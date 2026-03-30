鄭麗文接受習近平邀請訪大陸：兩岸不是終須一戰，不需要兵兇戰危

國民黨主席鄭麗文今日（30日）宣布，接受中共中央及習近平總書記邀請，將率團訪問中國大陸。鄭麗文今日在記者會上表示，「兩岸不是終須一戰，兩岸不需要兵兇戰危，我們可以憑著自己的智慧與努力，共同走出一條和平的康莊大道」。



鄭麗文。（Facebook＠鄭麗文）

台媒中天新聞網報道，鄭麗文今日在記者會上表示，2005年她隨連戰主席進行歷史性破冰之旅，擔任發言人，那是她此生第一次踏上大陸土地。時隔超過二十年，當年連戰的勇氣、決心與格局奠定了國共平台，成為兩岸溝通的重要機制，也迎來馬英九執政八年的兩岸和平穩定。

鄭麗文強調，「從連戰主席到馬英九總統，到今天鄭麗文訪問大陸，我們都是在共同的政治基礎上，那就是反對台獨、堅持九二共識。」鄭麗文稱，因為反對台獨可以避免戰爭，因為九二共識可以締造和平。

鄭麗文指出，這些年來台海被國際媒體稱為全世界最危險的地方之一，她希望四月的訪問能讓兩岸開始迎來和煦溫暖的春天，「兩岸不是終須一戰，兩岸不需要兵兇戰危，我們可以憑著自己的智慧與努力，共同走出一條和平的康莊大道」。

新華社早前也報道指，中共中央台灣工作辦公室主任宋濤表示，歡迎國民黨主席鄭麗文4月7日至12日訪問中國大陸，訪團預定到江蘇、上海、北京參觀訪問，後續會就來訪一事進行溝通並妥善安排。