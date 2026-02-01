解放軍報：查處張又俠及劉振立體現打贏軍隊反腐敗鬥爭決心

中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，以及中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，涉嫌嚴重違紀違法，被立案審查調查。《解放軍報》1日（周日）

在頭版刊發評論員文章稱，政治整訓是軍隊從政治上加強自身建設的重要法寶，嚴肅查處張又俠、劉振立，彰顯了黨堅定捍衛人民軍隊政治本色的鮮明態度，體現了堅決打贏軍隊反腐敗鬥爭的決心意志。



張又俠。（新華社）

劉振立。（網上圖片）

文章題為《持續深化政治整訓 縱深推進正風反腐》。文章稱，政治整訓是軍隊從政治上加強自身建設的重要法寶，是全面加強人民軍隊黨的領導和黨的建設的有力武器。嚴肅查處張又俠、劉振立，彰顯了黨堅定捍衛人民軍隊政治本色的鮮明態度，體現了堅決打贏軍隊反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰的決心意志，推動形成全面從嚴治黨越來越嚴、越往後執紀越嚴的氛圍導向，必將進一步從政治上正本清源，從思想上肅毒除弊，從組織上去腐生肌，鞏固深化政治整訓成果。

文章稱，黨的十八大以來，以習近平為核心的黨中央把全面從嚴治黨、全面從嚴治軍放在黨和國家工作大局、軍隊建設全域下運籌設計，以前所未有的決心力度推進政治整訓、正風肅紀反腐，清除了影響黨對軍隊絕對領導、危害黨的執政根基的重大政治隱患，新時代政治建軍取得歷史性成就。實踐證明，如果沒有政治上的革命性鍛造，就不可能有人民軍隊新時代偉大變革。

文章稱，當前，世情、國情、黨情、軍情都在發生複雜深刻變化，黨面臨的「四大考驗」「四種危險」長期存在，解放軍在政治上面臨的考驗錯綜複雜，影響黨對軍隊絕對領導、侵蝕人民軍隊政治本色的諸多因素現實存在，剷除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱巨繁重。

文章稱，要充分認清政治整訓是完成強軍目標既定任務的重要內容，是重塑人民軍隊的重要途徑；充分認清當前腐敗問題集中查處不是越反越腐，而是越挖越深，必須一步不停歇、半步不退讓，堅定不移把軍隊反腐敗鬥爭進行到底。