國民黨路線的正當性，實際上也是在替習鄭會預先鋪設一條可被理解的敘事路徑：將兩岸對話從政黨接觸，轉化為「符合國際現實」的選項。然而問題也在這裡，當國共論述試圖借用「國際共識」來強化自身正當性時，是否能說服台灣社會這不只是另一種政治立場的延伸，而是真正有助於降低風險、擴大空間的務實安排，將成為這場會面的一道考驗。